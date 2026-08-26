Horoscopul zilei de joi, 27 august 2026. Emoții intense, revelații, conversații decisive și schimbări de direcție

Publicat 26 aug. 2026, 22:03 Actualizat 26 aug. 2026, 22:06

Ziua de joi, 27 august, vine la pachet cu emoții intense, idei noi și conversații care pot schimba direcția unor planuri. Apropierea Eclipsei de Lună amplifică sensibilitatea și scoate la suprafață lucruri care nu mai pot fi ignorate, în timp ce întâlnirea dintre Soare și Mercur favorizează informațiile importante, revelațiile și dialogurile cu impact. Mintea aleargă înainte, dar inima cere puțin timp pentru a procesa totul.

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