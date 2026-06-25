Discuții aprinse în culise. Mesajul dur primit de Benjamin Netanyahu de la Donald Trump

Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 iun. 2026, 23:28

Relația dintre Donald Trump și Benjamin Netanyahu a atins un prag critic, noi detalii explozive scoțând la iveală certurile dure și tensiunile majore care au avut loc cu ușile închise între președintele american și premierul israelian.

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