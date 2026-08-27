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Editoriale· 2 min citire

Ana Maria Păcuraru: Bolojan a recunoscut că 2.500 de proiecte nu sunt gata. Românii vor plăti factura întârzierii

Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Pacuraru
Scris deAna Maria Pacuraru
Publicat27 aug. 2026, 21:06
SursăRealitatea PLUS

Începem cu legea salarizării, publicată chiar de ministrul Pîslaru, care pare să confirme ceea ce mulți români bănuiau deja: tăierile vin, doar că vin cu întârziere și cu eticheta schimbată. Vom asculta și explicațiile lui Bolojan și Pîslaru, care ne asigură că salariile nu vor scădea — o promisiune pe care o vom pune, ca de obicei, față în față cu cifrele.

Tot la capitolul promisiuni care se ciocnesc de realitate: chiar premierul a recunoscut, într-o postare, că 2.500 de proiecte nu sunt gata. Traducere pentru telespectatori: românii vor plăti, într-un fel sau altul, factura întârzierii. Continuăm cu revolta fermierilor și a ciobanilor, un subiect pe care presa de la oraș îl uită prea des, dar care ține de pâinea de zi cu zi a jumătate de țară.

Apoi îl avem pe Dominic Fritz, care a decis brusc că nu mai vrea "premieri-iepuri" — o observație interesantă din partea unui om care riscă să rămână fără primărie după promulgarea legii ANI. Fritz acuză, PSD-ul e numit extremist, PNL-ul e acuzat de greșeală strategică. O seară plină de etichete aruncate, pe care o să încercăm s-o descâlcim fără să alegem tabere.

Și ajungem la partea grea a serii: dosarul Bogos.

Cristina Trăilă a ajuns în fața procurorilor. Mihai Barbu e sub control judiciar. Iar în centrul poveștii stă o întâlnire de un sfert de oră, la Palatul Victoria, între un om de afaceri din Vaslui și premierul României. Stenogramele vorbesc despre sume, despre intermediari, despre promisiuni care s-ar fi făcut sau nu.

Noi nu tragem concluzii înainte de vreme. Fănel Bogos este cercetat penal — nu condamnat — și beneficiază, până la proba contrarie, de prezumția de nevinovăție. De asta l-am chemat în platou: nu ca să-l judecăm noi, în locul instanței, ci ca să aflăm de la el firul exact al poveștii. Ce s-a întâmplat, cine a propus ce, și mai ales — ce s-a discutat în acele cincisprezece minute care au ajuns să dea peste cap un guvern întreg.

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