Discuții informale la Cotroceni. Nicușor Dan le cere partidelor să dea o șansă noului guvern. Două variante sunt pe masă pentru funcția de premier

Nicușor Dan ar fi discutat informal cu liderii partidelor despre formarea noului guvern. Pe masă sunt varianta Grindeanu și un premier tehnocrat.
Președintele Nicușor Dan le-ar fi transmis acestora că este nevoie ca luni să fie acordată o șansă reală formării viitorului guvern.
Conform surselor Realitatea PLUS, șeful statului le-ar fi cerut liderilor politici să găsească o formulă pentru funcția de premier, să contureze viitorul cabinet și să reușească strângerea unei majorități parlamentare.
Două variante pentru viitorul premier
Potrivit surselor politice din rândul partidelor, în acest moment sunt discutate două variante principale pentru conducerea viitorului executiv.
Prima este desemnarea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Numele acestuia a fost menționat în repetate rânduri de social-democrați, care au susținut această variantă în cadrul discuțiilor politice.
A doua posibilitate este alegerea unui premier tehnocrat. Surse apropiate administrației prezidențiale susțin că aceasta ar fi varianta preferată de președintele Nicușor Dan.
Președintele nu exclude un premier social-democrat
Nicușor Dan nu ar respinge însă nici varianta în care funcția de premier să revină unui reprezentant al social-democraților, iar viitorul guvern să fie construit în jurul partidului care a obținut cele mai multe voturi.
Astfel, mai multe formule politice rămân în discuție înaintea negocierilor oficiale de luni. Decizia finală îi va aparține președintelui, după discuțiile cu partidele și după identificarea unei formule care să poată strânge majoritatea parlamentară necesară.
Luni este așteptat un anunț important
Negocierile urmează să intre într-o etapă oficială luni, când liderii politici vor discuta despre soluțiile pentru noul executiv.
După mai bine de patru luni în care România nu are un premier cu mandat plin, discuțiile de luni sunt așteptate să aducă un anunț important privind formula viitorului guvern și persoana care ar putea fi desemnată pentru funcția de prim-ministru.