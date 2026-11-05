AMENINȚARE majoră pentru NATO! Rusia pune presiune pe Europa fără să tragă un foc de armă! Avertismentul generalului Alexandru Grumaz

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 nov. 2026, 19:51

Un fenomen îngrijorător se extinde pe flancul estic al NATO: bruiajul semnalului GPS afectează tot mai multe zone din Europa, iar interferențele nu mai pot fi privite ca incidente izolate. Generalul în rezervă Alexandru Grumaz a lansat un avertisment, în exclusivitate la Realitatea Plus, susținând că fenomenul s-a amplificat și că România trebuie să acorde o atenție deosebită noilor vulnerabilități de securitate.

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