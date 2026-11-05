AMENINȚARE majoră pentru NATO! Rusia pune presiune pe Europa fără să tragă un foc de armă! Avertismentul generalului Alexandru Grumaz

Un fenomen îngrijorător se extinde pe flancul estic al NATO: bruiajul semnalului GPS afectează tot mai multe zone din Europa, iar interferențele nu mai pot fi privite ca incidente izolate. Generalul în rezervă Alexandru Grumaz a lansat un avertisment, în exclusivitate la Realitatea Plus, susținând că fenomenul s-a amplificat și că România trebuie să acorde o atenție deosebită noilor vulnerabilități de securitate.
Potrivit analizei sale, interferențele înregistrate pe 3 noiembrie continuă un tipar semnalat anterior de opt state europene la Organizația Națiunilor Unite, în 2025. Extinderea bruiajului pe o zonă care cuprinde aproape întregul flanc estic european indică o agravare a situației.
Generalul Alexandru Grumaz atrage atenția că fenomenul, semnalat inițial în nordul Europei, în apropierea regiunii Kaliningrad și a Poloniei, s-a extins treptat către sud, de-a lungul frontierei estice a NATO.
Kaliningrad, punct strategic pentru operațiunile de bruiaj ale Rusiei
În evaluarea generalului, regiunea Kaliningrad are un rol important în această ecuație de securitate, fiind un punct în care Rusia dispune de capacități puternice de război electronic.
Bruiajul GPS ar avea, potrivit lui Grumaz, două funcții distincte. Prima este una militară, legată de protejarea infrastructurii și a dispozitivelor rusești împotriva dronelor ucrainene. Prin perturbarea semnalelor de navigație prin satelit, Moscova poate îngreuna orientarea și deplasarea dronelor de atac.
A doua componentă este una de natură hibridă. Prin astfel de interferențe, statele europene și populația pot primi un semnal de vulnerabilitate: infrastructura și sistemele de navigație pot fi perturbate fără ca Rusia să fie nevoită să recurgă la un atac militar direct.
Generalul avertizează că efectele asupra aviației civile pot deveni o consecință extrem de serioasă a acestor operațiuni.
Bruiaj GPS, alerte false cu bombă și atacuri cibernetice: coincidențe care ridică semne de întrebare
Un alt aspect evidențiat de Alexandru Grumaz este succesiunea incidentelor de securitate înregistrate în aceeași săptămână.
Bruiajul GPS din 3 noiembrie a coincis cu două valuri de amenințări false cu bombă, semnalate în 3 și 5 noiembrie, dar și cu atacuri cibernetice care au vizat sistemele de refrigerare ale unor supermarketuri.
Generalul consideră că această succesiune de evenimente trebuie analizată cu atenție, în contextul intensificării acțiunilor hibride care vizează infrastructura europeană.
Deși nu există dovezi publice care să demonstreze că toate aceste incidente fac parte dintr-o singură operațiune coordonată, Grumaz atrage atenția asupra intereselor pe care anumite state le-ar putea avea în destabilizarea și vulnerabilizarea Europei.
NATO pregătește echipamente speciale pentru contracararea dronelor
În paralel, reacția NATO începe să prindă contur, însă măsurile sunt încă într-o etapă defensivă și nu reprezintă, deocamdată, un răspuns complet la amploarea fenomenului.
Alexandru Grumaz a dezvăluit, în exclusivitate la Realitatea Plus, o informație privind intenția Comandamentului Aliat pentru Transformare al NATO de a achiziționa șase seturi portabile de bruiaj.
Aceste echipamente ar urma să permită perturbarea sistemelor de navigație prin satelit și a legăturilor radio utilizate de drone, astfel încât echipajele militare să se poată antrena în condiții cât mai apropiate de cele întâlnite în operațiunile reale.
Inițiativa arată că Alianța încearcă să își adapteze capacitățile de apărare la noile amenințări tehnologice, în condițiile în care războiul electronic și utilizarea dronelor au devenit componente esențiale ale conflictelor moderne.
Avertismentul generalului Alexandru Grumaz scoate în evidență o realitate tot mai dificil de ignorat: securitatea flancului estic al NATO nu mai depinde doar de apărarea frontierelor și de capacitățile militare convenționale, ci și de protejarea sistemelor GPS, a comunicațiilor și a infrastructurii critice în fața unor atacuri care pot destabiliza Europa fără să declanșeze un război deschis.