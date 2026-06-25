Percheziții în Neamț, Bacău și Ilfov într-un dosar de șantaj, camătă și tăinuire

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 11:00

Polițiștii din Neamț au efectuat joi dimineață șase percheziții domiciliare în județele Neamț, Bacău și Ilfov, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de șantaj, camătă și tăinuire. Zece persoane urmează să fie audiate în acest caz.

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