Haos pe aeroporturile europene! Mai multe zboruri, blocate după amenințări cu bombă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 nov. 2026, 16:39

O serie de amenințări cu bombă a provocat alerte de securitate pe mai multe aeroporturi europene. Opt aeronave au fost vizate în ultimele 24 de ore, dintre care trei aveau legătură cu Marea Britanie. Mai multe zboruri au fost redirecționate sau au efectuat aterizări de urgență, iar autoritățile au declanșat verificări pentru a elimina orice pericol.

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