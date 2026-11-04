O româncă a câștigat alegerile în Texas. Victorie importantă pentru democrați

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 4 nov. 2026, 16:22

Mihaela Pleșa a obținut un nou mandat în Camera Reprezentanților din Texas, după ce a câștigat confruntarea electorală cu republicanul George Flint. Politiciana de origine română are un parcurs impresionant în politica americană.

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