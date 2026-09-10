Jaf de 100.000 de euro într-un complex de lux de lângă București. Suspectul era fost angajat și știa unde sunt banii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 sept. 2026, 21:22

Un jaf spectaculos, în urma căruia ar fi fost furată o sumă de aproximativ 100.000 de euro, a avut loc într-un complex de lux din apropierea Capitalei. Principalul suspect este un fost angajat al complexului, care ar fi cunoscut atât locul în care erau păstrați banii, cât și modul de acces în spațiile administrative.

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