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Justitie· 3 min citire

Mașina omului de afaceri Ionel Rusen, percheziționată de mascați: ce caută anchetatorii VIDEO

Ionel Rusen/ Inquam Photos / George Călin

Ionel Rusen/ Inquam Photos / George Călin

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 sept. 2026, 13:11
Actualizat21 sept. 2026, 14:18

Procurorii DIICOT efectuează luni percheziții la autoturismul omului de afaceri Ionel Rusen, unde sunt căutate dispozitive informatice care ar putea să-i ajute pe anchetatori în dosarul amplu de înșelăciune în care sunt cercetați și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, precum și rezervistul Ion Negoescu.

În cursul dimineții de luni, anchetatorii au descins la locuința omului de afaceri Ionel Rusen, de unde au fost ridicate mai multe probe.

La autoturismul personal al omului de afaceri Ionel Rusen sunt căutate, în special, dispozitive informatice, cum ar fi înscrisuri, dar și dispozitive informatice - telefoane, tablete, laptopuri, stickuri de memorie care vor fi analizate de oamenii legii pentru a se stabili cu excatitate dacă pot fi descoperite conversații care ar putea duce către alte persoane.

Afaceristul Ionel Rujan, considerat a fi un apropiat al lui Călin Georgescu, cel mai probabil va fi condus la DIICOT, acolo unde va fi audiat.

Locuința lui Georgescu din Mogoșoaia, percheziționată de DIICOT și Poliția Română

Luni dimineață au avut loc cinci percheziții în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, printre care una la domiciliul lui Călin Georgescu și una la omul de afaceri Ionel Rusen. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este vizat, alături de omul de afaceri Ionel Ruse și de un cetățean italian, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune.

Potrivit procurorilor DIICOT, din anul 2021 cei trei ar fi acționat coordonat, sub autoritatea lui Georgescu, pe teritoriul României și al Marii Britanii, cu scopul de a obține foloase materiale injuste. Anchetatorii susțin că Georgescu, prezentat drept liderul grupării, le-ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri într-un mecanism infracțional prin care aceștia erau înfățișați drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine, dispuși să acorde împrumuturi persoanelor interesate să își dezvolte afaceri în România, sub condiția depunerii unor garanții bănești.

Conform aceleiași surse, începând din septembrie 2021 ar fi avut loc mai multe întâlniri, organizate atât în București și în județul Argeș, cât și în Marea Britanie, în cadrul cărora ar fi fost pusă la cale înșelarea unui om de afaceri. Victima ar fi fost convinsă că poate obține o finanțare de șase milioane de euro printr-un contract de creditare cu o instituție bancară, cu condiția să depună, drept garanție, suma de un milion de euro.

Procurorii DIICOT susțin că persoana vătămată a transferat bani către Călin Georgescu și către Ionel Ruse, iar prejudiciul reclamat depășește 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu a fost ridicat, luni dimineață, din trafic de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) în timp ce se afla în Otopeni, în vreme ce se îndrepta spre bazinul de înot alături de fiul său. Acesta a fost adus, ulterior, la domiciliul său din Mogoșoaia, unde au loc perchezițiile.

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