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Ana Maria Păcuraru: Cel mai mare jaf din istoria criptomonedelor nu a început cu un atac informatic spectaculos. A început cu un interviu de angajare

Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Păcuraru

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 nov. 2026, 10:22
SursăRealitatea PLUS

Hackerii regimului nord-coreean au lucrat luni la rând. Mai întâi, un inginer al celei mai mari platforme de criptomonede din lume a descărcat un program contrafăcut, promovat prin reclame false. Apoi, altui inginer i s-a întins o capcană aproape perfectă: un recrutor fals, un interviu video cu un reprezentant de resurse umane inventat și un „test de angajare” care ascundea cod malițios. În doar 20 de minute, atacatorii au scos 6,3 miliarde de dolari. Aproape jumătate din sumă a putut fi înghețată. Restul, circa trei miliarde, a dispărut. FBI acuză regimul nord-coreean, care neagă.

Lecția depășește însă lumea criptomonedelor. Arma nu mai este doar codul, ci încrederea: un profil fals, un zâmbet într-un apel video, o ofertă de job prea bună ca să fie refuzată. Un stat izolat de sancțiuni și-a transformat hackerii într-o sursă de bani. Iar banii aceștia pot ajunge în programele lui de armament.

Platforma spune că a blocat anul acesta 57 de tentative atribuite Coreei de Nord. Una singură a fost suficientă. Pentru orice instituție, inclusiv pentru cele din România, întrebarea nu mai este dacă vor fi ținta unui astfel de atac, ci cât de pregătiți sunt oamenii lor să-l recunoască.

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