Ana Maria Păcuraru: Bolojan a recunoscut că 2.500 de proiecte nu sunt gata. Românii vor plăti factura întârzierii

Publicat 27 aug. 2026, 21:06 Sursă Realitatea PLUS

Începem cu legea salarizării, publicată chiar de ministrul Pîslaru, care pare să confirme ceea ce mulți români bănuiau deja: tăierile vin, doar că vin cu întârziere și cu eticheta schimbată. Vom asculta și explicațiile lui Bolojan și Pîslaru, care ne asigură că salariile nu vor scădea — o promisiune pe care o vom pune, ca de obicei, față în față cu cifrele.

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