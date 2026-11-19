Publicat 19 nov. 2026, 16:39 Actualizat 19 nov. 2026, 16:40

Un caz de înșelăciune de proporții a fost descoperit în județul Brașov, unde un bărbat ar fi reușit să obțină aproximativ 124.000 de euro de la zeci de persoane, după ce le-a promis că le vinde terenuri pe care, în realitate, nu le deținea. Acesta ar fi încheiat inclusiv promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare și ar fi încasat avansuri de mii de euro de la cei interesați să achiziționeze parcele în zone aflate în apropierea municipiului Brașov.

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