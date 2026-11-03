Sute de scrisori cu pulbere albă, trimise înaintea alegerilor din SUA. Expeditorul, inculpat pentru amenințări

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 4 nov. 2026, 00:36

Un bărbat din Oklahoma este acuzat că a expediat peste 700 de plicuri către oficiali electorali, membri ai Congresului și instituții media. Pulberea din scrisorile analizate s-a dovedit a fi făină sau drojdie, însă mesajele includeau amenințări și avertismente despre trădare.

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