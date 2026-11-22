Avertisment grav pentru România. Mihai Fifor: „Miza poate deveni însăși securitatea teritoriului național”
Mihai Fifor/ Senator PSD
Europa riscă să devină un simplu spectator în marile confruntări geopolitice, deși dispune de resurse economice și militare uriașe. Avertismentul vine din partea fostului ministru al Apărării, Mihai Fifor, care atrage atenția că dependența de Statele Unite și lipsa unor decizii comune slăbesc capacitatea continentului de a răspunde amenințărilor. Deputatul PSD susține că situația este deosebit de îngrijorătoare pentru România, aflată pe Flancul Estic al NATO, în apropierea războiului din Ucraina.
Mihai Fifor avertizează că Europa riscă să devină spectator în marile confruntări mondiale
Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, atrage atenția asupra unei contradicții tot mai evidente în interiorul Uniunii Europene. Deși continentul dispune de una dintre cele mai mari economii ale lumii, de industrii puternice și de capacități militare importante, europenii continuă să depindă de Washington atunci când vine vorba despre marile decizii de securitate.
Într-un mesaj publicat duminică pe Facebook, deputatul PSD susține că Europa nu duce lipsă de resurse, ci de capacitatea de a le folosi împreună, într-un mod care să îi ofere o influență reală pe scena internațională. Potrivit lui Fifor, războiul din Ucraina a arătat cât de vulnerabilă este Uniunea Europeană atunci când trebuie să reacționeze rapid la amenințări militare. Deși statele membre au reușit să mobilizeze fonduri importante pentru sprijinirea Kievului și au adoptat sancțiuni împotriva Rusiei, deciziile esențiale privind securitatea continentului rămân puternic influențate de Statele Unite.
Europa cheltuiește sute de miliarde pentru apărare, dar continuă să depindă de SUA
Mihai Fifor consideră că una dintre cele mai mari probleme ale Europei este lipsa unei coordonări eficiente între statele membre în domeniul militar. Deși guvernele europene investesc anual sute de miliarde de euro în apărare, rezultatele nu sunt întotdeauna pe măsura sumelor cheltuite.
Fostul ministru arată că fiecare țară dezvoltă propriile programe militare, cumpără echipamente diferite și urmărește interese industriale care nu sunt întotdeauna compatibile cu cele ale partenerilor europeni. În acest fel, resursele sunt împărțite între numeroase proiecte, fără ca Europa să reușească să își construiască toate capacitățile de care are nevoie. În același timp, statele europene continuă să se bazeze pe Statele Unite pentru informații militare, supraveghere, transport strategic și coordonarea operațiunilor. Fifor consideră că această dependență limitează capacitatea Europei de a acționa independent în situații de criză.
Problemele nu sunt însă doar militare. Deputatul PSD critică și modul în care sunt luate deciziile în Uniunea Europeană, unde interesele diferite ale statelor membre pot întârzia adoptarea unor măsuri importante de politică externă și securitate.
România și Flancul Estic al NATO, în fața unor amenințări tot mai mari
Fostul ministru al Apărării atrage atenția că problemele de securitate ale Europei se văd cel mai clar în țările aflate în apropierea Rusiei și a războiului din Ucraina. Pentru România, Polonia și statele baltice, amenințările militare nu mai sunt simple scenarii, ci situații care pot afecta direct securitatea națională. Mihai Fifor face referire la incidentele recente din Polonia, la atacurile din apropierea gurilor Dunării și la presiunile tot mai mari asupra securității Mării Negre. În opinia sa, aceste evenimente arată cât de ușor se pot extinde riscurile generate de războiul din Ucraina către teritoriile statelor membre NATO.
Deputatul susține că reuniunea Consiliului Nord-Atlantic programată pentru luni, în contextul incidentului din Polonia, va reprezenta un moment important pentru evaluarea capacității NATO de a răspunde unor asemenea provocări.
În același timp, Fifor consideră că întărirea capacităților militare europene ar contribui la consolidarea Alianței Nord-Atlantice și la construirea unei relații mai echilibrate cu Statele Unite.
Mihai Fifor: România riscă să fie marginalizată în marile decizii de securitate
Unul dintre cele mai puternice avertismente ale fostului ministru vizează direct România. Mihai Fifor susține că poziția strategică a țării noastre la Marea Neagră reprezintă un avantaj important pentru securitatea euroatlantică, dar nu garantează automat și influență în deciziile luate de marile puteri. Deputatul PSD amintește că România s-a aflat de-a lungul istoriei la intersecția intereselor unor state puternice, fără să poată influența întotdeauna hotărârile care îi afectau viitorul. În opinia sa, o Europă incapabilă să acționeze unitar ar putea pune din nou țările de pe Flancul Estic într-o situație vulnerabilă.
Fostul ministru avertizează că efectele unei eventuale slăbiri a Europei nu vor fi resimțite la fel de toate statele. În timp ce unele țări ar putea pierde influență diplomatică sau oportunități economice, pentru cele aflate la granița estică a continentului, consecințele ar putea fi mult mai grave.
Europa, tot mai divizată într-un moment în care Rusia pune presiune pe securitatea continentului
Mihai Fifor atrage atenția și asupra schimbărilor care au loc în politica internațională. Potrivit fostului ministru, Statele Unite își îndreaptă tot mai mult atenția către competiția strategică împotriva Chinei, în timp ce Rusia încearcă să folosească războiul din Ucraina pentru a influența viitoarea arhitectură de securitate a Europei.
În aceste condiții, deputatul consideră că statele europene nu își mai permit să amâne deciziile importante privind apărarea. Fifor avertizează însă că ascensiunea naționalismului populist, tendințele izolaționiste și rivalitățile dintre guverne riscă să slăbească tocmai cooperarea de care continentul are nevoie.
În opinia sa, vulnerabilitățile Flancului Estic nu pot fi tratate doar ca probleme ale României, Poloniei sau statelor baltice. Acestea privesc întreaga securitate europeană, într-un moment în care continentul trebuie să decidă dacă își consolidează capacitatea de apărare sau continuă să depindă de deciziile luate la Washington.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News