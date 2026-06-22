Advertising
Advertising
Justitie· 1 min citire
Captură de droguri în București: doi bărbați, prinși în flagrant cu un colet din Olanda
Droguri
Doi bărbați au fost arestați preventiv după ce au fost prinși în flagrant în timp ce ridicau un colet din Olanda ce conținea aproximativ patru kilograme de substanțe psihoactive. Potrivit anchetatorilor, drogurile erau destinate comercializării.
Citește și
- 09:47Ilie Bolojan ar putea fi chemat la audieri în trei dosare DNA – SURSE
- 16:41Odeta Nestor, personaj-cheie în dosarul lui Ciprian Ciucu, audiată din nou la DNA. Prietena lui Denise Rifai, arestată preventiv
- 15:01În timp ce Ciucu se victimizează pe scena Congresului PNL, inculpații din dosar sunt la DNA pentru audieri
- 09:57Patru persoane reținute la Călărași pentru folosirea propriilor copii în scop de cerșetorie
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News