Piața mașinilor electrice din România încetinește. MG4 urcă pe primul loc, iar Tesla pierde teren

Piața automobilelor electrice din România a înregistrat o încetinire în luna august, după ritmul mai alert din iunie și iulie. În același timp, clasamentul modelelor electrice s-a schimbat semnificativ, iar competiția dintre producători devine tot mai strânsă.
În august 2026 au fost înmatriculate 1.278 de vehicule electrice, dintre care 1.162 de autoturisme și 116 autoutilitare. Din totalul celor 39.406 de vehicule înmatriculate în România în aceeași lună, electricele au reprezentat 3,24%.
După eliminarea celor 44 de radieri, bilanțul net al lunii ajunge la 1.234 de vehicule electrice. Astfel, parcul auto electric din România a ajuns la aproximativ 74.541 de vehicule active.
MG4 Electric, liderul lunii august
Cea mai importantă schimbare se regăsește în clasamentul modelelor. MG4 Electric a fost cel mai înmatriculat model electric în august, cu 79 de unități, depășind cele două modele Tesla care dominau clasamentul în lunile precedente.
Pe locul al doilea s-a clasat Tesla Model 3, cu 70 de unități, în timp ce BYD Sealion 7 a ocupat poziția a treia, cu 63 de exemplare.
Topul este completat de BYD Dolphin Surf, cu 61 de unități, și Ford Puma Gen-E, care a urcat pe locul cinci, cu 58 de înmatriculări.
Tesla Model Y a coborât pe poziția a șasea, cu 56 de unități. Au urmat Hyundai Kona Electric, cu 43 de exemplare, Mercedes-Benz CLA Electric, cu 40, Mazda 6e, cu 32, și Renault 4 E-Tech Electric, cu 28 de unități.
BYD, lider între mărci în august
La nivel de marcă, BYD a fost liderul lunii august, semn că producătorul chinez își consolidează rapid poziția pe piața românească de mașini electrice.
Tesla rămâne însă unul dintre principalii jucători, chiar dacă modelele sale au pierdut din avantajul înregistrat în lunile anterioare. În același timp, Ford și Renault au început să aibă o prezență tot mai consistentă în zona modelelor cu volume importante de vânzări.
Dacia rămâne liderul parcului auto electric
Dacă privim întregul parc auto electric din România, clasamentul este diferit. Dacia își păstrează poziția de lider, cu 18.626 de vehicule electrice active și o cotă estimată de 24,99%.
Pe locul al doilea se află Tesla, cu 13.729 de vehicule și o cotă de 18,42%.
Primele cinci poziții sunt completate de Volkswagen, cu 5.951 de vehicule, Renault, cu 5.539, și Hyundai, cu 4.648.
În topul primelor zece mărci se mai regăsesc Mercedes-Benz, cu 3.306 vehicule electrice, Ford – 2.909, BMW – 2.866, BYD – 2.126 și Nissan – 1.449.
Datele pentru luna august indică astfel o piață electrică mai lentă decât în lunile precedente, dar în care competiția devine tot mai intensă. MG4 a preluat conducerea clasamentului lunar, BYD a devenit lider între mărci, iar Tesla începe să piardă din avansul acumulat anterior.