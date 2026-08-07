Escrocherie prin „metoda BNR”: trei ucraineni prinși în flagrant și arestați. Cum convingeau victimele să le dea banii

Trei cetățeni ucraineni au fost arestați preventiv în România, fiind acuzați că au înșelat mai multe persoane prin cunoscuta „metodă BNR”. Suspecții le convingeau pe victime că au fost contractate credite frauduloase pe numele lor și le determinau să își retragă economiile, pe care le predau ulterior escrocilor.
În dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti trei cetăţeni ucraineni au fost arestaţi preventiv sub acuzaţii de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, toate în formă continuată şi comise în diferite forme de participaţie penală.
"În perioada 28.07.2026-05.08.2026, trei persoane vătămate au fost induse în eroare de către autori momentan rămaşi neidentificaţi, care le-au contactat telefonic şi s-au prezentat în mod mincinos drept reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, reprezentanţi ai unei bănci comerciale, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Poliţiei Române, folosind nume mincinoase şi înscrisuri oficiale pretins a fi emise de B.N.R. şi D.I.I.C.O.T., determinând persoanele vătămate să creadă că pe numele lor fusese contractat în mod fraudulos un credit bancar. Persoanele vătămate au fost determinate de către autorii necunoscuţi ai infracţiunilor să retragă din conturile personale sume de bani, ulterior retragerilor de numerar fiind îndrumate de către aceiaşi autori să se întâlnească atât cu unii dintre inculpaţi, cât şi cu o persoană necunoscută la acest moment, cărora le-au remis sumele de bani, în timp ce ceilalţi inculpaţi asigurau paza zonelor unde aveau loc întâlnirile", informează procurorii într-un comunicat publicat vineri.
Potrivit sursei citate, ucrainenii au fost prinşi în flagrant de către poliţiştii din cadrul Secţiei 26 în momentul în care una dintre victimele acţiunilor de înşelăciune le dădea bani.
În cadrul dosarului, procurorii au stabilit că una dintre persoanele vătămate le-a dat infractorilor 30.000 de lei, în cazul celei de-a doua prejudiciul este de 61.540 de lei, iar cea de-a treia persoană, care a şi participat la flagrant, le-a remis ucrainenilor suma de 500 de lei.
Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti şi D.G.P.M.B. - Secţia 12 Poliţie, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti.
"Având în vedere natura faptelor cercetate, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti atrage atenţia cetăţenilor asupra riscului de a deveni victime ale unor astfel de infracţiuni. Persoanele care efectuează apeluri telefonice şi susţin că sunt angajaţi ai unor instituţii bancare sau ai poliţiei şi solicită retragerea sau transferarea unor sume de bani, urmăresc, în realitate, obţinerea unor foloase materiale injuste, prin manipulare, sugestie şi constrângere morală. Se recomandă cetăţenilor să manifeste vigilenţă, să nu dea curs unor astfel de solicitări şi să sesizeze de îndată organele de urmărire penală atunci când sunt abordaţi în asemenea scopuri", au transmis anchetatorii.