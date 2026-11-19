Un caz de înșelăciune de proporții a fost descoperit în județul Brașov, unde un bărbat ar fi reușit să obțină aproximativ 124.000 de euro de la zeci de persoane, după ce le-a promis că le vinde terenuri pe care, în realitate, nu le deținea. Acesta ar fi încheiat inclusiv promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare și ar fi încasat avansuri de mii de euro de la cei interesați să achiziționeze parcele în zone aflate în apropierea municipiului Brașov.
Procurorii au identificat până în prezent 32 de persoane prejudiciate, iar bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Ancheta vizează infracțiuni de înșelăciune în formă continuată și fals.
Cum ar fi reușit bărbatul să obțină peste 120.000 de euro de la cumpărători
Potrivit informațiilor furnizate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, presupusele fapte s-ar fi desfășurat în intervalul iulie 2021 - decembrie 2025. În această perioadă, suspectul ar fi convins mai multe persoane să îi ofere bani în schimbul unor terenuri pe care pretindea că le deține și că le poate vinde în mod legal.
Anchetatorii susțin că bărbatul s-ar fi prezentat drept proprietarul unor imobile, deși nu avea niciun drept asupra acestora și nici nu fusese împuternicit de adevărații proprietari să le comercializeze.
Pentru a obține banii, acesta ar fi semnat cu potențialii cumpărători promisiuni bilaterale de vânzare, solicitând în general avansuri de aproximativ 3.000 de euro. Victimelor li se spunea că tranzacția urma să fie finalizată ulterior, prin semnarea contractelor autentice la notar.
Conform procurorilor, prejudiciul total estimat se ridică la aproximativ 124.000 de euro, fiind identificate 32 de persoane care ar fi căzut în această capcană.
Ce metodă folosea pentru a câștiga încrederea victimelor
Pentru ca tranzacțiile să pară reale, bărbatul ar fi apelat la o strategie prin care încerca să le elimine cumpărătorilor orice suspiciune.
Mai întâi, îi conducea pe cei interesați la diferite amplasamente din județul Brașov, prezentându-le terenurile ca fiind proprietatea sa. Ulterior, îi invita la biroul său, unde erau întocmite și semnate documentele prin care se promitea vânzarea parcelelor.
În plus, pentru a-și susține afirmațiile, le arăta schițe cu presupusa împărțire a terenurilor în loturi sau documentații urbanistice care aparțineau, de fapt, proprietarilor reali.
Prin intermediul acestor înscrisuri și al documentelor în care era consemnat în mod nereal că avea dreptul să vândă respectivele proprietăți, inculpatul ar fi creat impresia că toate operațiunile respectau prevederile legale.
Terenurile din Brașov pe care le-ar fi prezentat drept proprietatea sa
Anchetatorii au identificat mai multe amplasamente pe care bărbatul le-ar fi folosit în presupusa schemă de înșelăciune.
Unul dintre acestea se află în comuna Sânpetru, în apropierea municipiului Brașov, vizavi de Centrul Medical „Maria”. Acolo, terenul era promovat către potențialii cumpărători ca fiind împărțit în parcele destinate construirii unor locuințe.
Un alt amplasament se găsește în apropierea DN 13, în spatele punctului de lucru al importatorului de camioane DAF. În acest caz, parcelele erau prezentate drept loturi potrivite pentru amenajarea unor grădini.
De asemenea, unii dintre cei interesați au fost conduși în zona centurii ocolitoare a Brașovului, între cartierul Stupini și comuna Sânpetru. Și aici, terenul le-ar fi fost prezentat ca fiind disponibil pentru achiziție, sub forma unor loturi pentru construcția de case.
Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
Dosarul a fost instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale.
Miercuri, 18 noiembrie 2026, oamenii legii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. O zi mai târziu, acesta a fost dus în fața judecătorului de drepturi și libertăți, care a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele și pentru identificarea eventualelor alte persoane prejudiciate.
Apel către persoanele care ar fi fost înșelate
Procurorii îi îndeamnă pe cei care au avut de-a face cu presupuse tranzacții similare, inclusiv în legătură cu terenurile menționate în anchetă, să contacteze autoritățile.
Sesizările pot fi depuse la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov sau la Poliția Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale.
Autoritățile încurajează potențialele victime să ofere informații și documente care ar putea contribui la clarificarea cazului și la extinderea cercetărilor.