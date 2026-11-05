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ExclusivExtern· 1 min citire
Ana Maria Păcuraru: Cel mai mare jaf din istoria criptomonedelor nu a început cu un atac informatic spectaculos. A început cu un interviu de angajare
Ana Maria Păcuraru
Publicat5 nov. 2026, 10:22
SursăRealitatea PLUS
Hackerii regimului nord-coreean au lucrat luni la rând. Mai întâi, un inginer al celei mai mari platforme de criptomonede din lume a descărcat un program contrafăcut, promovat prin reclame false. Apoi, altui inginer i s-a întins o capcană aproape perfectă: un recrutor fals, un interviu video cu un reprezentant de resurse umane inventat și un „test de angajare” care ascundea cod malițios. În doar 20 de minute, atacatorii au scos 6,3 miliarde de dolari. Aproape jumătate din sumă a putut fi înghețată. Restul, circa trei miliarde, a dispărut. FBI acuză regimul nord-coreean, care neagă.
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