De ce sunt nemulțumiți americanii. Un sondaj NBC News dezvăluie imaginea votului la alegerile intermediare
Alegeri SUA. Foto: Profimedia
Rezultatele sondajului realizat de NBC News la alegerile intermediare din SUA indică faptul că economia, inflația și costul vieții au cântărit decisiv în opțiunile alegătorilor.
Aproape jumătate dintre americanii care au participat la alegerile intermediare din SUA au privit scrutinul drept un vot de sancționare a președintelui Donald Trump, potrivit unui sondaj realizat de NBC News. Datele indică o scădere semnificativă a popularității liderului de la Casa Albă, pe fondul nemulțumirilor legate de economie, inflație și creșterea cheltuielilor de zi cu zi.
Mai mult de 60% dintre alegători dezaprobă activitatea lui Trump, proporția fiind cu 12 puncte procentuale mai mare decât în 2020. Printre principalele motive de nemulțumire se numără prețurile la benzină, alimente și utilități, pe care mulți americani le consideră tot mai greu de suportat. Respondenții au pus creșterea costurilor pe seama președintelui și au apreciat că măsurile adoptate de administrația sa agravează situația economică.
Sondajul a fost realizat în rândul alegătorilor care au ieșit de la secțiile de votare în ziua alegerilor. Cercetarea a inclus și interviuri ample prin telefon, poștă și internet cu persoane care au votat anticipat sau prin corespondență.
Donald Trump, cu o rată de aprobare mult sub nivelul din 2018
Doar 38% dintre participanții la sondaj au declarat că aprobă modul în care Donald Trump își exercită mandatul de președinte. Procentul este considerabil mai mic decât cel înregistrat la primele alegeri intermediare din timpul administrației sale, în 2018, când 45% dintre alegători îi susțineau activitatea.
Nemulțumirea față de președinte se regăsește și în statele considerate importante pentru competiția electorală din Senat. În Georgia, Ohio, Michigan și Texas, majoritatea alegătorilor au spus că dezaprobă modul în care Trump își îndeplinește atribuțiile. Și în aceste state, nivelul dezaprobării este mai ridicat decât cel consemnat în 2018.
Nici republicanii, nici democrații nu câștigă încrederea alegătorilor
Datele NBC News arată că americanii au o percepție mai degrabă negativă asupra ambelor mari partide politice. În cazul Partidului Democrat, 54% dintre respondenți au declarat că au o părere nefavorabilă, în timp ce 46% au exprimat o opinie favorabilă.
Republicanii înregistrează rezultate și mai slabe la acest capitol. 59% dintre alegători au o părere nefavorabilă despre Partidul Republican, iar 41% îl privesc favorabil. În ambele cazuri, proporția opiniilor negative este mai mare decât la ultimele două alegeri intermediare.
Aproape unul din cinci alegători a spus că nu are o părere favorabilă despre niciunul dintre cele două partide. Ponderea este cu cel puțin cinci puncte procentuale mai mare decât cea înregistrată la fiecare dintre precedentele două scrutinuri de la jumătatea mandatului.
În privința principalelor teme politice, democrații au fost considerați mai capabili să gestioneze economia, politica externă, sistemul de sănătate, corupția din administrație și politicile referitoare la persoanele transgender. Republicanii au avut avantaj în ceea ce privește imigrația. În privința politicilor legate de inteligența artificială și a fiscalității, alegătorii au fost împărțiți.
Economia, principala sursă de nemulțumire față de administrația Trump
Situația economică, considerată anterior unul dintre punctele forte ale lui Donald Trump, este privită acum cu pesimism de o mare parte a electoratului. Trei sferturi dintre respondenți, respectiv 75%, au descris economia americană ca fiind într-o stare proastă.
Potrivit sondajului, economia este principala problemă cu care se confruntă în prezent țara, indicată de 39% dintre respondenți. Pe locul al doilea se află starea democrației, menționată de 32% dintre alegători.
Prețurile la alimente, combustibil și utilități apasă bugetele familiilor
Nemulțumirile economice sunt reflectate și în modul în care americanii își evaluează situația financiară. 44% dintre alegători au declarat că o duc mai rău decât în urmă cu doi ani, când Donald Trump a revenit la Casa Albă. Doar 18% au spus că situația lor financiară s-a îmbunătățit.
Aceste rezultate sunt apropiate de cele înregistrate în timpul alegerilor intermediare din 2022, dar sunt considerabil mai slabe decât cele din 2018, primul scrutin de acest tip organizat în timpul președinției lui Trump.
Costurile vieții se află în centrul îngrijorărilor. Prețurile la alimente și produse de bază provoacă preocupări pentru 88% dintre respondenți, în timp ce 87% sunt îngrijorați de costul benzinei și motorinei. Utilitățile reprezintă o problemă pentru 86% dintre alegători, iar cheltuielile pentru sănătate pentru 85%.
Per ansamblu, aproape opt din zece americani care au participat la scrutin au declarat că inflația provoacă dificultăți financiare familiilor lor.
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