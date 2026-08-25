Rețetă de gogoșari în oțet pentru iarnă. Trucul secret care îi păstrează crocanți și aromați până la primăvară

Publicat 25 aug. 2026, 20:11 Actualizat 25 aug. 2026, 20:12

În această perioadă, majoritatea gospodinelor își pregătesc cămările pentru iarnă cu fel de fel de conserve. Printre murăturile care nu trebuie să lipsească se numără și gogoșarii în oțet, motiv pentru care astăzi îți propunem o rețetă simplă și delicioasă cu care o să-ți surprinzi întreaga familie. În plus, există un truc secret care îi ajută să rămână crocanți și aromați până la primăvară.

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