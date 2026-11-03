Haos pe aeroporturile europene! Mai multe zboruri, blocate după amenințări cu bombă

O serie de amenințări cu bombă a provocat alerte de securitate pe mai multe aeroporturi europene. Opt aeronave au fost vizate în ultimele 24 de ore, dintre care trei aveau legătură cu Marea Britanie. Mai multe zboruri au fost redirecționate sau au efectuat aterizări de urgență, iar autoritățile au declanșat verificări pentru a elimina orice pericol.
Două avioane Ryanair, unul venit din Lisabona și celălalt din Dublin, au fost verificate astăzi, după aterizarea la Roma. Aeronava care efectua cursa din Dublin a fost escortată de Forțele Aeriene Italiene până la aterizare.
Anterior, marți, alte două zboruri au fost supuse controalelor de securitate după ce au ajuns la Varșovia. Unul dintre avioane decolase de pe aeroportul Heathrow din Londra.
Și un zbor Ryanair care efectua ruta Manchester-Murcia a fost vizat de o „amenințare scrisă la adresa securității”. Aeronava a aterizat conform programului în Spania, unde pasagerii au fost întâmpinați de polițiști și de o echipă de genişti.
Garda Civilă spaniolă a exclus existența unor materiale explozive la bord, potrivit lui Francisco Lucas, reprezentantul guvernului în regiune.
Alte două aeronave cu destinația Bulgaria, una venită din Italia și cealaltă din Irlanda, au fost, de asemenea, supuse verificărilor la sosire, după ce au fost vizate de amenințări.
Luni, un avion care efectua cursa Londra Luton-Sofia a fost nevoit să aterizeze de urgență la Budapesta, în urma unei presupuse amenințări cu bombă.
Două aeronave au fost inspectate în Italia, pe aeroportul Fiumicino din Roma, după primirea unor sesizări anonime privind posibile amenințări cu bombă. Specialiștii pirotehniști au verificat aeronavele, bagajele și pasagerii, fără să găsească explozibili. Alerta a fost ulterior ridicată.
În Polonia, un avion al companiei LOT, care efectua o cursă de la Londra spre Varșovia, a aterizat pe aeroportul Modlin, în loc de aeroportul Chopin. Aeronava avea 181 de persoane la bord și a fost verificată de specialiști. Aeroportul Modlin a fost redeschis ulterior, însă unele zone au rămas temporar închise. O altă cursă, de la Copenhaga spre Varșovia, a fost vizată de o amenințare similară, dar a aterizat conform programului.
În Spania, un avion Ryanair care zbura de la Manchester spre Murcia a efectuat o aterizare de urgență după o amenințare cu bombă. La bord se aflau 121 de persoane, inclusiv membrii echipajului. Garda Civilă a verificat aeronava și a exclus prezența explozibililor, iar aeroportul și-a reluat activitatea normală. Totodată, presa din Bulgaria a relatat despre o amenințare primită prin e-mail, care a vizat un avion venit din Israel și aterizat pe aeroportul din Sofia.
Incidentele au avut loc la o zi după ce un avion Wizz Air, care zbura de la Londra spre Sofia, a fost nevoit să aterizeze de urgență la Budapesta, în urma unei amenințări cu bombă primite în timpul zborului. Aeronava a fost escortată de un avion de vânătoare al Forțelor Aeriene Ungare. Verificările efectuate de autorități nu au identificat explozibili la bord.