Țin sistemul în picioare acum, dar după criza energetică “nimeni nu-și va mai aduce aminte de Turceni, Rovinari”. Acuzațiile unui lider de sindicat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 19:51

Termocentrala Turceni ar putea avea o perioadă foarte scurtă de funcționare în actualul context energetic, în ciuda anunțului autorităților că unitatea ar urma să rămână în exploatare până în 2028. Liderul Sindicatului Solidaritatea 2013, Nicu Bunoaica, estimează că grupul repus în funcțiune va mai produce energie cel mult două luni, până la revenirea precipitațiilor.

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