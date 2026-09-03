Așa arată prima fotografie din istorie. Imaginea a fost surprinsă pe camera obscură în urmă cu aproape 200 de ani FOTO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 22:43

Prima fotografie păstrată până în prezent va reveni în Franța pentru prima dată de la realizarea sa, în urmă cu două secole. Imaginea realizată de inventatorul francez Nicéphore Niépce va fi prezentată public în cadrul unei expoziții organizate la Chalon-sur-Saône, orașul în care se află muzeul dedicat pionierului fotografiei.

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