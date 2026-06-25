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Justitie· 1 min citire

Percheziții în Neamț, Bacău și Ilfov într-un dosar de șantaj, camătă și tăinuire

Percheziții

Percheziții

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 11:00

Polițiștii din Neamț au efectuat joi dimineață șase percheziții domiciliare în județele Neamț, Bacău și Ilfov, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de șantaj, camătă și tăinuire. Zece persoane urmează să fie audiate în acest caz.

Descinderile, coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Neamț

Acțiunea a avut loc în zorii zilei de 25 iunie și a fost coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Neamț. La percheziții au participat polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale Neamț, sprijiniți de Birourile de Investigații Criminale din Piatra-Neamț și Roman, precum și de specialiști ai Serviciului Criminalistic Neamț.

În sprijin au intervenit și polițiști din județele Bacău și Ilfov, alături de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Neamț și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț și ai Brigăzii Mobile de Jandarmi Bacău.

Dosar penal pentru mai multe infracțiuni economice și de violență

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, ancheta vizează infracțiuni de șantaj, camătă, complicitate la camătă și tăinuire. În total, au fost puse în executare șase mandate de percheziție și zece mandate de aducere.

Persoanele vizate urmează să fie conduse la audieri, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.

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