Este doliu în cinematografia mondială, după moartea unui cunoscut actor britanic. Rolul celebru care l-a consacrat

Publicat 5 nov. 2026, 15:48 Actualizat 5 nov. 2026, 15:56

Actorul britanic John Leeson a murit duminică, 1 noiembrie, la vârsta la 83 de ani după o perioadă dificilă în care s-a luptat cu o suferință fizică. El este cel care a dat viață inconfundabilului K9, câinele-robot din legendarul serial „Doctor Who”, un rol care l-a consacrat mai mult cu vocea decât cu figura sa.

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