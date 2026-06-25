Consilierii USR au idei trasnite: „În străinătate, ca turist, îmi place să merg şi în cimitire”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 19:18

Consilierul local USR Diana Mureșan a solicitat Primăriei Sibiu, în ședința de joi, demararea unei ample campanii de plantare de copaci în Cimitirul Municipal. Propunerea, inspirată de Cimitirul Evanghelic și de modele din străinătate, urmărește transformarea pe termen lung a acestui spațiu într-un cimitir-parc, notează Agerpres.

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