Condamnarea românilor la sărăcie. Ana Maria Păcuraru: „România are nevoie de un guvern, de un buget serios și de oameni care să răspundă pentru deciziile lor”

Publicat 2 sept. 2026, 21:21 Sursă Realitatea PLUS

România se pregătește pentru o toamnă dominată de incertitudine politică și economică, iar nota de plată a blocajelor de la nivelul statului riscă să fie achitată, din nou, de cetățeni. Este mesajul transmis de jurnalista Ana Maria Păcuraru, într-un nou editorial dedicat situației în care se află țara.

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