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Vladimir Ionaș, sociolog: Republicanii pot pierde Senatul, dar politica externă a lui Trump nu se va schimba

Sociologul Vladimir Ionas

Sociologul Vladimir Ionas

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 3 nov. 2026, 18:31

Sociologul Vladimir Ionaș estimează că politica externă a președintelui Donald Trump nu va suferi schimbări majore nici în cazul în care Partidul Republican pierde controlul Senatului după alegerile de la jumătatea mandatului. Într-o intervenție exclusivă la Realitatea Plus, acesta a explicat că miza principală a scrutinului este Senatul și că rezultatul va fi decis într-o cursă extrem de strânsă.

Vladimir Ionaș, despre Trump: „A reușit să enerveze sau să distanțeze o parte importantă a electoratului Partidului Republican”

Sociologul a afirmat că există posibilitatea ca republicanii să piardă controlul Senatului în urma alegerilor de la jumătatea mandatului. În opinia sa, acest scenariu este favorizat de faptul că Donald Trump și-a erodat o parte din sprijinul electoral.

Din păcate pentru Donald Trump, el a reușit să enerveze sau să distanțeze o parte importantă a electoratului Partidului Republican, cam toți conservatorii, sau cea mai mare parte a conservatorilor moderați. Pe de altă parte, domnul Trump a avut același conflict cu mulți dintre influențatorii și liderii din social media ai mișcării MAGA și a reușit să piardă și de aici o parte a susținătorilor.

a apreciat sociologul Vladimir Ionaș.

Cu toate acestea, specialistul Ionaș consideră că un Senat ostil nu ar avea capacitatea de a modifica direcțiile esențiale ale politicii externe promovate de administrația Trump.

Ionaș: Un Congres ostil nu va schimba politica externă a lui Trump

Vladimir Ionaș a explicat că, în Europa și în alte regiuni ale lumii, există speranța că un Congres controlat de democrați l-ar putea determina pe Donald Trump să își schimbe abordarea în relațiile internaționale. Sociologul este însă sceptic în privința unui astfel de scenariu.

Mă îndoiesc că se va întâmpla acest lucru. Pe de-o parte, tot ce ține de politică externă rămâne în tutela președintelui, în tutela administrației Trump. Mai mult, cred că un congres potrivnic îi va crea probleme majore în tot ce ține de politică internă și, atunci, va încerca să se refuleze în politica externă.

a declarat Vladimir Ionaș.

În plus, sociologul a subliniat că o eventuală pierdere a unei sau chiar a ambelor camere ale Congresului nu ar reprezenta o situație fără precedent pentru un președinte american aflat în al doilea mandat. „Toți președinții americani, și George Bush, și Barack Obama, și Bill Clinton, au pierdut în cel de-al doilea mandat, la alegerile de la mijlocul celui de-al doilea mandat, atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul.”

Fractura din electoratul republican și lupta pentru Senat

Vladimir Ionaș a precizat că adevărata bătălie electorală se poartă în Senat, în condițiile în care nu există aproape niciun dubiu că majoritatea din Camera Reprezentanților va reveni democraților. El a avertizat că se poate ajunge chiar la o situație de egalitate, caz în care vicepreședintele J.D. Vance ar avea votul decisiv în problemele importante.

Momentan, cursele foarte strânse sunt în Senat și aici e lupta până în ultima secundă, pentru a vedea cine va avea majoritatea. Deci va fi o cursă interesantă. Vom vedea care va fi rezultatul.

a concluzionat Ionaș.
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