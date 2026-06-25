Consilierii USR au idei trasnite: „În străinătate, ca turist, îmi place să merg şi în cimitire”

Consilierul local USR Diana Mureșan a solicitat Primăriei Sibiu, în ședința de joi, demararea unei ample campanii de plantare de copaci în Cimitirul Municipal. Propunerea, inspirată de Cimitirul Evanghelic și de modele din străinătate, urmărește transformarea pe termen lung a acestui spațiu într-un cimitir-parc, notează Agerpres.
Sibiul inovează în urbanism: Cimitirul Municipal devine noul „hotspot” de relaxare pentru turiști și localnici
Dacă parcurile clasice din Sibiu au devenit prea plictisitoare sau pur și simplu aglomerate, consilierul local USR Diana Mureșan vine cu o soluție de un optimism debordant: transformarea Cimitirului Municipal într-o oază de verdeață și relaxare. În fond, de ce să te plimbi prin locuri banale când poți admira peisajul urban printre cruci și cavouri, bucurându-te de „multă umbră”, exact ca în Cimitirul Evanghelic?
Mureșan a mărturisit senină că, în plimbările ei prin străinătate, adoră să viziteze cimitirele pe post de turist, deoarece acestea sunt adevărate „parcuri urbane”. Inspirată de acest hobby inedit, ea a cerut primăriei ca, la plantările din toamnă, să nu cumva să uite de locurile cu verdeață veșnică, pentru ca sibienii să aibă, în sfârșit, un parc în care chiar este liniște deplină.
Zeci de milioane de lei pentru copaci în cartiere, în timp ce cimitirul așteaptă „oxigenarea”
Inițiativa vine la fix, în timp ce Primăria Sibiu se laudă de zor cu marea ei strategie de extindere a spațiilor verzi. În loc să ne întrebăm de ce cartierele vii duc lipsă de copaci, primăria ne consolează cu proiecte grandioase de 56,3 milioane de lei pentru două coridoare verzi în Vasile Aaron și Tineretului, finanțate generos de Uniunea Europeană.
Din aceste milioane se vor planta vreo 838 de arbori și mii de arbuști – probabil pentru ca sibienii să aibă unde să se ascundă de caniculă până când planul de „înverzire” al cimitirului va prinde rădăcini. Rămâne de văzut dacă edilii vor aproba transformarea cimitirului în parc public, oferind un nou sens expresiei „ieșire la aer curat”.