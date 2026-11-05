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Extern· 1 min citire
Este doliu în cinematografia mondială, după moartea unui cunoscut actor britanic. Rolul celebru care l-a consacrat
FOTO - caracter ilustrativ
Publicat5 nov. 2026, 15:48
Actualizat5 nov. 2026, 15:56
Actorul britanic John Leeson a murit duminică, 1 noiembrie, la vârsta la 83 de ani după o perioadă dificilă în care s-a luptat cu o suferință fizică. El este cel care a dat viață inconfundabilului K9, câinele-robot din legendarul serial „Doctor Who”, un rol care l-a consacrat mai mult cu vocea decât cu figura sa.
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