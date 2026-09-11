Bugetul Metrorex pe 2026, aprobat de Guvern. Veniturile scad, dar cheltuielile cu personalul cresc

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 sept. 2026, 17:09

Guvernul a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Metrorex pentru anul 2026. Compania estimează venituri totale de 1,797 miliarde de lei, cu peste 23% mai puțin decât în 2025, în timp ce cheltuielile cu personalul urcă la 1,070 miliarde de lei. În același timp, Metrorex estimează o creștere a numărului de călători și alocă fonduri importante pentru investiții și extinderea rețelei de metrou.

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