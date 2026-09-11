Cine este Omar Hayssam, eliberat condiționat. Povestea omului condamnat pentru răpirea jurnaliștilor români în Irak
Omar Hayssam
Omar Hayssam a fost eliberat condiționat pe 11 septembrie 2026, printr-o hotărâre definitivă. Fostul om de afaceri executa o pedeapsă rezultantă de 24 de ani și patru luni de închisoare.
Omar Hayssam a fost eliberat condiționat din închisoare vineri, 11 septembrie 2026, printr-o hotărâre definitivă a Tribunalului Ilfov. Fostul om de afaceri siriano-român executa o pedeapsă rezultantă de 24 de ani și patru luni de închisoare, stabilită în urma condamnărilor primite pentru terorism, infracțiuni economice și trecerea frauduloasă a frontierei.
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Omar Hayssam a fost eliberat condiționat printr-o decizie definitivă
Tribunalul Ilfov a admis liberarea condiționată, iar hotărârea nu mai poate fi contestată. Decizia înseamnă că Omar Hayssam este pus în libertate înainte de executarea integrală a pedepsei, fără ca acest lucru să însemne că a fost achitat, grațiat sau că hotărârile definitive de condamnare au fost anulate.
În lipsa liberării condiționate, termenul calculat pentru executarea completă a pedepsei era 26 decembrie 2035. Eliberarea intervine astfel cu aproximativ nouă ani și trei luni înaintea acelui termen. La ora redactării acestei știri, motivarea completă a hotărârii nu fusese făcută publică. Prin urmare, nu se poate afirma cu certitudine care au fost argumentele decisive avute în vedere de judecători la admiterea cererii.
De ce au fost respinse cererile anterioare de liberare
În anii anteriori, instanțele îi respinseseră în repetate rânduri solicitările de liberare. La ultima decizie definitivă cunoscută înaintea eliberării, pronunțată în decembrie 2025, judecătorii au considerat că trecerea timpului și îndeplinirea fracției de pedeapsă nu erau suficiente pentru a demonstra reeducarea condamnatului. Instanța i-a permis însă să formuleze o nouă cerere începând din iunie 2026. În fața instanțelor, Omar Hayssam și avocații săi au invocat starea gravă de sănătate, comportamentul din penitenciar, participarea la activități educaționale și cărțile scrise în perioada detenției.
Cine este Omar Hayssam
Omar Hayssam este un fost om de afaceri de origine siriană, născut în 1963 și devenit cetățean român în 1993. După 1990, acesta a construit în România un grup important de firme, cu activități în industria alimentară, îmbutelierea apei minerale și a băuturilor răcoritoare, industria lemnului, comerț și sectorul auto. Printre companiile asociate numelui său s-au aflat Manhattan Grup, Bucovina Enterprises, Rio Bucovina Distribution și Foresta Nehoiu. Înainte de apariția marilor dosare penale, Hayssam era considerat unul dintre oamenii de afaceri influenți din România, a fost membru PSD și a avut acces la medii politice importante. A fost exclus din partid pe 6 aprilie 2005, imediat după reținerea sa.
Cum a fost organizată răpirea jurnaliștilor români în Irak
Numele lui Omar Hayssam a devenit cunoscut la nivel național în 2005, odată cu răpirea celor trei jurnaliști români în Irak. La 28 martie 2005, jurnalista Marie Jeanne Ion, cameramanul Sorin Mișcoci și jurnalistul Ovidiu Ohanesian au fost răpiți la Bagdad. Împreună cu ei se afla Mohammad Munaf, cetățean american de origine irakiană și apropiat al lui Hayssam.
Omar Hayssam contribuise la organizarea și finanțarea deplasării jurnaliștilor în Irak. După răpire, el a susținut public că fusese contactat de persoane care cereau patru milioane de dolari pentru eliberarea ostaticilor. Cei trei jurnaliști au fost ținuți captivi timp de 55 de zile. În înregistrările difuzate în timpul crizei, răpitorii au amenințat că îi vor ucide dacă România nu își retrage trupele din Irak. Ostaticii au fost eliberați pe 22 mai 2005 și au revenit în țară în ziua următoare.
Instanțele române au stabilit ulterior că Omar Hayssam și Mohammad Munaf au pus la cale răpirea, iar Hayssam a organizat și finanțat operațiunea. Potrivit motivării judecătorilor, planul inițial prevedea ca răpirea să dureze câteva zile, după care Hayssam urma să intervină ca negociator și să apară în postura celui care îi salvează pe jurnaliști. Scopul urmărit ar fi fost îmbunătățirea imaginii sale publice și obținerea unui tratament favorabil în dosarele economice în care era cercetat. Operațiunea a fost însă executată de o grupare teroristă și s-a transformat într-o criză reală, în care viețile ostaticilor au fost puse în pericol, iar retragerea trupelor române din Irak a devenit o revendicare politică.
Condamnarea lui Omar Hayssam pentru terorism
La 13 iunie 2007, Curtea de Apel București l-a condamnat în lipsă pe Omar Hayssam la 20 de ani de închisoare pentru fapte de terorism legate de organizarea și finanțarea răpirii. Condamnarea a rămas definitivă pe 20 februarie 2008, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul avocaților săi. Instanța a mai stabilit ca Omar Hayssam să le plătească daune morale de câte două milioane de euro fiecăruia dintre cei trei jurnaliști răpiți. Cazul a fost considerat o premieră pentru justiția din România, fiind prima condamnare de o asemenea amploare pronunțată în baza legislației privind prevenirea și combaterea terorismului.
Cum a fugit Omar Hayssam din România
Omar Hayssam fusese arestat în aprilie 2005, inițial în legătură cu infracțiuni economice, iar ulterior a fost emis pe numele său un mandat de arestare și în dosarul răpirii jurnaliștilor. În ianuarie 2006, el a fost operat pentru cancer de colon la Spitalul Penitenciar Rahova, iar pe 26 aprilie 2006, Curtea de Apel București a revocat arestarea preventivă din motive medicale și a înlocuit-o cu interdicția de a părăsi țara.
Două luni mai târziu, pe 30 iunie 2006, Hayssam a fugit din România pe cale maritimă. Ancheta a stabilit că a părăsit țara la bordul navei Iman T, pe ruta Constanța–Alexandria–Tartous. Dispariția sa a provocat unul dintre cele mai mari scandaluri instituționale din România postdecembristă. Cazul a fost urmat de plecarea din funcții a șefilor SRI, SIE și DGIPI - Radu Timofte, Gheorghe Fulga și Virgil Ardelean — precum și a procurorului general al României, Ilie Botoș. Pentru trecerea frauduloasă a frontierei, Omar Hayssam a primit o condamnare de doi ani de închisoare.
Aducerea lui Omar Hayssam în România după șapte ani
Omar Hayssam a fost urmărit internațional timp de șapte ani. În această perioadă s-a aflat în Siria, unde a executat și o pedeapsă de patru ani pentru încălcarea legislației siriene privind siguranța statului.
La 19 iulie 2013, autoritățile române au anunțat că Omar Hayssam fusese adus în România și predat Poliției Române. Detaliile complete ale operațiunii nu au fost făcute publice, iar autoritățile au evitat să o descrie oficial drept o extrădare. După revenirea în țară, Hayssam a fost încarcerat pentru executarea pedepselor definitive.
Condamnările primite de Omar Hayssam în dosarele economice
Condamnarea pentru terorism nu a fost singura pedeapsă primită de Omar Hayssam. Acesta a fost condamnat definitiv și în mai multe dosare economice. În noiembrie 2012, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv la 16 ani de închisoare pentru înșelăciune. Anchetatorii au stabilit că Hayssam și asociații săi au înșelat patru firme de leasing cu aproximativ 1,6 milioane de euro. Ei au preluat capete de tractor și alte utilaje, după care le-au exportat cu documente false către firme controlate în Siria și Egipt, fără să mai achite obligațiile contractuale.
În iunie 2010, Omar Hayssam a fost condamnat definitiv la trei ani de închisoare în dosarul Foresta Nehoiu. Cauza a vizat bancruta frauduloasă și constituirea unui grup infracțional organizat în legătură cu administrarea și înstrăinarea activelor societății Foresta Nehoiu. Curtea de Apel Oradea l-a condamnat în 2012 la doi ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei, după fuga sa din iunie 2006.
În dosarul Manhattan, procurorii DIICOT au acuzat mai multe persoane din anturajul lui Hayssam de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, evaziune fiscală și spălarea banilor. Potrivit anchetatorilor, au fost contractate împrumuturi în numele companiilor Bucovina Mineral Water și Rio Soft Drinks, după care activele acestora au fost transferate către alte societăți din Grupul Manhattan. Prejudiciile descrise de procurori au fost estimate la aproximativ 20 de milioane de euro. În noiembrie 2015, Tribunalul București a stabilit inițial o pedeapsă rezultantă de 23 de ani și patru luni. În noiembrie 2016, Curtea de Apel București a admis apelul procurorilor și a stabilit definitiv pedeapsa de 24 de ani și patru luni de închisoare.
De ce pedeapsa rezultantă a fost de 24 de ani și patru luni
Omar Hayssam a primit condamnări de 20 de ani, 16 ani, trei ani și doi ani în dosare diferite, iar în dosarul Manhattan a fost stabilită pedeapsa rezultantă definitivă de 24 de ani și patru luni. Aceste pedepse nu se adună pur și simplu, deoarece instanțele au aplicat regulile privind contopirea condamnărilor și au stabilit pedeapsa finală pe care acesta trebuia să o execute. Prin urmare, este greșită afirmația că Hayssam ar fi avut de executat suma tuturor pedepselor individuale.
Instanțele au analizat cererile lui Omar Hayssam pe baza dispozițiilor vechiului Cod penal, considerate mai favorabile deoarece faptele au fost comise înainte de intrarea în vigoare a noului Cod penal. Îndeplinirea fracției minime de pedeapsă îi oferea posibilitatea de a solicita liberarea, dar nu garanta automat admiterea cererii. Judecătorii trebuiau să analizeze conduita din penitenciar, sancțiunile și recompensele primite, participarea la programe, antecedentele și dovezile de îndreptare. Cererile sale anterioare au fost respinse în 2023, 2024 și 2025, instanțele considerând atunci că Hayssam nu demonstrase suficient că perioada petrecută în detenție și-a atins scopul. Situația s-a schimbat pe 11 septembrie 2026, când Tribunalul Ilfov a admis liberarea condiționată printr-o hotărâre definitivă.
Ce presupune liberarea condiționată a lui Omar Hayssam
Liberarea condiționată nu șterge condamnarea și nu echivalează cu o declarație de nevinovăție. Persoana condamnată este pusă în libertate înainte de împlinirea duratei integrale a pedepsei. Potrivit articolului 61 din vechiul Cod penal, pedeapsa se consideră executată dacă, în intervalul dintre liberare și data la care aceasta ar fi expirat integral, persoana eliberată nu săvârșește o nouă infracțiune. În anumite situații, liberarea poate fi revocată. Pentru Omar Hayssam, intervalul rămas relevant este cel până la termenul integral calculat anterior, 26 decembrie 2035.
Cronologia cazului Omar Hayssam
1993 – Omar Hayssam primește cetățenia română.
28 martie 2005 – Marie Jeanne Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanesian sunt răpiți la Bagdad.
Aprilie 2005 – Omar Hayssam este reținut în România.
22 mai 2005 – Cei trei jurnaliști sunt eliberați după 55 de zile de captivitate.
26 aprilie 2006 – Curtea de Apel București revocă arestarea preventivă din motive medicale.
30 iunie 2006 – Omar Hayssam părăsește fraudulos România la bordul unei nave.
13 iunie 2007 – Este condamnat în lipsă la 20 de ani de închisoare pentru terorism.
20 februarie 2008 – Condamnarea pentru terorism rămâne definitivă.
Iunie 2010 – Este condamnat definitiv la trei ani de închisoare în dosarul Foresta Nehoiu.
2012 – Primește condamnări definitive de 16 ani pentru înșelăciune și de doi ani pentru trecerea frauduloasă a frontierei.
19 iulie 2013 – Este adus în România și predat Poliției Române.
Noiembrie 2016 – Este stabilită definitiv pedeapsa rezultantă de 24 de ani și patru luni.
2023, 2024 și 2025 – Cererile de liberare condiționată sunt respinse.
11 septembrie 2026 – Omar Hayssam este eliberat condiționat prin decizia definitivă a Tribunalului Ilfov.
Cele mai importante informații despre eliberarea lui Omar Hayssam
Omar Hayssam a fost eliberat condiționat pe 11 septembrie 2026, printr-o decizie definitivă a Tribunalului Ilfov. Cea mai gravă condamnare a fost cea de 20 de ani pentru organizarea și finanțarea răpirii celor trei jurnaliști români în Irak. El a mai fost condamnat pentru înșelăciune, bancrută frauduloasă, infracțiuni economice și trecerea frauduloasă a frontierei. Pedeapsa rezultantă definitivă era de 24 de ani și patru luni de închisoare, iar termenul integral fusese calculat pentru 26 decembrie 2035. Liberarea condiționată nu anulează condamnările definitive, ci permite ieșirea din penitenciar înainte de executarea integrală a pedepsei, cu efectele prevăzute de lege.
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