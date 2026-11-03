Cătălin Harnagea, fostul șefi SIE, despre alegerile din SUA: „În Partidul Democrat există o falie socialistă”

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 3 nov. 2026, 23:59

Alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite au stârnit reacții puternice și în România. În exclusivitate la Realitatea Plus, într-o ediție specială a emisiunii "Culisele Statului Paralel", Fostul șef al SIE, Cătălin Harnagea, susține că Partidul Democrat traversează o „falie socialistă” și afirmă că mesajele promovate în campanie amintesc de ideologiile de stânga radicală.

Distribuie articolul