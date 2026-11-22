Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 nov. 2026, 12:15

Europa riscă să devină un simplu spectator în marile confruntări geopolitice, deși dispune de resurse economice și militare uriașe. Avertismentul vine din partea fostului ministru al Apărării, Mihai Fifor, care atrage atenția că dependența de Statele Unite și lipsa unor decizii comune slăbesc capacitatea continentului de a răspunde amenințărilor. Deputatul PSD susține că situația este deosebit de îngrijorătoare pentru România, aflată pe Flancul Estic al NATO, în apropierea războiului din Ucraina.

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