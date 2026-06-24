9 arestări în dosarul unei grupări de trafic de droguri care opera în București și Ilfov. Unul dintre suspecți, implicat într-un caz soldat cu decesul unui tânăr

O amplă operațiune desfășurată de polițiștii antidrog și procurorii DIICOT a dus la destructurarea unei grupări infracționale organizate, formată din cetățeni srilankezi, suspectată de trafic de droguri de risc și mare risc în București și județul Ilfov. Nouă persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, iar alte două sunt cercetate sub control judiciar.
Anchetatorii susțin că gruparea funcționa de mai bine de un an și ar fi dezvoltat o rețea bine organizată pentru distribuirea de substanțe interzise atât către clienți fideli, cât și în cadrul unor petreceri și evenimente private organizate în comunitatea din care făceau parte membrii acesteia.
Percheziții în București, Ilfov și Dâmbovița
Dosarul a fost instrumentat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București.
În cadrul unei acțiuni desfășurate recent, au fost puse în executare 15 mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov și Dâmbovița. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat cantități de canabis, cocaină, comprimate ecstasy, metamfetamină și rezină de canabis, precum și cântare de precizie, grindere, aparate de vidat, bani și alte mijloace de probă relevante pentru anchetă.
Droguri vândute inclusiv la petreceri private
Potrivit probelor administrate în dosar, gruparea era structurată pe mai multe niveluri și ar fi gestionat locuințe folosite pentru depozitarea și comercializarea drogurilor.
Membrii rețelei sunt acuzați că aprovizionau și distribuiau droguri atât prin intermediari, cât și direct către consumatori. O parte dintre tranzacții ar fi avut loc în timpul unor petreceri private sau evenimente organizate pentru membrii comunității srilankeze din România.
Anchetatorii susțin că suspecții își coordonau activitățile în mod organizat, având întâlniri periodice și planificând inclusiv transporturi internaționale de droguri disimulate.
Un suspect, cercetat și pentru moartea unui tânăr
Unul dintre membrii grupării este cercetat și pentru o infracțiune extrem de gravă, respectiv complicitate la trafic de droguri de mare risc care a avut ca urmare moartea unei persoane.
Conform anchetei, în vara anului trecut, acesta ar fi organizat un eveniment privat la care au participat peste 200 de persoane. În cadrul petrecerii ar fi fost distribuite și consumate droguri de risc și mare risc.
În urma consumului unui amestec periculos de substanțe, printre care cocaină, amfetamină, metamfetamină, ecstasy și ketamină, un tânăr și-a pierdut viața. Medicii legiști au stabilit că decesul a survenit în urma unui stop cardio-respirator provocat de efectele combinate ale drogurilor asupra sistemului nervos central.
Tribunalul București a dispus arestarea preventivă
După audieri, procurorii DIICOT au dispus reținerea a nouă persoane, iar Tribunalul București a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Celelalte două persoane vizate de anchetă au fost plasate sub control judiciar, în timp ce cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea tuturor persoanelor implicate.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, iar anchetatorii continuă verificările pentru documentarea completă a rețelei și confiscarea bunurilor provenite din activități ilegale.