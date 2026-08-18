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Politica· 1 min citire

Interviu exploziv! Ana Maria Păcuraru a stat de vorbă cu jurnalistul și scriitorul multipremiat Jim Fergusson

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 20:21
Actualizat18 aug. 2026, 20:23
SursăRealitatea PLUS

Interviu exploziv pentru opinia publică de peste hotare! Realizatorul emisiunii „Miza Zilei” Ana Maria Păcuraru a stat de vorbă cu jurnalistul și scriitorul multipremiat Jim Fergusson. Dialogul s-a axat pe încercările repetate ale sitemului de a cenzura Realitatea PLUS. televiziunea care da voce romanilor de pretutindeni. Interviul poate fi urmărit integral pe site-ul realitatea.net si pe pagina de TikTok realitatea plus oficial.

ANA MARIA PĂCURARU, realizator „Miza Zilei”

Licența noastră a fost retrasă pe 7 aprilie anul acesta. O zi mai târziu, doar o zi, Curtea de Apel București a suspendat această decizie. Și acesta a fost doar începutul. Pe 15 mai, aceeași instanță a revenit și a suspendat-o din nou, de această dată până la soluționarea definitivă a dosarului, iar hotărârea a fost pronunțată de judecătorul care va decide și asupra cererii de anulare pe fond. Apoi, la sfârșitul lunii mai, CNA a venit din nou împotriva noastră cu o nouă sancțiune maximă, de trei ore de întrerupere a emisiei, iar până pe 3 iunie, instanța blocase deja și această sancțiune. Au încercat din nou la începutul lunii iulie, cu o altă suspendare de trei ore, iar de această dată instanța a anulat-o în mai puțin de 48 de ore.

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