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Editoriale· 2 min citire
Ana Maria Păcuraru: Bolojan a recunoscut că 2.500 de proiecte nu sunt gata. Românii vor plăti factura întârzierii
Ana Maria Păcuraru
Publicat27 aug. 2026, 21:06
SursăRealitatea PLUS
Începem cu legea salarizării, publicată chiar de ministrul Pîslaru, care pare să confirme ceea ce mulți români bănuiau deja: tăierile vin, doar că vin cu întârziere și cu eticheta schimbată. Vom asculta și explicațiile lui Bolojan și Pîslaru, care ne asigură că salariile nu vor scădea — o promisiune pe care o vom pune, ca de obicei, față în față cu cifrele.
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