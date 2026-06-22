Captură de droguri în București: doi bărbați, prinși în flagrant cu un colet din Olanda

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 14:32

Doi bărbați au fost arestați preventiv după ce au fost prinși în flagrant în timp ce ridicau un colet din Olanda ce conținea aproximativ patru kilograme de substanțe psihoactive. Potrivit anchetatorilor, drogurile erau destinate comercializării.

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