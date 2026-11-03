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Cătălin Harnagea, fostul șefi SIE, despre alegerile din SUA: „În Partidul Democrat există o falie socialistă”

Cătălin Harnagea, fost șef

Cătălin Harnagea, fost șef

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 3 nov. 2026, 23:59

Alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite au stârnit reacții puternice și în România. În exclusivitate la Realitatea Plus, într-o ediție specială a emisiunii "Culisele Statului Paralel", Fostul șef al SIE, Cătălin Harnagea, susține că Partidul Democrat traversează o „falie socialistă” și afirmă că mesajele promovate în campanie amintesc de ideologiile de stânga radicală.

Harnagea: „Parcă Karl Marx ar fi candidat pentru Congresul American”

Fostul director al Serviciului de Informații Externe, Cătălin Harnagea, a comentat pe larg alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite, apreciind că scrutinul a generat un nivel de interes fără precedent și că dezbaterea politică americană a devenit extrem de polarizată.

Potrivit acestuia, campania electorală din acest an a fost marcată de cheltuieli record și de o confruntare ideologică puternică între republicani și democrați.

Este și a fost o mare pasiune, o mare empatie în privința acestor alegeri de mijlocul mandatului. (...) Recordul bugetului alocat acestor alegeri este, până în momentul ăsta, unic în Statele Unite, 11,6 miliarde de dolari s-au consumat pe toate aparițiile TV ale candidaților, tot ce însemna afișaje și așa mai departe.

a declarat Cătălin Harnagea, fost director SIE.

Donald Trump, campanie în forță

Harnagea a remarcat și ritmul intens al campaniei desfășurate de Donald Trump în ultimele săptămâni.

A contat foarte mult faptul că Donald Trump, în 31 de zile, a avut 28 de mitinguri. Pentru o persoană la 80 de ani, totuși, și care, aproape zilnic, merge din stat în stat și ține mitinguri de ore întregi.

a mai precizat Harnagea.

Potrivit fostului șef al SIE, această mobilizare a avut un impact important asupra electoratului republican și asupra percepției publice dinaintea votului.

„Există o falie socialistă în Partidul Democrat”

Cea mai dură critică formulată de Cătălin Harnagea a vizat direcția ideologică a Partidului Democrat. Acesta consideră că o parte influentă a formațiunii promovează politici care sunt percepute de alegătorii americani drept apropiate de socialism.

Mulți dintre reprezentanții lor sunt în momentul ăsta în Congresul American. Mulți sunt primari ai marilor orașe americane, cum este cazul New York-ului sau Seattle-ului.

Atacul și ce s-a întâmplat în privința strategiei republicane a fost tocmai ca să arate americanilor că democrații deja devin un partid socialist, ceea ce în America este practic un dezastru.

a declarat fostul director al SIE.

În acest context, Harnagea a lansat și una dintre cele mai comentate afirmații ale intervenției sale:

Parcă însuși Karl Marx ar fi candidat pentru Congresul American.

Ce înseamnă rezultatul pentru România

Referindu-se la consecințele scrutinului, Cătălin Harnagea a afirmat că relația strategică dintre Washington și București nu va avea de suferit indiferent de rezultatul votului.

Totodată, el a arătat că ultimele sondaje indică o creștere a susținerii pentru republicani și pentru Donald Trump, pe fondul temelor economice și al dezbaterilor privind direcția ideologică a Partidului Democrat.

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