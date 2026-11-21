Ilie Bolojan își continuă turneul prin organizațiile județene ale PNL, în încercarea de a-și consolida poziția în fruntea partidului. După întâlnirile din mai multe județe, unde numeroși primari liberali au lipsit, liderul formațiunii a ajuns la Sibiu. Deși absențele din teritoriu și criticile venite din interiorul partidului au alimentat discuțiile despre o posibilă scindare, Bolojan susține că nu se așteaptă la plecări din PNL și le transmite contestatarilor că direcția politică a fost deja stabilită prin votul majorității, conform Realitatea PLUS.
Președintele liberalilor a susținut vineri seară, 20 noiembrie, o conferință de presă la Sibiu, unde a fost întrebat despre tensiunile din partid și despre posibilitatea ca unii membri să părăsească formațiunea. Bolojan a insistat că deciziile privind viitorul PNL au fost luate cu o majoritate confortabilă și că toți cei care acceptă această direcție trebuie să contribuie la reformarea partidului.
Ilie Bolojan, ocolit de primarii liberali în Teleorman și Călărași
Turneul prin țară nu a fost primit cu același entuziasm în toate organizațiile PNL. În Teleorman și Călărași, întâlnirile organizate cu participarea liderului liberal au fost marcate de absența unui număr important de primari. În Teleorman, unde PNL are 29 de primari, la reuniunea cu Bolojan au fost prezenți doar câțiva dintre aceștia, potrivit relatărilor din presă. Și în Călărași, mai mult de jumătate dintre edilii liberali au lipsit de la întâlnirea cu președintele partidului.
Participarea redusă vine în contextul nemulțumirilor unor organizații locale față de conducerea centrală și de măsurile promovate de Bolojan în perioada în care s-a aflat la conducerea Guvernului. Liderul liberal încearcă, prin turneul organizat în filialele PNL, să discute direct cu reprezentanții partidului și să obțină susținere pentru direcția politică pe care o propune.
Bolojan spune că nu se așteaptă la plecări din PNL. Mesaj pentru cei care nu îi acceptă deciziile
Întrebat vineri seară, la Sibiu, dacă există riscul ca mai mulți liberali să părăsească partidul, Ilie Bolojan a respins acest scenariu.
Liderul liberal susține că membrii partidului trebuie să respecte hotărârile adoptate prin vot, chiar dacă nu sunt de acord cu toate măsurile. În opinia sa, liberalii care acceptă deciziile majorității trebuie să se implice în reorganizarea formațiunii și în recâștigarea încrederii electoratului.
Pentru cei care refuză această direcție, mesajul a fost însă diferit.
Cu toate acestea, președintele partidului a insistat că nu anticipează un val de demisii. Bolojan a subliniat și că disciplina și coerența sunt necesare pentru ca PNL să obțină rezultate în opoziție.
Bolojan își continuă întâlnirile la Sibiu
Vizita lui Ilie Bolojan la Sibiu face parte din seria deplasărilor în organizațiile județene ale PNL, programate după trecerea partidului în opoziție. Vineri, liderul liberal a avut în program discuții cu reprezentanți ai mediului de afaceri și cu membrii organizației județene. Sâmbătă, 21 noiembrie, acesta participă la o reuniune a secretarilor organizațiilor liberale din țară. Turneul are loc într-un moment în care conducerea PNL este contestată de mai mulți lideri ai partidului, printre care și Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, care a anunțat că intenționează să candideze la șefia formațiunii.