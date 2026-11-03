Vladimir Ionaș, sociolog: Republicanii pot pierde Senatul, dar politica externă a lui Trump nu se va schimba

Sociologul Vladimir Ionaș estimează că politica externă a președintelui Donald Trump nu va suferi schimbări majore nici în cazul în care Partidul Republican pierde controlul Senatului după alegerile de la jumătatea mandatului. Într-o intervenție exclusivă la Realitatea Plus, acesta a explicat că miza principală a scrutinului este Senatul și că rezultatul va fi decis într-o cursă extrem de strânsă.
Vladimir Ionaș, despre Trump: „A reușit să enerveze sau să distanțeze o parte importantă a electoratului Partidului Republican”
Sociologul a afirmat că există posibilitatea ca republicanii să piardă controlul Senatului în urma alegerilor de la jumătatea mandatului. În opinia sa, acest scenariu este favorizat de faptul că Donald Trump și-a erodat o parte din sprijinul electoral.
Cu toate acestea, specialistul Ionaș consideră că un Senat ostil nu ar avea capacitatea de a modifica direcțiile esențiale ale politicii externe promovate de administrația Trump.
Ionaș: Un Congres ostil nu va schimba politica externă a lui Trump
Vladimir Ionaș a explicat că, în Europa și în alte regiuni ale lumii, există speranța că un Congres controlat de democrați l-ar putea determina pe Donald Trump să își schimbe abordarea în relațiile internaționale. Sociologul este însă sceptic în privința unui astfel de scenariu.
În plus, sociologul a subliniat că o eventuală pierdere a unei sau chiar a ambelor camere ale Congresului nu ar reprezenta o situație fără precedent pentru un președinte american aflat în al doilea mandat. „Toți președinții americani, și George Bush, și Barack Obama, și Bill Clinton, au pierdut în cel de-al doilea mandat, la alegerile de la mijlocul celui de-al doilea mandat, atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul.”
Fractura din electoratul republican și lupta pentru Senat
Vladimir Ionaș a precizat că adevărata bătălie electorală se poartă în Senat, în condițiile în care nu există aproape niciun dubiu că majoritatea din Camera Reprezentanților va reveni democraților. El a avertizat că se poate ajunge chiar la o situație de egalitate, caz în care vicepreședintele J.D. Vance ar avea votul decisiv în problemele importante.