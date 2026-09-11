Cine este Omar Hayssam, eliberat condiționat. Povestea omului condamnat pentru răpirea jurnaliștilor români în Irak

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 sept. 2026, 15:27

Omar Hayssam a fost eliberat condiționat pe 11 septembrie 2026, printr-o hotărâre definitivă. Fostul om de afaceri executa o pedeapsă rezultantă de 24 de ani și patru luni de închisoare.

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