Jaf de 100.000 de euro într-un complex de lux de lângă București. Suspectul era fost angajat și știa unde sunt banii

Un jaf spectaculos, în urma căruia ar fi fost furată o sumă de aproximativ 100.000 de euro, a avut loc într-un complex de lux din apropierea Capitalei. Principalul suspect este un fost angajat al complexului, care ar fi cunoscut atât locul în care erau păstrați banii, cât și modul de acces în spațiile administrative.
Lovitura ar fi fost pregătită cu atenție. Bărbatul ar fi intrat în biroul administrativ folosind o cheie originală și ar fi reușit să dezactiveze sistemul de supraveghere video. Cu toate acestea, ancheta polițiștilor a dus la identificarea sa după mai bine de două săptămâni.
Jaful, comis în toiul nopții
Furtul a avut loc în jurul orei 2:00, într-un complex de lux din comuna Balotești, județul Ilfov. Locația include mai multe facilități, printre care restaurant, hotel, piscină și spații destinate organizării de evenimente private.
Dispariția banilor a fost descoperită și sesizată poliției în ziua următoare. Anchetatorii au început verificările pentru a stabili cine a avut acces în zona administrativă și cum a fost posibil ca hoțul să pătrundă fără să lase urme evidente de forțare.
Una dintre principalele dificultăți ale anchetei a fost reprezentată de sistemul de supraveghere. Camerele video ale complexului fuseseră dezactivate, ceea ce a îngreunat identificarea autorului.
Suspectul lucrase ca recepționer
Investigația a scos la iveală un detaliu important: bărbatul suspectat de furt fusese angajat anterior în cadrul complexului. Acesta ar fi lucrat aproximativ șase luni ca recepționer, perioadă în care ar fi aflat informații despre modul în care erau gestionate și păstrate sumele de bani.
Polițiștii au stabilit că accesul în biroul administrativ nu s-a făcut prin forțarea ușii.
„Din primele verificări efectuate de polițiștii de investigații criminale a reieșit faptul că o persoană ar fi pătruns în incinta biroului administrativ prin utilizarea unei chei adevărate, fără a fi identificate urme de forțare sau distrugere la nivelul sistemului de închidere”, a transmis IPJ Ilfov.
Banii erau ascunși într-o noptieră cu cifru
După ce ar fi intrat în birou, suspectul ar fi mers direct către locul în care era păstrată suma de bani. Numerarul se afla într-o noptieră dotată cu sistem de închidere cu cifru.
Prejudiciul total este estimat la aproximativ 100.000 de euro, banii fiind în mai multe monede. Anchetatorii au găsit ulterior o mare parte din sumă la locuința bărbatului.
Din totalul banilor dispăruți, aproximativ 80.000 de euro au fost recuperați de polițiști.
Un câine de urmă i-a ajutat pe anchetatori
Identificarea suspectului a fost posibilă după mai bine de două săptămâni de investigații. Printre metodele folosite de polițiști s-a numărat și intervenția unui câine de urmă, care a contribuit la stabilirea traseului suspectului.
Bărbatul are 36 de ani și este originar din județul Buzău.
În urma cercetărilor, acesta și-ar fi recunoscut fapta în fața anchetatorilor. Ulterior, instanța a dispus măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile.
Cazul rămâne în atenția autorităților, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comis furtul și pentru recuperarea integrală a prejudiciului.
Reprezentanții complexului în care a avut loc jaful nu au transmis un punct de vedere în legătură cu incidentul.