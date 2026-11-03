Modelul Harvard, predicții pentru alegerile din SUA. Democrații au 96% șanse să câștige Camera Reprezentanților și 78% să preia controlul Senatului

Un model electoral actualizat de cercetătorii de la Harvard estimează că democrații au 96% șanse să câștige majoritatea în Camera Reprezentanților și 78% să preia controlul Senatului.
Democrații au șanse foarte mari să obțină majoritatea în ambele camere ale Congresului american la alegerile de la jumătatea mandatului, potrivit celor mai recente estimări ale modelului electoral dezvoltat de Universitatea Harvard. Proiecțiile indică o probabilitate de 96% pentru câștigarea Camerei Reprezentanților și de 78% pentru preluarea Senatului.
Dacă estimările se confirmă, Partidul Democrat ar putea ajunge la 242 de mandate în Camera Reprezentanților și la 53 de locuri în Senat. Cercetătorii atrag atenția că o victorie a republicanilor în Camera Reprezentanților ar reprezenta un rezultat extrem de puțin probabil, comparabil cu obținerea unui rezultat de 20 la aruncarea unui zar cu 20 de fețe.
Democrații au 96% șanse să câștige Camera Reprezentanților
Modelul Harvard estimează că democrații sunt favoriți detașați în cursa pentru Camera Reprezentanților. Probabilitatea ca republicanii să păstreze controlul acestei camere este descrisă printr-o comparație sugestivă: ar fi la fel de probabilă precum obținerea unui 20 la aruncarea unui zar cu 20 de fețe.
„Prognoza noastră se așteaptă ca outsiderul să câștige cu asemenea șanse aproximativ o dată la 26 de alegeri. Ultima dată când un outsider a câștigat în condiții similare a fost în 1952”, au scris cercetătorii, citați the The Hill.
Pentru a obține majoritatea în Camera Reprezentanților, democrații au nevoie de 218 mandate. Potrivit clasificării realizate de model, 186 de locuri sunt considerate sigure pentru acest partid, alte 36 sunt evaluate drept probabile, iar nouă înclină în favoarea democraților. Alte 10 mandate sunt încadrate în categoria curselor strânse, în care rezultatul nu poate fi anticipat cu suficientă certitudine.
Proiecția generală indică un total de 242 de mandate pentru democrați, cu 24 peste pragul necesar pentru controlul Camerei.
Șansele democraților de a prelua Senatul ajung la 78%
În cursa pentru Senat, estimările sunt ceva mai echilibrate, însă tot în favoarea democraților. Modelul Harvard le atribuie acestora o probabilitate de 78% de a obține majoritatea.
Pentru controlul Senatului sunt necesare 51 de mandate, iar proiecția actuală indică 53 de locuri pentru democrați.
Din cele 35 de curse senatoriale programate în acest an, șapte sunt considerate competitive. Texas, Ohio, Kansas și Alaska sunt incluse în categoria statelor în care democrații au un avantaj, în timp ce în Carolina de Sud și Nebraska balanța înclină spre republicani.
Cursa din Iowa este clasificată drept una extrem de strânsă, fără un favorit clar în acest moment.
Harvard ia în calcul și posibile erori ale sondajelor
Prognoza nu se bazează pe un singur scenariu, ci analizează cinci variante de evoluție, ținând cont de erorile istorice ale sondajelor. Cercetătorii iau în calcul situația în care măsurătorile electorale se dovedesc corecte, dar și posibilitatea unor abateri obișnuite sau istorice în favoarea democraților ori a republicanilor.
Modelul include astfel riscul ca sondajele să supraestimeze sprijinul pentru unul dintre cele două partide, ceea ce ar putea modifica rezultatele anticipate.
„Din 1950, eroarea mediană a sondajelor este de 2 puncte în ambele direcții, iar 3 dintre cele 19 alegeri de la jumătatea mandatului au avut o eroare de cel mult 0,5 puncte”, au precizat autorii prognozei.
Alegerile de la jumătatea mandatului pot schimba raportul de forțe din Congresul SUA, iar o victorie democrată în ambele camere ar putea modifica echilibrul politic de la Washington în a doua parte a mandatului prezidențial.