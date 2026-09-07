Anca Alexandrescu: „Nu veți putea opri furia oamenilor. Oricâți bani veți băga în continuare”

Publicat 7 sept. 2026, 21:53 Sursă Realitatea PLUS

Vă mărturisesc că sunt scandalizată. Astăzi când am văzut știrea în legătură cu zborurile private, m-am gândit, bă, cum? Cum? Adică ce poate fi în mintea unui om după toate dezvăluirile care au fost în ultimii doi ani și mi-a scris unul că am fost eu cu zborul privat la Nordis. Nu, sunteți greșit informați, n-am fost cu niciun zbor privat la Nordis, se poate verifica foarte simplu. A fost vorba de cu totul și cu totul altceva. Închid paranteza.

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