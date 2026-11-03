Decizie majoră la Washington! Donald Trump oprește ajutorul militar acordat Israelului

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 nov. 2026, 16:51

Schimbare majoră în relația dintre Washington și Tel Aviv. Donald Trump susține că a convenit cu Benjamin Netanyahu oprirea finanțării militare americane pentru Israel, în valoare de aproximativ 4 miliarde de dolari anual. Măsura ar urma să intre în vigoare la sfârșitul acestui an.

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