Coreea de Sud își extinde misiunea militară în Orientul Mijlociu. Pregătiri pentru deminarea Strâmtorii Ormuz: anunțul Seulului
Coreea de Sud, Ormuz/ Colaj foto Profimedia
Seulul schimbă strategia și anunță, prin Ministerul Apărării din Coreea de Sud, că va trimite un avion de patrulare maritimă, dar şi o echipă de deminare în apropierea Strâmtorii Ormuz, în cadrul unei misiuni menite să contribuie la asigurarea circulaţiei pe această rută maritimă strategică intens disputată de Iran și Statele Unite, relatează AFP și agenția oficială de presă sud-coreeană Yonhap.
Coreea de Sud pregătește extinderea misiunii sale antipiraterie din Orientul Mijlociu, prin trimiterea unei echipe specializate în dezamorsarea explozibililor și a unor vehicule maritime fără echipaj, utilizate în operațiuni de detectare și neutralizare a minelor. Măsura este considerată un pas în pregătirea unei eventuale participări la operațiunile internaționale de restabilire a libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, afectată de conflictul dintre Statele Unite și Iran, potrivit Yonhap.
Potrivit sursei citate, decizia Seulului ar putea consolida relațiile militare cu Washingtonul, însă riscă să provoace tensiuni în relația bilaterală cu Teheranul. Experții sud-coreeni atrag atenția și asupra faptului că nu este clar dacă administrația Donald Trump va considera această contribuție suficientă.
Planurile Seului
În urma unei reuniuni la nivel de vice-miniștri, autoritățile de la Seul au anunțat planurile de consolidare a Unității Cheonghae, desfășurată în prezent în Golful Aden, prin suplimentarea capacităților sale operaționale.
Planul prevede trimiterea unei echipe EOD (Explosive Ordnance Disposal), specializată în identificarea și neutralizarea dispozitivelor explozive, precum și a unor vehicule de suprafață și subacvatice fără echipaj, cunoscute pentru utilizarea lor în misiuni de detectare și îndepărtare a minelor marine. Totodată, zona de operațiuni a unității va fi extinsă, urmând să fie dublată și să includă apele situate la sud de Oman, în Marea Arabiei. Pentru misiunile de supraveghere va fi utilizată și aeronava de patrulare maritimă P-8A Poseidon.
Oficialii sud-coreeni susțin că extinderea are ca obiectiv protejarea cetățenilor și a navelor țării în regiune. Aceștia insistă că operațiunile militare vor rămâne limitate la apele internaționale situate la sud de Oman, fără desfășurarea imediată a trupelor în Strâmtoarea Ormuz. Cu toate acestea, introducerea echipamentelor de deminare sugerează că Seulul se pregătește și pentru o posibilă participare la operațiuni comune desfășurate după încheierea conflictului.
Un oficial al Ministerului Apărării din Coreea de Sud a declarat, marți, 3 noiembrie, în cadrul unei discuții cu presa, că participarea la operațiunile de deminare din Strâmtoarea Ormuz nu reprezintă obiectivul principal al extinderii misiunii, dar nici nu este exclusă.
Un alt element important este modificarea mandatului Unității Cheonghae. Prelungirea desfășurării acesteia, care necesită aprobarea Parlamentului, introduce o nouă prevedere privind „sprijinirea eforturilor de restabilire a libertății de navigație de-a lungul rutelor maritime internaționale”. Această formulare ar putea oferi baza legală pentru o eventuală participare a Coreei de Sud la operațiuni internaționale desfășurate după încheierea războiului.
Acesta a adăugat că Seulul și-a asumat angajamentul de a participa la astfel de operațiuni dacă va primi o solicitare și dacă vor fi îndeplinite condițiile necesare.
Ce înseamnă condiția unui „mediu permisiv”
Participarea la o eventuală misiune internațională de restabilire a libertății de navigație depinde de îndeplinirea unor condiții de securitate stabilite de țările implicate în inițiativă, condusă de Marea Britanie și Franța, scrtie Yonhap. Prin urmare, așa-numitul „mediu permisiv” presupune fie încetarea completă a ostilităților, fie încheierea unui acord bilateral oficial între Washington și Teheran, care să permită începerea operațiunilor.
Coreea de Sud a susținut această poziție și a transmis că nu intenționează să participe la operațiuni în strâmtoare înainte ca aceste condiții să fie îndeplinite.
Cum ar putea consolida această decizie relația militară cu SUA
Analiștii sud-coreeni consideră că introducerea capacităților de detectare și neutralizare a minelor reprezintă un semnal transmis Washingtonului, prin care Seulul arată că este dispus să contribuie la eforturile internaționale de restabilire a securității maritime.
Shin Beom-chul, fost viceministru al Apărării și cercetător principal la Institutul Sejong, a declarat că guvernul sud-coreean a prezentat modificarea planului de desfășurare ca pe o extindere a operațiunilor antipiraterie deja existente.
În opinia sa, în condițiile în care Washingtonul se confruntă cu un sprijin internațional limitat pentru război, administrația americană ar putea considera decizia Seulului o veste bună, care să consolideze alianța dintre cele două state. Shin a mai apreciat că extinderea misiunii ar putea oferi Coreei de Sud un anumit avantaj în negocierile privind preluarea controlului operațional în timp de război (OPCON) de la Statele Unite. Totuși, el a atras atenția că rămâne neclar dacă această contribuție va ajuta la rezolvarea tensiunilor bilaterale legate de alte probleme economice și politice, inclusiv cele privind compania de comerț electronic Coupang și presiunile de reglementare exercitate de autoritățile sud-coreene.
Potrivit experților, Seulul a transmis în mod constant Washingtonului că este dispus să contribuie la stabilizarea Strâmtorii Ormuz și a purtat consultări strânse cu aliatul american în privința consolidării Unității Cheonghae.
Cu toate acestea, nu este clar dacă administrația Donald Trump va considera măsurile suficiente. Deoarece extinderea misiunii nu presupune trimiterea imediată a militarilor sud-coreeni în strâmtoare, contribuția ar putea să nu răspundă pe deplin așteptărilor Washingtonului.
Cum ar putea reacționa Iranul
Un alt semn de întrebare îl reprezintă reacția Teheranului. Iranul a avertizat în repetate rânduri Coreea de Sud să nu se alăture inițiativelor conduse de Statele Unite împotriva sa în Strâmtoarea Ormuz, spun jurnaliștii sud-coreeni de la Yonhap.
Seulul ar fi continuat să transmită autorităților iraniene că nu intenționează, în nicio circumstanță, să fie atras în conflict.
Un oficial sud-coreean a declarat că autoritățile vor continua să explice poziția țării prin intermediul canalelor diplomatice, pentru a evita ca Iranul să considere Coreea de Sud o țintă ostilă.
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