Țin sistemul în picioare acum, dar după criza energetică “nimeni nu-și va mai aduce aminte de Turceni, Rovinari”. Acuzațiile unui lider de sindicat

Termocentrala Turceni ar putea avea o perioadă foarte scurtă de funcționare în actualul context energetic, în ciuda anunțului autorităților că unitatea ar urma să rămână în exploatare până în 2028. Liderul Sindicatului Solidaritatea 2013, Nicu Bunoaica, estimează că grupul repus în funcțiune va mai produce energie cel mult două luni, până la revenirea precipitațiilor.
Declarațiile sindicalistului vin pe fondul secetei extreme care a afectat producția de energie și a contribuit la repunerea în funcțiune a unor capacități pe cărbune.
Nicu Bunoaica vede un termen scurt pentru Turceni
Președintele Sindicatului Solidaritatea 2013 susține că interesul pentru producția de energie pe cărbune ar putea dispărea odată cu revenirea condițiilor hidrologice normale.
„Nimeni nu-și va mai aduce aminte de Turceni, Rovinari, Complexul Energetic Oltenia” a afirmat Nicu Bunoaica într-un interviu pentru Radio Infinit.
Liderul sindical consideră că actuala situație este determinată în principal de deficitul temporar de energie, iar odată cu îmbunătățirea condițiilor, capacitățile pe cărbune ar putea fi din nou lăsate în plan secund.
Bunoaica este convins că Turceniul va mai funcționa cel mult două luni.
„Nici n-a avut mare importanță. Ați văzut că a pornit cazanul și s-a și spart din cauza lipsei investițiilor” afirmă sindicalistul.
Critici privind banii pentru certificatele de carbon
Nicu Bunoaica susține că autoritățile ar fi putut demonstra că intenționează să mențină în funcțiune termocentralele pe cărbune dacă ar fi alocat fondurile promise pentru certificatele de carbon.
În opinia sa, lipsa acestor fonduri indică dificultățile cu care se confruntă Complexul Energetic Oltenia și limitează posibilitatea menținerii în producție a grupurilor energetice.
Grupul 5, repornit în contextul crizei de energie
Grupul energetic Turceni 5 are o capacitate de 330 de megawați și a fost repus în funcțiune în contextul deficitului de energie electrică provocat de închiderea celor două reactoare nucleare de la Cernavodă.
Alături de acesta a fost repornit și grupul Rovinari 4, pentru susținerea producției naționale de electricitate.
Măsura a venit pe fondul secetei extreme, care a afectat inclusiv producția hidroenergetică și disponibilitatea altor surse de energie.
Sindicaliștii critică alegerea grupului Turceni 5
Reprezentanții angajaților de la Turceni contestă însă alegerea grupului 5 pentru reluarea producției. Aceștia susțin că grupul 4, considerat modernizat și mai performant, ar fi fost o opțiune mai potrivită.
Potrivit sindicaliștilor, grupul 5 se confruntă cu probleme de funcționare asociate stării sale tehnice, iar repornirea acestuia ar fi evidențiat tocmai lipsa investițiilor.
În acest context, angajații se tem că repunerea în funcțiune a grupului 5 reprezintă doar o soluție temporară, necesară pentru acoperirea deficitului de energie.
Teama angajaților că Turceni va fi închis
Incertitudinea este accentuată de perspectiva revenirii în funcțiune a Centralei de la Cernavodă. Sindicaliștii se tem că, după ce debitul Dunării va permite reluarea funcționării reactoarelor nucleare, necesarul suplimentar de producție asigurat acum de Turceni va scădea.
În aceste condiții, există temeri că termocentrala ar putea fi închisă complet imediat ce situația energetică se stabilizează.
Sindicaliștii susțin că autoritățile urmăresc, de fapt, închiderea unității și invocă drept argument faptul că nu ar fi fost solicitată o nouă licență de funcționare pentru grupul 4, ceea ce împiedică revenirea acestuia în producție, potrivit Gorj TV.
Turceni 5 trebuia închis conform calendarului PNRR
România a amânat închiderea grupului energetic Turceni 5, deși termenul asumat prin PNRR era 31 august. Autoritățile au justificat menținerea unității în producție prin situația actuală a sistemului energetic.
În perspectiva autorităților, energia produsă de grupul de la Turceni poate avea în acest moment o valoare mai mare pentru sistem decât eventualele penalități asociate întârzierii față de angajamentul asumat.
Pentru angajații Complexului Energetic Oltenia, însă, această decizie nu înlătură incertitudinea privind viitorul capacităților pe cărbune.