Ce se schimbă în relația Ucraina-SUA după victoria zdrobitoare a democraților în Congres? Analiza presei de la Kiev

Publicat 4 nov. 2026, 10:01 Actualizat 4 nov. 2026, 10:06

Schimbarea majoră de pe scena politică din Statele Unite ar putea influența atitudinea Washingtonului față de Ucraina, notează presa de la Kiev. Noua configurație a Congresului american ar putea aduce o supraveghere mai strictă a deciziilor de la Casa Albă, în condițiile în care administrația Trump continuă negocierile cu Rusia.

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