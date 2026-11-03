Vladimir Ionaș, sociolog: Republicanii pot pierde Senatul, dar politica externă a lui Trump nu se va schimba

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 3 nov. 2026, 18:31

Sociologul Vladimir Ionaș estimează că politica externă a președintelui Donald Trump nu va suferi schimbări majore nici în cazul în care Partidul Republican pierde controlul Senatului după alegerile de la jumătatea mandatului. Într-o intervenție exclusivă la Realitatea Plus, acesta a explicat că miza principală a scrutinului este Senatul și că rezultatul va fi decis într-o cursă extrem de strânsă.

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