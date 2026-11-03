Sute de scrisori cu pulbere albă, trimise înaintea alegerilor din SUA. Expeditorul, inculpat pentru amenințări
Sute de scrisori cu pulbere albă, trimise înaintea alegerilor din SUA
Un bărbat din Oklahoma este acuzat că a expediat peste 700 de plicuri către oficiali electorali, membri ai Congresului și instituții media. Pulberea din scrisorile analizate s-a dovedit a fi făină sau drojdie, însă mesajele includeau amenințări și avertismente despre trădare.
Un bărbat din Oklahoma City a fost inculpat după ce anchetatorii l-au legat de o campanie de expediere a sute de scrisori care conțineau o pulbere albă și mesaje amenințătoare, trimise către oficiali electorali, membri ai Congresului și alte instituții din Statele Unite. Robin Martin este acuzat de transmiterea unor informații false și provocarea unei alarme printr-o farsă, precum și de expedierea prin poștă a unor comunicări cu caracter amenințător, scrie AP.
Investigația vizează plicuri trimise înaintea alegerilor prezidențiale din 2024 și a scrutinului de la jumătatea mandatului din 2026. Testele efectuate până acum au arătat că pulberea era inofensivă, fiind identificată drept făină sau drojdie. FBI a precizat însă că nu toate scrisorile au fost supuse unor analize complete.
Peste 700 de plicuri au ajuns la destinatari din toate cele 50 de state
Potrivit documentelor judiciare, citate de Reuters, Robin Martin ar fi trimis peste 700 de plicuri către reprezentanți ai ambelor partide, oficiali electorali, membri ai Congresului, institute de sondare, organizații media și instituții de aplicare a legii. Scrisorile din valul expediat în octombrie au fost adresate autorităților electorale din toate cele 50 de state americane.
Unele plicuri conțineau mesaje redactate cu cerneală reactivă la raze ultraviolete, care nu puteau fi observate cu ușurință în condiții obișnuite. În documentele anchetei sunt menționate amenințări privind arestări pentru trădare și formulări precum „SAU MAI RĂU!!”. Expeditorul făcea referire la o presupusă organizație numită „United States Traitor Elimination Army”, scrie CBS.
Scrisorile au provocat alerte în mai multe zone ale țării. În octombrie, birouri electorale din Louisiana și Oklahoma au fost evacuate după primirea unor plicuri suspecte, iar autoritățile din mai multe state au anunțat că au primit astfel de trimiteri sau că acestea au fost interceptate de serviciile poștale. Personalul Congresului a fost, de asemenea, informat despre anchetă printr-o notificare transmisă de responsabilul cu securitatea Senatului.
Mesaje cu cerneală invizibilă și amenințări privind alegerile
Ancheta FBI a identificat indicii că expedierea scrisorilor nu a început în 2026. Investigația a ajuns și la un episod din 2024, când oficiali electorali din toate statele au raportat primirea unor plicuri cu substanță albă și a unei scrisori de trei pagini care anunța o declarație de război.
Într-un mesaj trimis atunci către Consiliul Electoral al statului Oklahoma, expeditorul ar fi scris: „Rămâneți de partea corectă a istoriei, viața voastră ar putea depinde de asta!”. Anchetatorii susțin că scrisul de mână din acel plic corespunde celui identificat în scrisorile expediate în 2026.
Documentele FBI mai arată că Martin ar fi contactat în august reprezentanți ai organizației Democratic Socialists of America și ar fi obținut adresele de e-mail ale unor membri. Ulterior, aceștia ar fi fost incluși pe o listă de distribuție de pe care au primit mesaje amenințătoare, în care li se spunea că ar putea fi arestați dacă votează. Unele dintre plicurile expediate în octombrie aveau ca adresă de retur o fostă adresă a organizației din New York.
Cum au ajuns anchetatorii la Robin Martin
FBI a adunat mai multe probe pentru a-l lega pe Robin Martin de expedierea scrisorilor. Înregistrările camerelor de supraveghere l-ar fi surprins depunând plicuri la unități poștale atât în 2024, cât și în 2026. Anchetatorii au analizat și imaginile de la un magazin Walmart, unde ar fi fost cumpărat un telefon despre care cred că a fost folosit în transmiterea amenințărilor.
Un alt indiciu a fost o scrisoare adresată directorului FBI, Kash Patel, pe care au fost identificate amprentele lui Martin. Plicul conținea mesajul „FBI SAVE THE USA”, scris cu cerneală reactivă la ultraviolete, aceeași formulare fiind găsită și pe alte trimiteri suspecte.
Autoritățile au analizat, de asemenea, achizițiile făcute de suspect, inclusiv produse și ingrediente care ar fi putut fi folosite pentru prepararea cernelii invizibile.
Robin Martin a fost arestat luni și urma să se prezinte marți în fața unui tribunal federal din Oklahoma City. El este vizat de două capete de acuzare: transmiterea de informații false sau înșelătoare și provocarea unei alarme printr-o farsă, respectiv expedierea prin poștă a unor comunicări amenințătoare. Potrivit Associated Press, în evidențele judiciare consultate nu figura un avocat care să poată comenta acuzațiile în numele său.
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