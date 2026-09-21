Mașina omului de afaceri Ionel Rusen, percheziționată de mascați: ce caută anchetatorii VIDEO

Publicat 21 sept. 2026, 13:11 Actualizat 21 sept. 2026, 14:18

Procurorii DIICOT efectuează luni percheziții la autoturismul omului de afaceri Ionel Rusen, unde sunt căutate dispozitive informatice care ar putea să-i ajute pe anchetatori în dosarul amplu de înșelăciune în care sunt cercetați și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, precum și rezervistul Ion Negoescu.

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