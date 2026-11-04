Democrații cer oprirea războiului din Iran și amenință să blocheze finanțarea operațiunilor militare
Chuck Schumer. Foto: Profimedia
Războiul din Iran provoacă tensiuni tot mai mari la Washington, după înfrângerea republicanilor în alegerile parlamentare. Liderul democraților din Senat cere încheierea conflictului, iar vicepreședintele JD Vance recunoaște că acesta a contribuit decisiv la eșecul electoral al partidului.
Războiul din Iran provoacă primele reacții politice majore la Washington după înfrângerea republicanilor în alegerile parlamentare intermediare. Liderul democraților din Senatul SUA, Chuck Schumer, a cerut miercuri încheierea conflictului și a sugerat că partidul său va folosi controlul asupra finanțării federale pentru a limita acțiunile militare ale administrației Donald Trump. În aceeași zi, vicepreședintele JD Vance a afirmat că războiul a fost principala cauză a eșecului electoral al republicanilor.
Chuck Schumer cere oprirea războiului din Iran și avertizează că democrații pot bloca finanțările
Într-o conferință de presă susținută miercuri, Chuck Schumer a criticat lipsa unei explicații clare din partea președintelui Donald Trump cu privire la obiectivele intervenției militare în Iran. Liderul democraților din Senat a afirmat că americanii nu înțeleg pentru ce se luptă țara lor și că poziția președintelui se modifică permanent.
"Poporul american nu ştie pentru ce ne luptăm în Iran. El (Donald Trump - n.r.) nu a clarificat niciodată lucrurile. Îşi schimbă părerea de la zi la zi, chiar de la un minut la altul. Acest război trebuie să se încheie", a afirmat senatorul democrat.
Schumer a transmis că noua majoritate democrată va putea exercita presiuni asupra Casei Albe prin intermediul bugetului federal. Mai exact, Congresul are autoritatea de a controla cheltuielile publice, inclusiv fondurile alocate operațiunilor militare, scrie Wall Street Journal.
Liderul democrat a invocat această atribuție drept un instrument prin care poate fi limitată decizia unui președinte de a purta un război fără acordul populației. El a mai spus că există deja republicani care s-au alăturat demersurilor pentru încheierea conflictului.
Democrații vor prelua controlul asupra ambelor camere ale Congresului în ianuarie 2027, după ce au obținut victorii importante la alegerile de marți. Noua configurație politică le va oferi o influență mai mare asupra bugetului și asupra deciziilor legislative, însă nu înseamnă automat că Donald Trump nu va mai putea ordona acțiuni militare. Președintele păstrează atribuții importante în calitate de comandant suprem al forțelor armate, iar controlul Congresului asupra finanțării reprezintă unul dintre principalele instrumente de presiune.
JD Vance pune înfrângerea republicanilor pe seama războiului din Iran
Declarația lui Chuck Schumer a venit în aceeași zi în care vicepreședintele JD Vance a făcut o evaluare tranșantă a rezultatului alegerilor. Acesta a afirmat că războiul din Iran a fost motivul principal pentru care republicanii și Donald Trump au suferit o înfrângere electorală de proporții.
Într-un mesaj amplu publicat pe platforma X, Vance a susținut că partidul trebuie să recunoască nemulțumirea alegătorilor față de conflict și să își regândească direcția politică.
"Războiul este cauza înfrângerii noastre. Preşedintele însuşi a spus acelaşi lucru noaptea trecută", a scris vicepreședintele.
"Toată lumea ştie de ce am pierdut. Şi orice discuţie sinceră despre calea de urmat trebuie să înceapă acum de la asta", a adăugat JD Vance.
Potrivit acestuia, alegătorii care au susținut echipa Trump-Vance în 2024, dar au votat pentru democrați în 2026, au transmis un mesaj clar. Vance a enumerat patru direcții pe care republicanii ar trebui să le ia în considerare pentru a recâștiga sprijinul acestora: încheierea războiului din Iran, concentrarea asupra costului vieții și a inflației, revenirea la principiul „America pe primul loc” și schimbarea relației Statelor Unite cu Israelul.
Poziția vicepreședintelui este cu atât mai importantă cu cât Donald Trump a recunoscut, la rândul său, că războiul a influențat rezultatul alegerilor. Într-o discuție cu presa, președintele a admis că Iranul a reprezentat unul dintre factorii care au contribuit la înfrângerea republicanilor, dar a apărat în continuare decizia de a începe conflictul și a susținut că ar fi procedat la fel.
Intervenția lui Vance este interpretată și prin prisma posibilei sale candidaturi la alegerile prezidențiale din 2028. Criticând costurile politice ale războiului, vicepreședintele se distanțează de una dintre deciziile majore ale administrației din care face parte.
Petrolul Brent a coborât sub 100 de dolari după rezultatul alegerilor
Schimbările de la Washington au avut efecte și asupra piețelor energetice. Prețul petrolului Brent a coborât miercuri sub pragul de 100 de dolari pe baril, pe fondul așteptărilor că noua majoritate democrată va limita posibilitatea administrației Trump de a continua sau intensifica operațiunile militare împotriva Iranului.
Potrivit Axios, cotația petrolului a scăzut cu aproximativ 8 dolari pe baril în cursul zilei, iar declarațiile lui JD Vance au amplificat reacția piețelor. Investitorii au luat în calcul posibilitatea ca rezultatul alegerilor și presiunea politică din interiorul administrației să îl determine pe Donald Trump să caute o cale de ieșire din conflict.
Analiștii consideră că o eventuală soluție diplomatică și reluarea transporturilor maritime în condiții de siguranță prin Strâmtoarea Ormuz ar putea contribui la o scădere mai consistentă a prețurilor. Ipek Ozkardeskaya, de la Swissquote, a explicat că noul Congres va putea folosi influența asupra cheltuielilor pentru a contesta finanțările militare suplimentare și pentru a susține o soluție diplomatică în relația cu Iranul.
Cu „negocieri credibile şi perspective ale unui transport maritim mai sigur în Strâmtoarea Ormuz, preţul petrolului ar putea scădea în mod durabil”, a adăugat analistul.
Totuși, evoluția cotațiilor depinde și de situația de securitate din regiune. Strâmtoarea Ormuz reprezintă o rută esențială pentru transporturile internaționale de petrol, iar riscurile privind navigația comercială continuă să influențeze piețele energetice.
Iranul revendică o victorie strategică în fața Statelor Unite
Reacțiile de la Washington au fost urmate și de un mesaj din partea Iranului. Mohsen Rezaei, șeful securității iraniene, a susținut într-o postare pe platforma X că Teheranul a obținut atât o victorie militară, cât și una politică în confruntarea cu Statele Unite.
"Naţiunea iraniană i-a administrat lui Trump o înfrângere strategică pe câmpul de luptă şi în strâmtoarea Ormuz şi o înfrângere politică la Washington", a scris acesta.
Oficialul iranian a adăugat că "oricine atacă Iranul va plăti preţul".
Declarațiile vin într-un moment în care administrația americană se confruntă cu presiuni politice tot mai mari pentru a pune capăt conflictului, iar rezultatul alegerilor parlamentare a schimbat raportul de forțe din Congres.
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