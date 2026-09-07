Anca Alexandrescu: „Nu veți putea opri furia oamenilor. Oricâți bani veți băga în continuare”
Anca Alexandrescu
Vă mărturisesc că sunt scandalizată. Astăzi când am văzut știrea în legătură cu zborurile private, m-am gândit, bă, cum? Cum? Adică ce poate fi în mintea unui om după toate dezvăluirile care au fost în ultimii doi ani și mi-a scris unul că am fost eu cu zborul privat la Nordis. Nu, sunteți greșit informați, n-am fost cu niciun zbor privat la Nordis, se poate verifica foarte simplu. A fost vorba de cu totul și cu totul altceva. Închid paranteza.
Câtă minte să ai să te urci într-un avion privat către Mykonos, adică nu oriunde. În Mykonos. Mărturisesc că n-am fost niciodată, nici nu vreau să mă duc acolo, nu știu, poate o să ajung la un moment dat, nu vreau. Pentru că știu cine, cum, cine circulă, cum mișuna acolo, toți jmecherii de pe la București, copii de foști generali SRI, foști condamnați, oameni de afaceri, mă rog, treaba lor. Cine merge pe banii lui, treaba lui.
Să te urci într-un avion privat și cu ce anturaj. Adică, hai să zic că domnul Ponta a mai fost cu avioane private, cu domnul Ghiță, când era chiar prim-ministru. Se duceau la basket, să vadă diverse meciuri, nu e un secret, s-a spus lucrul acesta. Am înțeles că dânsul vrea să mai facă politică, ca și domnul Manole. Am înțeles că era cu nașul copilului său sau nașul său, domnul Gruia Stoica.
Adică, ce e în mintea voastră? Nu există decât două variante: nesimțire și aroganță sau prostie. Nu văd altă variantă. În ambele situații ar trebui să dispăreți din viața publică. Cum este posibil ca în același avion indiferent relația de prietenie, Am înțeles că cei care au plătit sunt un ONG, trăiesc din finanțările de la firme. Treaba lor nu mă interesează ce fac cu banii.
Dar ce să caute președintele Tribunalului Constanța în același avion cu aceste personaje, nu știu, domnului Gruia Stoica habar n-am dacă i s-a terminat procesul sau nu, și cu un judecător de la Curtea Constituțională. Când toată țara urlă, și o să vedeți în seara asta, în exclusivitate, imediat, imaginele cu întâlnirea dintre Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan la Parlament, pentru care s-a și făcut o comisie și președinta comisiei este chiar aici, în platou, doamna avocat Cosmina Cerva.
Cum să te urci tu în același avion? Adică ce a fost în mintea voastră? Adică voi ce credeți că nu se află? Au mai fost și alții înaintea voastră. A zis domnul Ponta că nu și-au ce aminte. Bun, am înțeles, el zboară des cu avioane private, probabil, treaba lui nu mă interesează. Dar și domnul Ponta a trăit foarte mulți ani de zile din bani publici. Că partidul ăla Pro-România, pe care l-a făcut și l-a închis acum vrea să-și facă alt partid, a primit subvenții de la stat. Și ați văzut, au apărut informații că și-a luat și salariul de acolo. Nu e problema Ponta.
Dar ceilalți care sunt angajați pe bani publici, domnul Manole care se dădea marele ministru al Muncii, care-i preocupat de pensionari, de oamenii săraci, se plimbă cu avioane private. Nu zic că e interzis, adică dacă nu vrei să mai faci carieră politică și lucrezi în privat, poți să te plimbi în fiecare zi cu avion privat. Cealaltă cursă către Nisa. A mai fost tot judecătorul CCR și alte personaje au fost către Nisa.
Am căutat să văd că mi-aduceam aminte că a fost un eveniment, a fost nunta lui Remus Truică. Nu am certitudinea că s-au dus la nunta lui Remus Truică, dar a fost fix în perioada aceea la Nisa. Adică n-a fost doar o dată, am înțeles. Au zis cei de la Camera de Comerț că erau niște oameni de afaceri importanți americani acolo, s-au dus să se întâlnească cu ei. Habar n-am, o fi fost Don Junior, nu știu cine a fost. Păi dar ce căutați acolo? Adică există zboruri normale.
Atât de tare vi s-a urcat la cap, de fapt, ce vă mai întreb? Că vi s-a urcat, da. E clar lucrul acesta. Nu vă mai pasă, adică toți vă comportați domnii de la USR. O să am în seara asta și un reprezentant de la USR. Vorbesc cu respect, deși ei nu respectă pe nimeni. Absolut nimeni nu respectă. Domnii de la USR, împreună cu domnii și doamnele de la Bolojan, care urlă, mamă, cât îi țin rărunchii, că vezi, doamne, PSD și AUR au făcut o ilegalitate la Camera Deputaților și le-au luat niște funcții. Nu vă nu vă crapă obrazul de rușine după ce ați anulat alegeri, după ce ați interzis candidații, după ce ați luat drepturile oamenilor, după ce le-ați tăiat pensii, salarii, le-ați luat tot felul, le-ați mărit taxe impozite, ați adus prețurile unde le-ați adus, ați băgat România în criză energetică.
Voi tot pe funcții vă bateți? Dar am o întrebare la voi și o să-l întreb pe domnul de la USR. Nu vă crapă obrazul, asta am înțeles. Dar când voi ați făcut fix același lucru cu cei de la PSD după alegerile din 2024, n-ați dat AURului tot ce ar fi revenit în urma rezultatului alegerilor, pentru că este partidul care e și pe locul 2. V-ați luat voi cei de pe locul 3 și 4, adică PNL și USR, funcții fără număr. Și la Camera Deputaților, și la Senat, și la CNA, și la Televiziunea Română, și la Radio, și la multe alte instituții.
Acum că se revine la normal și se respectă algoritmul conform votului cetățenilor. Ăia care v-au trimis acolo și care vă plătesc în fiecare lună. Vă plătesc în fiecare lună că n-aduceți voi bani de acasă. Banii sunt de la noi. Noi vă dăm banii. Același lucru ați făcut voi. Unul la unul. Atunci nu era neconstituțional? Nu era ilegal? Doar acum, pentru că e AUR. Împreună cu PSD. Nu măi asta e normalitatea. Așa e în democrație.
Vă văd și la televizor, că o vedeam astăzi pe o doamnă de la USR, era în legătură directă la Claudiu Giurgea, cred că mai devreme. Mamă, ce scandalizată! Și cu PNRR-ul, și cu SAFE. Nici nu vreau să vorbesc despre comunicatul CSAT-ului. Mă așteptam la cu totul și cu totul altceva. Să vină Nicușor Dan și să denunțe modul cum au fost atribuiți banii, împrumutul SAFE-ului către Rheinmetall și să ia în calcul denunțul pe care l-a depus AUR în urma investigației făcute de Q Magazine de Floriana Juncan. Nimic! Tăcere! Merg pe sub radar! Mai dăm niște bani, mai cumpărăm! România o duce atât de bine încât suntem primii care spunem că gata, dăm 5% din PIB pentru Apărare. Mă da pentru educație, că azi a început anul școlar.
Pentru educație, ăia 6% pe care i-ați promis de atâția ani de zile. Când aveți mă de gând să-i dați? Că vorbeam zilele trecute că s-au investit bani în școli și a închis Bolojan niște școli pentru că nu mai permite să existe clase sub un anumit număr de elevi. Și stau școli noi-nouțe, care se întorc după soare, închise, că a făcut Bolojan reformă.
Mă uitam ieri și chiar o să le dau colegilor mei, în China au construit ăia pe niște stânci lifturi speciale pentru că 13 elevi nu puteau să ajungă la școală decât foarte greu. Măi, la noi se închid toate școlile. Se închid, se comasează, cum au făcut de altfel și cu spitalele pe vremea lui Băsescu, aduceți-vă aminte. Nu banii pentru cetățeni. Când aveți de gând să-i dați? Că îi dați în Ucraina, în Moldova.
Vă luați voi salarii babane, că l-am văzut pe Fritz, nu? L-am văzut pe Fritz astăzi, intervievat, spunând că, domne, dacă plec de la primăria Timișoara, o să fiu plătit de partid cu aceiași bani. Din ce bani? Tot din banii noștrii domnule Fritz. Pentru că USR-ul primește bani din subvenții, așa cum a fost plătit și domnul Ghinea, cu niște multe mii de euro pe lună, că-i aud pe cei de la USR: ”Vai, am livrat SAFE, am livrat PNRR”, adică ați livrat nenorocirea României, asta ați făcut. Pentru că PNRR-ul, și de-abia l-aștept domnul de la USR, PNRR-ul a fost făcut pe vremea când voi erați la guvernare, negociat de voi, în genunchi ați adus România cu acest PNRR. Ați pus niște condiții și nu le-a pus Bruxelles ul, voi le-ați pus, în așa fel încât România să nu le poată îndeplini.
Ați nenorocit și pensionari, și constructori, și tot. Nu mai spun ce se întâmplă cu proiectele. Acum urlați, deci ați fost la început când s-a făcut PNR-ul, voi l-ați negociat, ați fost în ultimii aproape 2 ani de zile când s-a finalizat. Cum adică e responsabil doar PSD-ul? Voi, PNL-ul și USR-ul, care ați fost non-stop, voi de la PNL, căci ați fost din prima zi a PNRR-ului până în ultima la guvernare. Nu ați lipsit nicio zi.
Și Bolojan era și el membru acolo și a primit și el bani mulți pentru Oradea și dat acum când a fost la guvern. Deci cine vă mai crede?
Ați văzut ce s-a întâmplat în Germania? Ați văzut că vă tremură chiloții tuturor. Sunteți îngroziți de ce s-a întâmplat acolo. Turbați! Și acum va începe construcția, narativul. Mamă, ați văzut pericolul? Trebuie să luăm măsuri. I-am văzut și în Germania că au ieșit în stradă partidul, trebuie interzis. Nu, oamenii n-au votat pentru AfD.
Și iertați-mă că vă spun celor care în continuare mă face strădătoare, oamenii aici nu votează pentru AUR. Este un vot împotriva clasei politice din ultimii aproape 37 de ani, că se fac aproape 37 de ani, în decembrie acum. Nu are AURul niciun merit pentru valul ăsta.
Și da, susțin în continuare, pentru că m-a certat o doamnă înainte să intru în direct, că nu urlu împotriva faptului că Bolojoan stă ilegal acolo. Păi măi, oameni buni! Când eu v-am spus că trebuia votat guvernul Veștea, nu pentru Veștea, nu pentru PNL, nu pentru Grindeanu, nu pentru PSD, ci pentru AUR și pentru cetățeni. Ar fi fost un moment extraordinar de bun ca AURul să scape de eticheta extremistă, lucru pe care trebuie să-l facă acum urgent!
Și asta o poate face doar printr-un comportament echilibrat, printr-o atitudine responsabilă față de cei care așteaptă să le rezolve problemele. Oamenii nu mai au răbdare. Nu mai vor să audă. Mi-au scris oamenii toată ziua se vorbește la televizor, vorbesc toate partidele și nu se face nimic. Viața noastră nu se schimbă cu nimic. Au dreptate oamenii. Asta este realitatea. Exact asta se întâmplă.
Nu sunt de acord cu unele comportamente pe care le-am văzut la AUR, domnul de la, cred că Vaslui, sau nu știu de unde era, șef organizat Mărgineni, sau nici nu i-am reținut numele, care s-a supărat că un proprietar de fabrică nu i-a permis lui Călin Georgescu să meargă în fabrica respectivă. Nici nu mă interesează ce orientare politică are domnul care are fabrica respectivă. Poate să fie și un userist. Este o firmă românească care produce în România. Să vii tu, președinte de organizație AUR și să spui că boicotezi acea firmă și nu mai cumperi pentru că nu i-a permis accesul unui om pe care tu îl simpatizezi. Păi nu vă supărați, dar sunteți fix la fel ca ceilalți. Unu la unu. Nu asta este atitudinea. Voi continua să spun în fiecare zi. Și mă bucur că aseara, aici în platou, la culise au fost trei lideri importanți din AUR. Au, ce mi-au auzit urechile. Nu mă mai uit, nu mă mai interesează pe rețele, puteți să scrieți ce vreți.
Oamenii echilibrați cu capul la ei și cu mintea la ei, înțeleg exact ce se întâmplă și care este importanța momentului. Nu-și dorește nimeni să plece George Simion de la AUR, are meritul incontestabil de a fi adus aurul aici unde este. Am spus-o de nenumărator și voi continua să spun lucrul acesta. Nu-și dorește nimeni să spargă AUR din potrivă. Suveraniștii trebuie să se unească așa cum am reușit la alegerile locale la București, și am fost la un mic pas de victorie. Trebuie să sângem rândurile și să fim împreună. Dar nu sunt de acord cu anumite politici. Este opinia mea. AUR-ul poate să facă ce dorește. Eu nu impun domnului Simion să facă absolut nimic. Dar pot să-mi spun punctul de vedere și opinia pentru că și eu și colegii mei și foarte mulți din invitații mei au ajutat la ceea ce este astăzi suveranismul în România. Și trebuie să vă spun că că eu am așteptări de la AUR să aibă o atitudine responsabilă și să livreze românilor ce așteaptă, adică să li se facă dreptate. Nu mai merge să ne plimbăm cu bărcuța Dunăre și să ne facem selfie-uri la pescuit, la Muntele Athos. Acțiunile astea de PR nu mai sunt potrivite pentru acest moment. Schimbați-vă consultanții. Românii așteaptă altceva de la voi.
Și eu sunt convinsă că lucrul acesta se poate face. Am auzit că a intrat în scenă din nou, sau a reintrat în scenă din nou, domnul Viorel Hrebenciuc. I-am dat mesaj mai devreme pentru că am făcut o postare pe pagina de socializare. Nu, nu m-am referit la faptul că domnul Hrebenciuc s-a plimbat cu avioalele private, ci că încurajează un curent care-și dorește să fie prim-ministru altcineva decât Sorin Grindeanu.
Și ca să fie foarte clar să lămurim de ce spun lucrurile acestea. Conform Constituției, Nicușor Dan are obligația să desemneze prim-ministru de la primul partid clasat la alegerile din 2024. Nu reușește să facă majoritate, merge la al doilea, adică la AUR. Deci această grupare, care îi sapă groapa lui Florin Grindeanu de ceva vreme, a lansat acum povestea cu Luca Niculescu și cu Alexandru Nazare. Sunt unii, însă, puternic conectați la statul paralel care au nostalgia vremurilor când erau la butoane și aveau bani mulți și acum încep să li se termine banii. Și vor să se întoarcă la butoane. Și vor un personaj pe care să-l poată gestiona. Luca Niculescu a fost un jurnalist extraordinar. Eu ca om îl apreciez enorm, nu am ce să-i reproșez, are orientările sale politice dar a fost un om decent și cu mult bun simț. Însă, din punctul meu de vedere, nu are ce să caute ca prim-ministru în România.
Am văzut că băieții ăștia care trăiesc din sondaje, se știu ei care sunt, cu bube mari de tot. Mari, mari și care sunt strânși de instalație să dea de fiecare dată scorurile cum trebuie. Dar, acum sunt puși și să le susure în ureche celor din opoție să spună, stați mă nliniștiți 50%, rupeți tot, nu vă faceți griji, mergeți înainte.
Băieții ăștia lansează prin diverse televiziuni, chiar și la noi aici, i-am văzut în direct, lansează aceste narative care sunt puse la cale de aceeași gașcă care ani de zile a condus România. Nu vreți odată și odată să se rupă, domnule, lanțul, să nu mai fie tot ei, să nu mai stăm tot la mâna lor?
Și acum le vorbesc celor care sunt în opoziție. Toți cei care sunt în opoziție. Voi vreți să fiți altceva, atunci aveți o șansă să reușiți. Dacă nu vreți să fiți altceva și vă raportați la aceleași personaje ale trecutului, veți dispărea la fel cum vor dispărea și cei care astăzi se agață cu disperare de putere. E o chestiune de timp, să știți. Uitați-vă la ce se întâmplă în Germania. Da, se va întâmpla și în Franța. Nu veți putea opri furia oamenilor. Oricâți bani veți băga în continuare.
Așadar, AUR trebuie să se comporte în acest moment, din punctul meu de vedere, responsabil și să aleagă cea mai bună variantă pentru cei care și-au pus speranțele în ei. Dacă se poate să se facă un guvern din care să facă partea AUR să-l voteze, dacă nu, să facă tot ce le stă în putință să fie alegere anticipate. Eu nu cred că vor fi alegeri anticipate.
Dar cred că AUR-ul are o responsabilitate uriașă în aceste zile, cel puțin la fel de mare ca cei care au nenorocit țara. Nu este vina lor, nu sunt obligați, dar am pretenții mari la ei.
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