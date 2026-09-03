Așa arată prima fotografie din istorie. Imaginea a fost surprinsă pe camera obscură în urmă cu aproape 200 de ani FOTO

Prima fotografie păstrată până în prezent va reveni în Franța pentru prima dată de la realizarea sa, în urmă cu două secole. Imaginea realizată de inventatorul francez Nicéphore Niépce va fi prezentată public în cadrul unei expoziții organizate la Chalon-sur-Saône, orașul în care se află muzeul dedicat pionierului fotografiei.
Clișeul fotografic „Point de vue du Gras” va putea fi admirat între aprilie și iunie 2027, în cadrul evenimentului dedicat bicentenarului fotografiei.
Imaginea care a schimbat istoria fotografiei
Fotografia, realizată pe o placă de cositor, datează din 1827 și este considerată de Ministerul francez al Culturii „cea mai veche fotografie păstrată până în zilele noastre, realizată cu ajutorul unei camere obscure”.
Imaginea surprinde un peisaj și reprezintă rezultatul experimentelor prin care Niépce a încercat să fixeze permanent imaginile proiectate de o cameră obscură.
După ce a dispărut din atenția publicului timp de mai mulți ani, fotografia a fost redescoperită la Londra în anii 1950. Istoricul britanic Helmut Gernsheim a găsit-o într-un cufăr uitat într-un depozit.
Fotografia va părăsi temporar Statele Unite
După redescoperire, „Point de vue du Gras” a ajuns în colecția Harry Ransom Center din Austin, Statele Unite. Instituția a acceptat să împrumute fotografia Franței pentru evenimentele dedicate bicentenarului.
Expoziția „L'empreinte d'Helios. 1826-1827, Niepce invente la photographie!” va fi organizată în muzeul dedicat lui Nicéphore Niépce din Chalon-sur-Saône.
Organizatorii vor prezenta și modul în care inventatorul a ajuns la obținerea primei fotografii păstrate. Expoziția va include artefacte și documente din arhivele lui Niépce, aflate inclusiv în colecțiile publice franceze.
Opt ani de experimente pentru o imagine fixată permanent
Niépce experimenta cu camere obscure încă din 1816. Aceste dispozitive erau cutii prevăzute cu o fantă și o lentilă, care proiectau pe peretele din spate o imagine răsturnată a peisajului exterior. Până atunci, camerele obscure erau utilizate în special pentru realizarea unor schițe.
Inventatorului i-au trebuit aproximativ opt ani pentru a găsi o metodă prin care imaginea să poată fi fixată pe o suprafață. El a folosit bitum de Iudeea, o substanță pe care o studiase în cadrul experimentelor sale.
Cercetările asupra acestei substanțe erau legate și de încercările lui Niépce de a realiza primul motor cu combustie internă, proiect pe care l-a dezvoltat împreună cu fratele său.
Louis Daguerre a continuat dezvoltarea invenției
În 1829, Nicéphore Niépce a intrat într-un parteneriat cu Louis Jacques Daguerre, născut în 1787 și decedat în 1851. Colaborarea dintre cei doi a contribuit ulterior la perfecționarea dispozitivului și a tehnicilor care au stat la baza dezvoltării fotografiei.