Interviu exploziv! Ana Maria Păcuraru a stat de vorbă cu jurnalistul și scriitorul multipremiat Jim Fergusson

Publicat 18 aug. 2026, 20:21 Actualizat 18 aug. 2026, 20:23 Sursă Realitatea PLUS

Interviu exploziv pentru opinia publică de peste hotare! Realizatorul emisiunii „Miza Zilei” Ana Maria Păcuraru a stat de vorbă cu jurnalistul și scriitorul multipremiat Jim Fergusson. Dialogul s-a axat pe încercările repetate ale sitemului de a cenzura Realitatea PLUS. televiziunea care da voce romanilor de pretutindeni. Interviul poate fi urmărit integral pe site-ul realitatea.net si pe pagina de TikTok realitatea plus oficial.

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