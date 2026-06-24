9 arestări în dosarul unei grupări de trafic de droguri care opera în București și Ilfov. Unul dintre suspecți, implicat într-un caz soldat cu decesul unui tânăr

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 18:46

O amplă operațiune desfășurată de polițiștii antidrog și procurorii DIICOT a dus la destructurarea unei grupări infracționale organizate, formată din cetățeni srilankezi, suspectată de trafic de droguri de risc și mare risc în București și județul Ilfov. Nouă persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, iar alte două sunt cercetate sub control judiciar.

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