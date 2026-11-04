Democrații cer oprirea războiului din Iran și amenință să blocheze finanțarea operațiunilor militare

Publicat 5 nov. 2026, 00:04 Sursă WSJ

Războiul din Iran provoacă tensiuni tot mai mari la Washington, după înfrângerea republicanilor în alegerile parlamentare. Liderul democraților din Senat cere încheierea conflictului, iar vicepreședintele JD Vance recunoaște că acesta a contribuit decisiv la eșecul electoral al partidului.

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