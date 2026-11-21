Publicat 21 nov. 2026, 10:05 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan își continuă turneul prin organizațiile județene ale PNL, în încercarea de a-și consolida poziția în fruntea partidului. După întâlnirile din mai multe județe, unde numeroși primari liberali au lipsit, liderul formațiunii a ajuns la Sibiu. Deși absențele din teritoriu și criticile venite din interiorul partidului au alimentat discuțiile despre o posibilă scindare, Bolojan susține că nu se așteaptă la plecări din PNL și le transmite contestatarilor că direcția politică a fost deja stabilită prin votul majorității, conform Realitatea PLUS.

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