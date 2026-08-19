Anca Alexandrescu: ”România are nevoie de un guvern plin din care să facă parte toți cei care au fost votați la alegerile din 1 decembrie 2024”
FOTO: Arhivă
Anca Alexandrescu a declarat miercuri seara, în editorialul de deschidere al emisiunii „Culisele statului paralel”, că decizia Guvernului privind acordarea burselor sociale pe perioada vacanțelor reprezintă o nouă lovitură pentru categoriile vulnerabile din România și a criticat dur măsurile promovate de guvernul demis condus de Ilie Bolojan.
Îmi pare rău că am avut dreptate cu ce am anticipat aseară în legătură cu bursele sociale. Astăzi, nici nu știu cum să-i spun lui Ilie Bolojan. Îmi vin la gură tot felul de epitete la adresa lui. Am spus clar că urăște oamenii și că urăște, cred că, și românii, și România, până la urmă. Cred că se iubește doar pe el.
El vorbea, am văzut zilele trecute, despre faptul că prima greșeală a politicienilor este că țin cont de imaginea lor și că își fac mai mult campanie și că el a scăzut în popularitate atunci când a ajuns primar la Oradea pentru că a luat măsuri nepopulare. Aș fi fost tentată să-l cred. Dacă nu vedeam ceea ce a făcut la Oradea, sigur, foarte multe lucruri care au schimbat fața orașului Oradea. Dar să știți că Oradea n-a arătat niciodată rău, pentru că am văzut imagini de-a lungul anilor de la Oradea. Dar ce s-a întâmplat cu marile lucrări pe care le-a făcut și cum au trebuit investiți bani pe reparații, lucrările făcute de mântuială, în fine, nu despre asta e vorba.
A luat la rând toate categoriile sociale din România și le-a lovit cât a putut de tare. În numele așa-zisei reforme, în numele așa-zisei economii pe care trebuie să o facă el, arătând cu degetul către cei care au fost premierii înaintea lor și miniștrii dinaintea guvernului său. În realitate, a tăiat de la români ca să dea la prietenii lui, pentru că am văzut investițiile pe care le-a direcționat la Oradea de când este prim-ministru, pe de o parte. Pe de altă parte, am văzut cât de bine o duc cei care sunt în anturajul său.
De la parlamentari, fetele din gașca lui, până la firmele care gravitează în jurul găștii Bolojan. Mai rămăseseră bursele sociale ale elevilor, de alea nu se atinsese încă. Ce s-a gândit Bolojan? Zice: „Dom'le, am discutat cu ministrul educației și am considerat că nu este un ajutor această bursă.” Și el, pe perioada vacanței, n-ar trebui să se dea.
Am spus aseară că pare că, pentru Bolojan, sărăcia intră în vacanță pe perioada verii sau iernii, când este vacanță, toamna, primăvara. Mă bucur că astăzi s-au sesizat ONG-urile care-l aplaudau de una de zi. Cei care apără interesele copiilor. Da, pentru Bolojan, se pare că sărăcia intră în vacanță.
Problema e că aceste burse sociale, care au un cuantum de 300 de lei pe lună, nu mai mult, nu ajung doar la copiii cu o situație financiară precară, ci și la copiii bolnavi, cu boli grave, la copiii oncologici, cei care fac școală în spital, la copiii care au rămas fără un părinte sau chiar fără niciun părinte. Toți acești copii, chiar și în perioada de vacanță, au nevoie de ajutor. Indiferent câte ajutoare sunt, nu sunt suficiente pentru a acoperi, alina durerea și suferința acestor copii.
Însă Ilie Bolojan este extrem de grijuliu cu cei de la OMV. A avut mare grijă ca, în legea pe care a dat-o OMV-ul și pe care au votat-o atât PNL-ul, cât și PSD-ul, cât și AUR-ul, cu două mâini, România să plătească peste 48 de euro pe megawat-oră pentru gazele din Marea Neagră, care aparțin românilor. De ce? Să stabilească Bolojan un preț. Poate că, atunci când se vor exploata gazele, prețul va fi mult mai mic.
N-a sesizat nimeni, în afară de Dian Popescu, aici, în platou, la Culisele statului paralel, parcă, încă de acum o lună de zile. Și a spus: „Nu i-a interesat pe cei de la partide. Au votat fără să vadă despre ce este vorba.”
Astăzi vreau să-i felicit pe cei de la Blocul Național Sindical pentru demersul pe care l-au făcut prin scrisoarea deschisă pe care i-au adresat-o lui Nicușor, dar în legătură cu această chestiune. În punctul meu de vedere, au dreptate și ar trebui ca CSAT-ul să se reunească de urgență și să se modifice această chestiune.
Sunt foarte multe întrebări cu această grabă și preocupare a lui Ilie Bolojan de a favoriza OMV-ul. Nu este prima oară și am discutat aici despre ceea ce s-a întâmplat sau beneficiile pe care le-au primit cei de la OMV după ce Ilie Bolojan a fost în vizită la Viena și chiar i-a primit pe cei din conducerea OMV.
Nu-l văd pe Nicușor Dan preocupat de ceea ce se întâmplă în România. Văd că nu este preocupat nici măcar de faptul că România, de peste 100 de zile, nu are un guvern plin. Că nu poate să ia măsuri atât de necesare. Am auzit însă că astăzi, la Palatul Cotroceni, Radu Burnete, cel care se visează prim-ministru, dar care nu va fi, a invitat reprezentanții acelora care au făcut parte din puterea care a fost dată jos în România, în moțiunea de cenzură.
Și, în continuare, cei de la AUR nu sunt invitați la discuții care țin, evident, de salvarea României dintr-o situație dramatică și discuții care au legătură cu veniturile românilor, în legătură cu acea lege a salarizării absolut îngrozitoare pe care Pâslaru a făcut-o împreună cu cei de la Bruxelles.
Am văzut că Nicușor Dan nu i-a invitat nici mâine pe cei de la AUR la discuțiile politice. Din păcate, văd că semnăturile pentru suspendare nu se adună, un lucru la care mă așteptam. Vila, am spus că nu se va întâmpla lucrul acesta. Să vă spun sincer că mă preocupă și mă îngrijorează ce se întâmplă și în zona suveranistă, pentru că eu cred că, în loc să se facă întâlniri pe ușa din dos cu liderii organizațiilor PSD de prin țară, cu cei din gruparea PSD care l-a susținut pe Veștea, pentru a face aranjamente politice, nu reprezintă angajamentul și promisiunea pe care le-ați luat vizavi de cei care v-au votat.
Cred că preocuparea ar fi să vă așezați la masă, așa cum am văzut și am lăudat demersul lui Muhammad Murad, să găsiți soluții, nu să faceți jocuri politice în spatele ușilor închise. Lucrurile acestea se vor afla.
Eu le spun acum celor care fac asta că va veni ziua când am să vorbesc deschis despre aceste întâlniri, așa cum am făcut-o și mi-am asumat toate înjurăturile. Pentru că cei care și-au pus speranța în voi trebuie să știe adevărul. Nu mai este vorba despre o persoană sau alta, ci este vorba despre soarta României și despre faptul că România are nevoie de un guvern plin, din care să facă parte toți cei care au fost votați la alegerile din 1 decembrie 2024.
Aud că există o gașcă apropiată de Florian Coldea, care își dorește să-l impună pe Alexandru Nazare prim-ministru. Aud că și Nicușor Dan a plecat urechea la această gașcă și ar fi fost tentat să facă o astfel de nominalizare.
Și adresez următoarea întrebare lui Nicușor Dan: pe cine reprezintă domnul Nazare? Gruparea Coldea-Bolojan, USR sau pe altcineva? De la Banca Națională, poate? Dar cum să fie domnul Nazare prim-ministru, el făcând parte din cei care au adus România în această situație în care este astăzi, în ultimele luni de zile? Decizii la care a achiesat și la care a participat.
Nu știu pe cine va desemna Nicușor Dan, sunt mai multe variante, dar cu siguranță lucrul acesta se va întâmpla după 1 septembrie. Și sunt absolut convinsă că nu vor fi alegeri anticipate și că se va crea o majoritate disperată, nu pentru a da țării un guvern stabil, ci pentru a-și păstra scaunele și interesele.
În această Românie blocată în dispute politice și jocuri de culise, îl văd pe domnul Fritz, reprezentant al unui partid care toată ziua era cu „fără corupții în funcții publice”, „fără penalii în funcții publice”, „fără oameni care să încalce legile”.
Nu, domnul Fritz n-a fost condamnat penal, dar are o condamnare de incompatibilitate. Este un lucru clar. Ori voi, cei care ați urlat până acum pentru corectitudine, după ce ați avut-o pe Clotilde Armand și alte cazuri, nu vă simțiți așa puțin jenați să apărați un astfel de om?
Îmi place însă că ați picat în capcana lui Bolojan. Pentru că Bolojan este poate cel mai interesat dintre toți ca Fritz să dispară din viața politică. Pentru că sunt tot mai multe voci care vorbesc despre faptul că proiectul Fritz a fost pregătit de foarte mulți ani de zile pentru a ajunge, la un moment dat, să candideze la alegerile prezidențiale. Ori lucrul acesta îl încurcă foarte grav pe Ilie Bolojan, împărțind același electorat.
De aceea ați și văzut schimbarea celor de la PNL Timiș, care au pus cu totul și cu totul altfel problema în legătură cu decizia de la Curtea Constituțională și nu, această decizie, așa cum am spus aseară, nu îl privește doar pe Dominic Fritz, ci încă vreo 50 de cazuri, foarte mulți și de la PSD.
Aștept să văd cele trei opinii separate. Bineînțeles că, în afară de Simina Tănăsescu, care s-a văzut vineri cu Ilie Bolojan, o a doua opinie separată îi va aparține Iuliei Scântei. O apropiată a lui Ilie Bolojan, cea despre care se spune că a lucrat puternic la legile care și-au dorit îngenunchierea justiției. Au fost foarte multe.
În ultima perioadă, după ce am vorbit despre criza de apă, am văzut-o astăzi pe doamna Buzoianu vorbind despre faptul că există peste 100 de comunități din România care au restricții la apă din cauza faptului că nu s-a aprobat nu știu ce strategie în vreme de secetă. De fapt, este o chestiune de foarte multă vreme pe care mai mulți specialiști au semnalat-o și, bineînțeles, Călin Georgescu a spus-o de ani de zile, că se va ajunge la această criză, nu numai de apă.
Deci avem criză de apă pe care o vedem nu numai în România, ci în toată Europa și în multe alte locuri. Că va veni o criză a energiei cu care, iată, ne confruntăm astăzi în România și se confruntă întreaga lume. Și apoi că va veni o criză alimentară la nivel global.
Mi-aduc aminte cât de tare l-au batjocorit pe Călin Georgescu în 2024 și în 2025, când venea și spunea aici, la Culisele statului paralel, aceste lucruri. În această seară, Bogdan Tiberiu Iacob mi-a trimis o analiză a celor de la J.P. Morgan, care vorbesc despre faptul că România este atât de aproape de o criză alimentară la nivel global. Lucrurile se confirmă aici.
În perioada de pandemie, împreună cu mai mulți invitați ai mei, am vorbit despre nenorocirile pe care le-a făcut Fauci. Astăzi este o zi foarte importantă pentru că principalul consilier al lui Fauci, după ce Fauci a refuzat să depună mărturie, a pledat vinovat și a recunoscut că a făcut parte dintr-o conspirație în legătură cu originea virusului SARS-CoV-2. Este doar începutul.
Cine știe câte alte lucruri vom mai afla, cât vor lăsa să aflăm. În această Românie despre care vă vorbesc, am constatat astăzi un lucru dramatic. Un medic care a studiat ani de zile pentru a ajuta copilașii bolnavi de cancer și care a dorit să se ducă să profeseze în localitatea natală, Tulcea, este nevoit să muncească în construcții pentru că specialitatea pe care a terminat-o nu are în Tulcea niciun departament. Nu poate profesa pediatru decât ca specialist în oncologie pediatrică.
Mă întreb însă, după ce am văzut că sunt atât de multe cazuri, oare la Tulcea nu este nevoie de astfel de specialiști? Oare România s-a săturat sau a ajuns la suprasaturație de medici, încât nu-și permite să găsească o soluție pentru un medic care poate salva copii?
Vă jur că astăzi, când am primit informația de la o telespectatoare, am fost tentată să cred că este un fake news. Apoi, când am văzut și punctul de vedere al Spitalului Județean din Tulcea, m-am îngrozit. Este real?
Am văzut că Viorel Pașca, în perioada în care am lipsit, a primit, nu știu dacă să-i spun, o veste bună în instanță: s-a ridicat sechestrul de pe bunurile pe care le deținea, proprii și în asociație. Dar am mai văzut un lucru. Că, în timp ce DIICOT-ul i-a făcut acel dosar, iar judecătorii i-au spus că nu se justifică niciuna din acuzațiile care i s-au adus, instanțele continuă să decidă tutela asupra unor persoane pe care statul român le-a luat de acolo și despre care Viorel Pașca nu mai știe unde se află, dar este responsabil pentru ei.
Am văzut și că cei de la ITM Oradea, Bihor, au fost sancționați pentru că, vezi, Doamne, au făcut defectuos controlul la așezămintele lui Viorel Pașca. Este o țară atât de defectă, cu atât de multe probleme.
Nu mi-ar ajunge, cred, șase ore de emisiune să vorbesc în fiecare zi despre toate informațiile pe care le primesc. Astăzi, o telespectatoare mi-a scris că mă roagă să vorbesc și despre ceea ce se întâmplă la București cu ajutoarele pentru cei cu dizabilități de la Primăria Municipiului București, lucru despre care am mai vorbit și erau în urmă cu plățile. Acum înțeleg că nu s-au mai dat deloc.
Țara asta este atât de lovită. Românii sunt atât de afectați, mediul de afaceri, mă refer în primul rând la cei mici, care n-au ajutor, care n-au pile, care nu fac parte din aranjamentele politice și nu-i ajută nimeni. Sunt atât de disperați, că abia își mai duc zilele, activitatea de la o zi la alta.
Mă întreb, oare ce trebuie să se mai întâmple ca să ne trezim și să măturăm pe jos cu ei?
Nu instig la ură, nu instig la violență, dar vă rog, vă rog fiecare dintre voi, în afară de a comenta pe Facebook și pe celelalte rețele sociale, când vedeți o nedreptate, când vedeți un abuz, puneți mâna și luați atitudine. Doar așa putem să schimbăm lucrurile. Nu mai așteptați să facă alții sau doar alții. Cu cât suntem mai mulți care ne revoltăm, care luăm atitudine, cu atât vom fi mai puternici.
Uitați-vă cât sunt de uniți, uitați-vă, așa-zișii jurnaliști din partea cealaltă, care au întors armele de la o zi la alta, care acum, dintr-o dată, sunt scandalizați de anularea alegerilor de către Curtea Constituțională, care acum aduc invitați care spun că alegătorii suveraniști nu sunt extremiști.
Uitați-vă cât de determinați sunt și cât de porniți sunt atunci când li se dă ordinul pe unitate. Eu nu pot să vă dau ordin pe unitate, dar pot să vă rog: nu renunțați, nu abandonați lupta, nu vă pierdeți speranța. Asta-și doresc, asta așteaptă, ăsta este scopul lor.
Și credeți-mă că, până la capătul drumului, indiferent care va fi acela, noi va trebui să fim învingători și să ne luăm țara înapoi.
Citește și
- 21:30Anca Alexandrescu: „Mama era eroina mea. Era una din sutele de mii de mame a unor copii care s-au născut cu dizabilități”
- 17:26Anca Alexandrescu: ”România este într-o situație dramatică, este nevoie de o celulă de criză. Trebuie făcută curățenie generală”-VIDEO
- 21:17Ana Maria Păcuraru: La Realitatea PLUS, lumina rămâne stinsă. Exact ca la atâția români care, în seara asta, nu au ce sărbători nici ei
- 21:07Anca Alexandrescu: „România este în beznă la figurat, deocamdată. Sper ca nu și la propriu”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News