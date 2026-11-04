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Extern· 2 min citire
Ce se schimbă în relația Ucraina-SUA după victoria zdrobitoare a democraților în Congres? Analiza presei de la Kiev
Volodimir Zelenski și Donald Trump (Profimedia)
Publicat4 nov. 2026, 10:01
Actualizat4 nov. 2026, 10:06
Schimbarea majoră de pe scena politică din Statele Unite ar putea influența atitudinea Washingtonului față de Ucraina, notează presa de la Kiev. Noua configurație a Congresului american ar putea aduce o supraveghere mai strictă a deciziilor de la Casa Albă, în condițiile în care administrația Trump continuă negocierile cu Rusia.
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