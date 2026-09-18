Dosarul lui Wiz Khalifa, mutat la Curtea de Apel București. Rapperul contestă condamnarea la 9 luni de închisoare

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 18 sept. 2026, 16:52

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis strămutarea la Curtea de Apel București a dosarului în care rapperul american Wiz Khalifa contestă condamnarea definitivă la nouă luni de închisoare cu executare. Cererea artistului a fost admisă cu majoritate de voturi, iar hotărârea este definitivă, fără cale de atac.

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