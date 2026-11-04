O româncă a câștigat alegerile în Texas. Victorie importantă pentru democrați
Mihaela Pleșa. Foto: Profimedia
Mihaela Pleșa a obținut un nou mandat în Camera Reprezentanților din Texas, după ce a câștigat confruntarea electorală cu republicanul George Flint. Politiciana de origine română are un parcurs impresionant în politica americană.
Mihaela Pleșa își continuă parcursul în politica americană după ce a obținut o nouă victorie electorală în Statele Unite. Democrata de origine română a câștigat scrutinul desfășurat pe 3 noiembrie 2026 pentru Camera Reprezentanților din Texas, reușind să își păstreze mandatul în fața republicanului George Flint. Într-un alt stat american, Florida, candidatul republican de origine română Ionel Roiban nu a avut același succes, fiind învins de democratul Rob Long în competiția pentru legislativul local.
Mihaela Pleșa a câștigat din nou în Texas. Ce scor a obținut în fața republicanului George Flint
Victoria candidatei democrate a fost înregistrată în Districtul 70 din Texas, circumscripție electorală situată în comitatul Collin, în zona metropolitană Dallas. Mihaela Pleșa a candidat pentru un nou mandat și a reușit să își învingă adversarul republican, George Flint.
Potrivit rezultatelor electorale publicate după scrutin, candidata democrată a obținut 58,3% din voturi, în timp ce contracandidatul său a fost susținut de 41,7% dintre alegători. Pleșa a primit 37.948 de voturi, față de cele 27.120 înregistrate de Flint. Rezultatele sunt încă susceptibile de modificări până la certificarea oficială.
Datele publicate de secretarul de stat din Texas în raportarea din noaptea alegerilor indicau, de asemenea, un avantaj consistent pentru politiciana democrată. La acel moment, cu 53% dintre secțiile de votare raportate în Districtul 70, Mihaela Elizabeth Plesa avea 35.455 de voturi, comparativ cu cele 25.459 obținute de George Flint.
Cine este Mihaela Pleșa și ce legătură are cu România
Mihaela Pleșa este o politiciană americană provenită dintr-o familie de români care au emigrat în Statele Unite. Povestea familiei sale are o legătură directă cu plecarea din România comunistă, în căutarea libertății și a unor oportunități mai bune.
Potrivit biografiei publicate pe site-ul oficial al Camerei Reprezentanților din Texas, Pleșa s-a născut și a crescut în acest stat american, fiind fiica unor imigranți români care au părăsit Europa de Est pentru a-și construi o viață nouă în Statele Unite.
Politiciana a devenit o figură importantă pentru comunitatea româno-americană în 2022, când a reușit să intre în legislativul texan. A fost prima femeie de origine română aleasă în această instituție și, totodată, primul politician româno-american care a obținut un loc în Camera Reprezentanților din Texas. De asemenea, a fost prima femeie democrată aleasă pentru a reprezenta comitatul Collin în legislativul statului.
Funcțiile importante pe care le ocupă în legislativul din Texas
Activitatea politică a Mihaelei Pleșa nu se limitează la mandatul de reprezentantă a Districtului 70. În legislativul texan, aceasta a obținut și funcții de conducere în structurile Partidului Democrat.
Potrivit prezentării oficiale, Pleșa a fost aleasă vicepreședintă a grupului parlamentar democrat din Camera Reprezentanților din Texas. În plus, ocupă funcția de vicepreședintă a Comisiei pentru Pensii, Investiții și Servicii Financiare și este membră a Comisiei pentru Alegeri.
Printre obiectivele pe care le susține se numără asigurarea finanțării integrale pentru școlile publice, reducerea impozitelor pe proprietate și îmbunătățirea siguranței publice.
Activitatea sa legislativă include și câteva inițiative adoptate în primul mandat. Pleșa a contribuit la promovarea unor măsuri împotriva curselor ilegale de mașini, a unor modificări menite să faciliteze obținerea documentelor de identitate de către persoanele în vârstă și a unei finanțări suplimentare de 6,2 milioane de dolari pentru programul de intervenție timpurie destinat copiilor mici, prima majorare de acest fel din ultimii zece ani.
În 2023, a primit distincția „Freshman of the Year” din partea Legislative Study Group, o recunoaștere acordată pentru activitatea desfășurată în legislativ. Ulterior, organizația Texas Democratic Women i-a acordat premiul „Outstanding Democratic Woman”.
De la antreprenoriat la politica americană. Ce studii are Mihaela Pleșa
Înainte să candideze pentru Camera Reprezentanților din Texas, Mihaela Pleșa a acumulat experiență atât în mediul privat, cât și în administrația legislativă.
Politiciana a deținut și a administrat propria afacere în domeniul modei, al comercializării articolelor vestimentare și al designului. Activitatea sa s-a concentrat în special pe produsele fabricate în Texas, dar și pe sprijinirea altor antreprenori care doreau să își dezvolte propriile afaceri.
Ulterior, înainte de intrarea în cursa electorală, a lucrat ca director legislativ, funcție pe care a ocupat-o pe parcursul a trei sesiuni legislative ordinare și patru sesiuni speciale.
În această perioadă, Pleșa a participat la promovarea unor proiecte legislative privind extinderea atribuțiilor grupului de lucru pentru mortalitatea și morbiditatea maternă din Texas, extinderea programului Medicaid și adoptarea unui amendament constituțional care a introdus scutiri de impozite pe proprietate pentru familiile militarilor decorați cu distincția Gold Star.
În ceea ce privește pregătirea academică, Mihaela Pleșa a absolvit Newman Smith High School, apoi a obținut o diplomă de licență la University of North Texas și o diplomă de master la Southern Methodist University.
Mesajul transmis de Mihaela Pleșa după alegeri. Povestea mamei sale, plecată din România comunistă
Rezultatul scrutinului din 3 noiembrie a avut o semnificație personală pentru politiciana democrată, care a făcut referire la sacrificiile mamei sale și la plecarea acesteia din România.
Într-un mesaj publicat după alegeri, Mihaela Pleșa a vorbit despre femeia care a părăsit România comunistă în căutarea libertății și a unei vieți mai bune pentru familie. Politiciana a legat parcursul său în politica americană de decizia și curajul mamei sale.
Mesajul publicat de aceasta a fost următorul:
„Astăzi este o zi cu o semnificație aparte, pentru că am ocazia să o împărtășesc cu femeia datorită căreia toate acestea au fost posibile, mama mea.
Mama mea a fugit din România comunistă în căutarea libertății, a oportunităților și a unei vieți mai bune pentru familia noastră. A venit în America crezând în promisiunea visului american, fără să știe vreodată că într-o zi fiica ei va avea onoarea de a servi în Camera Reprezentanților din Texas.
Fiind prima româncă aleasă vreodată în Camera Reprezentanților din Texas, port cu mine în fiecare zi curajul, sacrificiile și visurile ei.
Libertățile pe care mama mea a riscat atât de mult pentru a le găsi sunt tocmai libertățile pentru care sunt mândră să lupt astăzi. Libertatea de a ne exprima opiniile, dreptul de a vota și oportunitatea de a construi un viitor mai bun pentru noi și familiile noastre.
Mamă, tot ceea ce fac își are rădăcinile în viața pe care ai muncit atât de mult să mi-o oferi. Sper că te-am făcut mândră.
Ionel Roiban a pierdut alegerile din Florida. Diferență de aproape 26 de puncte procentuale
În timp ce Mihaela Pleșa a reușit să obțină un nou mandat în Texas, Ionel Roiban, un alt candidat de origine română înscris în cursa electorală din Statele Unite, a fost învins în Florida.
Fost vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară din România, Roiban a candidat din partea republicanilor pentru Districtul 90 al Camerei Reprezentanților din Florida. Adversarul său a fost democratul Rob Long, care a obținut aproximativ 63% din voturi.
Potrivit rezultatelor electorale publicate de autoritățile din Florida, Rob Long a fost votat de 62,93% dintre alegători, în timp ce Ionel Roiban a obținut 37,07%. Diferența dintre cei doi a fost de aproape 26 de puncte procentuale.
Roiban a încercat să obțină un mandat în legislativul american după ce a avut o experiență politică în România. În 2023, acesta a părăsit PMP, nemulțumit de apropierea formațiunii de USR și de direcția politică a conducerii partidului.
Înainte de plecarea din formațiune, Roiban fusese numit, în mai 2020, consilier de stat în aparatul de lucru al premierului de la acea vreme, Ludovic Orban, la propunerea lui Eugen Tomac.
Originar din județul Vâlcea, acesta locuiește de peste două decenii în Boynton Beach, Florida, unde lucrează ca inginer software. De asemenea, conduce National Committee of Romanian-American Republicans, organizație implicată în mobilizarea comunității româno-americane și în încurajarea participării acesteia la viața politică din Statele Unite.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News