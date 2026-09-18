Dosarul lui Wiz Khalifa, mutat la Curtea de Apel București. Rapperul contestă condamnarea la 9 luni de închisoare

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis strămutarea la Curtea de Apel București a dosarului în care rapperul american Wiz Khalifa contestă condamnarea definitivă la nouă luni de închisoare cu executare. Cererea artistului a fost admisă cu majoritate de voturi, iar hotărârea este definitivă, fără cale de atac.
Wiz Khalifa a cerut mutarea dosarului de la Constanța
Cameron Jibril Thomaz, cunoscut publicului sub numele de Wiz Khalifa, a formulat o contestație în anulare împotriva condamnării pronunțate de Curtea de Apel Constanța.
Dosarul, înregistrat cu numărul 462/36/2026, se afla pe rolul Curții de Apel Constanța, iar obiectul cauzei este contestația în anulare în materia consumului ilicit de droguri.
Ulterior, rapperul a solicitat ca această cauză să fie judecată de o altă instanță din țară, arată news.ro.
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis cererea de strămutare la 17 septembrie 2026 și a stabilit ca dosarul să fie trimis Curții de Apel București. Decizia nu mai poate fi atacată.
Ce a decis Înalta Curte
Potrivit minutei instanței supreme, cererea formulată de Thomaz Cameron Jibril a fost admisă cu majoritate.
Dosarul va fi preluat de Curtea de Apel București, iar cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În cadrul deliberării a existat și o opinie separată, prin care unul dintre judecători a considerat că solicitarea de strămutare trebuia respinsă.
Hotărârea privind strămutarea nu anulează însă condamnarea de nouă luni. Aceasta rămâne o decizie definitivă, iar la București urmează să fie analizată contestația în anulare formulată de artist.
Condamnarea de nouă luni a fost pronunțată la Constanța
Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv în decembrie 2025 de Curtea de Apel Constanța la nouă luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu.
În primă instanță, Tribunalul Constanța îl condamnase la o amendă penală de 3.600 de lei. Procurorii DIICOT au contestat sentința, iar Curtea de Apel Constanța a admis apelul și a înlocuit sancțiunea cu pedeapsa închisorii.
De la ce a pornit dosarul
Cazul datează din iulie 2024, când Wiz Khalifa a susținut un concert la festivalul „Beach, Please!”, organizat la Costinești.
Potrivit procurorilor DIICOT, în timpul recitalului artistul ar fi deținut peste 18 grame de canabis și o țigaretă care conținea canabis, destinată consumului propriu. El a aprins țigara pe scenă în timpul concertului.
Ulterior, rapperul a fost trimis în judecată pentru deținere fără drept de droguri de risc în vederea consumului propriu.
Contestația în anulare, o nouă etapă în dosar
După condamnarea definitivă, Wiz Khalifa a continuat demersurile judiciare în România. În 2026, acesta a formulat o contestație în anulare, cale extraordinară de atac, dosarul fiind înregistrat inițial la Curtea de Apel Constanța.
Potrivit datelor publice ale dosarului, cauza a fost înregistrată la 26 august 2026, iar primul termen fusese stabilit pentru 8 octombrie.
Prin decizia Înaltei Curți, cauza nu va mai fi analizată la Constanța, ci va fi transmisă Curții de Apel București.
Mutarea dosarului nu înseamnă anularea condamnării
Strămutarea stabilită de Înalta Curte privește instanța care va judeca această etapă a procedurii, nu desființarea condamnării.
Astfel, pedeapsa de nouă luni de închisoare cu executare rămâne condamnarea definitivă pronunțată în decembrie 2025, în timp ce contestația în anulare va fi analizată de judecătorii Curții de Apel București.
Decizia privind strămutarea este definitivă și nu poate fi atacată.