Piața mașinilor electrice din România încetinește. MG4 urcă pe primul loc, iar Tesla pierde teren

Scris de Iulian Budusan Publicat: 11 sept. 2026, 15:48

Piața automobilelor electrice din România a înregistrat o încetinire în luna august, după ritmul mai alert din iunie și iulie. În același timp, clasamentul modelelor electrice s-a schimbat semnificativ, iar competiția dintre producători devine tot mai strânsă.

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