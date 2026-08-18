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Politica· 1 min citire
Interviu exploziv! Ana Maria Păcuraru a stat de vorbă cu jurnalistul și scriitorul multipremiat Jim Fergusson
Publicat18 aug. 2026, 20:21
Actualizat18 aug. 2026, 20:23
SursăRealitatea PLUS
Interviu exploziv pentru opinia publică de peste hotare! Realizatorul emisiunii „Miza Zilei” Ana Maria Păcuraru a stat de vorbă cu jurnalistul și scriitorul multipremiat Jim Fergusson. Dialogul s-a axat pe încercările repetate ale sitemului de a cenzura Realitatea PLUS. televiziunea care da voce romanilor de pretutindeni. Interviul poate fi urmărit integral pe site-ul realitatea.net si pe pagina de TikTok realitatea plus oficial.
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