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Lifestyle· 2 min citire

Rețetă de gogoșari în oțet pentru iarnă. Trucul secret care îi păstrează crocanți și aromați până la primăvară

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 aug. 2026, 20:11
Actualizat25 aug. 2026, 20:12

În această perioadă, majoritatea gospodinelor își pregătesc cămările pentru iarnă cu fel de fel de conserve. Printre murăturile care nu trebuie să lipsească se numără și gogoșarii în oțet, motiv pentru care astăzi îți propunem o rețetă simplă și delicioasă cu care o să-ți surprinzi întreaga familie. În plus, există un truc secret care îi ajută să rămână crocanți și aromați până la primăvară.

INGREDIENTE:

  • 3 kg de gogoșari

  • 1 litru de oțet de 9%

  • 1 litru de apă

  • 2 linguri de sare grunjoasă, neiodată

  • 150-200 g de zahăr

  • 2-3 foi de dafin

  • 1 linguriță de boabe de piper

  • 1 linguriță de boabe de muștar

  • hrean, după gust

MOD DE PREPARARE:

Spălați bine gogoșarii, îndepărtați cotoarele și semințele, apoi tăiați-i în bucăți potrivite. Pentru o textură cât mai crocantă, este important să nu îi fierbeți excesiv.

Într-o oală încăpătoare puneți apa, oțetul, sarea, zahărul, foile de dafin, piperul și boabele de muștar. Puneți amestecul pe foc și lăsați-l să ajungă la punctul de fierbere.

Adăugați gogoșarii în tranșe și opăriți-i scurt, doar cât să se înmoaie foarte puțin. Scoateți-i și lăsați-i să se scurgă.

Așezați gogoșarii în borcane sterilizate, adăugând printre ei bucăți de hrean. Turnați lichidul fierbinte peste gogoșari, astfel încât aceștia să fie complet acoperiți.

Închideți borcanele cu capace curate și sterilizate, apoi lăsați-le să se răcească lent, învelite într-un prosop sau o pătură.

Trucuri pentru gogoșari crocanți

Alegeți gogoșari proaspeți, tari și fără zone lovite. Nu îi fierbeți prea mult, deoarece tratamentul termic excesiv îi poate face moi. De asemenea, borcanele trebuie să fie foarte bine curățate și sterilizate înainte de folosire.

Gogoșarii în oțet pot fi serviți alături de fripturi, tocănițe, fasole sau alte preparate tradiționale românești. Sunt o alegere excelentă pentru cămara de iarnă și pot fi pregătiți în cantități mai mari la începutul sezonului rece.

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