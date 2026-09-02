Condamnarea românilor la sărăcie. Ana Maria Păcuraru: „România are nevoie de un guvern, de un buget serios și de oameni care să răspundă pentru deciziile lor”

România se pregătește pentru o toamnă dominată de incertitudine politică și economică, iar nota de plată a blocajelor de la nivelul statului riscă să fie achitată, din nou, de cetățeni. Este mesajul transmis de jurnalista Ana Maria Păcuraru, într-un nou editorial dedicat situației în care se află țara.
Ana Maria Păcuraru: „România traversează o toamnă a incertitudinii”
„România intră într-o toamnă în care pare că totul se joacă deodată — și nimic nu se rezolvă. Avem un premier demis care ne cere să mai strângem cureaua un an, avem un ministru al Muncii care spune că indexarea pensiilor e „cai verzi pe pereți", și avem milioane de români care nu mai înțeleg de ce austeritatea e mereu pentru ei, niciodată pentru cei care decid.
Peste trei săptămâni aflăm dacă țara noastră pică la categoria junk. Nu e un detaliu tehnic pentru analiști — e diferența dintre un credit pe care ți-l permiți și unul pe care nu ți-l mai permiți, între o pensie care ajunge până la sfârșitul lunii și una care nu mai ajunge. Și, în timp ce se dă acest verdict economic, clasa politică de la București se ceartă pe funcții în Biroul Permanent, iar formarea unui guvern e blocată de orgolii și condiții puse cu telefonul, nu cu proiecte de țară.
Între timp, cei care ar trebui să apere interesul României la Bruxelles se duc acolo să ceară să ni se taie bani. Nu adversarii noștri din Est — colegii noștri de la guvernare, sau foști colegi. Dacă la Bruxelles românii cer sancțiuni împotriva României, cine mai apără România?
Și, ca și cum nu ar fi de ajuns, aflăm astăzi că o întâlnire secretă între premierul demis și președinta Curții Constituționale ajunge, în sfârșit, în atenția Parlamentului. O întâlnire pe care președintele Senatului spune că n-a știut că are loc — în propriul lui birou. Dacă statul de drept începe să semene cu un joc de-a v-ați ascunselea între instituții, atunci nu ne mai mirăm de ce oamenii nu mai au încredere în nimeni.
Iar afară, lumea nu ne așteaptă. Rusia amenință direct Germania, NATO și UE vorbesc despre presiune asupra Kremlinului, iar noi, aici, ne certăm pe cine ia un scaun în Parlament.
România are nevoie de un guvern, de un buget serios și de oameni care să răspundă pentru deciziile lor — nu de încă un an de promisiuni amânate și responsabilități pasate de la unul la altul.
Asta e Miza Zilei de azi.”