Decizie majoră la Washington! Donald Trump oprește ajutorul militar acordat Israelului

Schimbare majoră în relația dintre Washington și Tel Aviv. Donald Trump susține că a convenit cu Benjamin Netanyahu oprirea finanțării militare americane pentru Israel, în valoare de aproximativ 4 miliarde de dolari anual. Măsura ar urma să intre în vigoare la sfârșitul acestui an.
Statele Unite ar urma să renunțe la finanțarea militară anuală acordată Israelului, după o înțelegere între președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu. Liderul de la Casa Albă a anunțat că decizia va intra în vigoare la sfârșitul anului 2026, susținând că statul israelian nu mai depinde de sprijinul financiar american. Anunțul marchează o schimbare importantă în politica de asistență militară a Washingtonului față de Tel Aviv.
Donald Trump anunță oprirea finanțării militare pentru Israel
Washingtonul nu va mai acorda automat Israelului ajutorul militar anual de miliarde de dolari, potrivit declarațiilor făcute de Donald Trump într-un interviu pentru Fox News, citat de Reuters.
Președintele american a explicat că a discutat această schimbare cu Benjamin Netanyahu și că cei doi au convenit asupra opririi finanțării de la sfârșitul anului 2026.
Trump a precizat însă că Statele Unite ar putea continua să ofere sprijin Israelului în situația în care acesta va avea nevoie de ajutor.
Acordul militar dintre SUA și Israel urma să expire în 2028
Sprijinul financiar american pentru Israel este reglementat printr-un memorandum de înțelegere semnat anterior, care stabilește un ajutor militar în valoare totală de 38 de miliarde de dolari pentru perioada 2019-2028.
Prin acest acord, Statele Unite s-au angajat să ofere Israelului aproximativ 3,8 miliarde de dolari anual, sub forma asistenței militare.
Înțelegerea urma să rămână în vigoare până în 2028. Declarația lui Trump indică însă intenția de a renunța la finanțarea automată înainte de expirarea termenului stabilit inițial.
Președintele american nu a prezentat toate detaliile mecanismului prin care va fi aplicată decizia și nici nu a explicat ce forme de cooperare militară ar putea continua între cele două state.
Donald Trump, criticat în SUA pentru sprijinul acordat Israelului
În intervenția sa, liderul de la Casa Albă a făcut referire și la criticile primite în Statele Unite din cauza ajutorului financiar și militar oferit Israelului.
Trump a susținut că democrații și reprezentanții curentelor politice de stânga l-au atacat în repetate rânduri pentru utilizarea banilor contribuabililor americani în sprijinul operațiunilor militare israeliene.
Dezbaterea privind relația financiară și militară dintre Washington și Tel Aviv a devenit tot mai vizibilă în spațiul public american. Critici au venit inclusiv din partea unor foști susținători ai președintelui, printre care comentatori și personalități media precum Tucker Carlson, Alex Jones și Nick Fuentes.
O parte dintre vocile critice au contestat continuarea ajutorului american pentru Israel și au cerut schimbarea politicii Washingtonului în Orientul Mijlociu. În unele cazuri, criticile au fost însoțite de afirmații conspiraționiste și de mesaje antisemite.
Declarațiile lui Donald Trump deschid astfel o nouă etapă în dezbaterea privind relația dintre Statele Unite și Israel, în special în ceea ce privește finanțarea militară și condițiile în care Washingtonul va continua să ofere sprijin statului israelian.