Escrocherie prin „metoda BNR”: trei ucraineni prinși în flagrant și arestați. Cum convingeau victimele să le dea banii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 13:39

Trei cetățeni ucraineni au fost arestați preventiv în România, fiind acuzați că au înșelat mai multe persoane prin cunoscuta „metodă BNR”. Suspecții le convingeau pe victime că au fost contractate credite frauduloase pe numele lor și le determinau să își retragă economiile, pe care le predau ulterior escrocilor.

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