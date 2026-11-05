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Extern· 1 min citire

Este doliu în cinematografia mondială, după moartea unui cunoscut actor britanic. Rolul celebru care l-a consacrat

FOTO - caracter ilustrativ

FOTO - caracter ilustrativ

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Scris deRealitatea.NET
Publicat5 nov. 2026, 15:48
Actualizat5 nov. 2026, 15:56

Actorul britanic John Leeson a murit duminică, 1 noiembrie, la vârsta la 83 de ani după o perioadă dificilă în care s-a luptat cu o suferință fizică. El este cel care a dat viață inconfundabilului K9, câinele-robot din legendarul serial „Doctor Who”, un rol care l-a consacrat mai mult cu vocea decât cu figura sa.

Anunțul morții sale a fost făcut chiar de către fiul său, Guy Ducker, prin intermediul unui mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare.

Fiul actorului, mesaj emoționant

Cu regret anunț decesul tatălui meu… după o vară în care a suferit de o boală. Sfârșitul a fost liniștit. Mii de mulțumiri comunității Whovian pentru dragostea arătată tatălui meu de-a lungul deceniilor, a însemnat enorm pentru el și pentru mine

a scris Guy Ducker, fiul regretatului actor.
Actorul John Leeson (FOTO - Instagram/Screenrant)

John Leeson - scurtă biografie

John Leeson a absolvit prestigioasa Academie Regală de Artă Dramatică (RADA) și apoi avut o activitate prolifică în teatru și televiziune, cu roluri în producții precum „Dad’s Army”, „The Bill” sau „Blake’s 7”.

Dar anul 1977 a fost momentul care i-a schimbat complet parcursul profesional, după ce i-a împrumutat vocea robotului metalic K9, câinele-robot din legendarul serial „Doctor Who”.

Potrivit Revistei Viva, inițial, ar fi trebuit să fie o simplă prezență episodică, dar succesul incredibil avut în rândul publicului tânăr i-a convins pe producători să-l transforme într-un membru permanent al distribuției, consacrând apoi și celebra replică... „Affirmative, Master”.

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