Cătălin Harnagea, fostul șefi SIE, despre alegerile din SUA: „În Partidul Democrat există o falie socialistă”

Alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite au stârnit reacții puternice și în România. În exclusivitate la Realitatea Plus, într-o ediție specială a emisiunii "Culisele Statului Paralel", Fostul șef al SIE, Cătălin Harnagea, susține că Partidul Democrat traversează o „falie socialistă” și afirmă că mesajele promovate în campanie amintesc de ideologiile de stânga radicală.
Harnagea: „Parcă Karl Marx ar fi candidat pentru Congresul American”
Fostul director al Serviciului de Informații Externe, Cătălin Harnagea, a comentat pe larg alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite, apreciind că scrutinul a generat un nivel de interes fără precedent și că dezbaterea politică americană a devenit extrem de polarizată.
Potrivit acestuia, campania electorală din acest an a fost marcată de cheltuieli record și de o confruntare ideologică puternică între republicani și democrați.
Donald Trump, campanie în forță
Harnagea a remarcat și ritmul intens al campaniei desfășurate de Donald Trump în ultimele săptămâni.
Potrivit fostului șef al SIE, această mobilizare a avut un impact important asupra electoratului republican și asupra percepției publice dinaintea votului.
„Există o falie socialistă în Partidul Democrat”
Cea mai dură critică formulată de Cătălin Harnagea a vizat direcția ideologică a Partidului Democrat. Acesta consideră că o parte influentă a formațiunii promovează politici care sunt percepute de alegătorii americani drept apropiate de socialism.
În acest context, Harnagea a lansat și una dintre cele mai comentate afirmații ale intervenției sale:
„Parcă însuși Karl Marx ar fi candidat pentru Congresul American.”
Ce înseamnă rezultatul pentru România
Referindu-se la consecințele scrutinului, Cătălin Harnagea a afirmat că relația strategică dintre Washington și București nu va avea de suferit indiferent de rezultatul votului.
Totodată, el a arătat că ultimele sondaje indică o creștere a susținerii pentru republicani și pentru Donald Trump, pe fondul temelor economice și al dezbaterilor privind direcția ideologică a Partidului Democrat.