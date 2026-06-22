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Justitie· 1 min citire

Captură de droguri în București: doi bărbați, prinși în flagrant cu un colet din Olanda

Droguri

Droguri

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 14:32

Doi bărbați au fost arestați preventiv după ce au fost prinși în flagrant în timp ce ridicau un colet din Olanda ce conținea aproximativ patru kilograme de substanțe psihoactive. Potrivit anchetatorilor, drogurile erau destinate comercializării.

"Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București - Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, au documentat activitatea infracțională a două persoane, de 35 și 39 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și complicitate la efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive", a transmis, luni, Biroul de presă al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Potrivit anchetatorilor, pe parcursul lunii iunie, suspectul de 39 de ani ar fi introdus pe teritoriul României, din Olanda, aproximativ patru kilograme de substanță psihoactivă N-ethylnorpentedrone.

La data de 19 iunie, aceasta și celălalt suspect au fost prinși în flagrant delict în timp ce intrau în posesia coletului.

Pe 20 iunie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală au dispus reținerea celor două persoane.

În aceeași zi, judecătorul de drepturi din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a unuia și măsura arestului la domiciliu față de a doua persoană, pentru 30 de zile.

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