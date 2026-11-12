Fraudă uriașă în Austria! Șapte români ar fi returnat 600.000 de sticle contrafăcute la automatele de reciclare

O grupare formată din șapte cetățeni români este suspectată că a pus la cale o înșelătorie de proporții în Austria, folosind sute de mii de sticle contrafăcute pentru a obține ilegal banii din sistemul de garanție-returnare. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi reușit să introducă în automatele de reciclare aproximativ 600.000 de recipiente falsificate, încasând sume de ordinul sutelor de mii de euro.
Schema ar fi fost pusă în aplicare în mai multe zone din Austria, începând cu sfârșitul lunii ianuarie 2026. Pentru a-și desfășura activitatea, membrii grupării ar fi închiriat un depozit și ar fi utilizat mai multe vehicule pentru transportul ambalajelor contrafăcute. Informațiile au fost publicate de presa austriacă, inclusiv de ORF.
Cum a fost descoperită frauda cu sticle contrafăcute
Investigația polițiștilor a început în luna martie, după ce un român de 29 de ani a fost prins în flagrant la Wiener Neustadt. Acesta ar fi obținut în mod fraudulos bonuri de garanție pentru sticle și doze goale, folosind sistemul de returnare al unui supermarket de tip discount.
Verificările efectuate de polițiști au dus la o descoperire importantă: în autoturismul bărbatului au fost găsite numeroase recipiente reutilizabile contrafăcute.
Pornind de la acest caz, anchetatorii au extins cercetările și au ajuns la concluzia că suspectul ar fi acționat împreună cu alte șase persoane, toate presupuse a fi cetățeni români.
Un depozit închiriat pentru ascunderea și depozitarea sticlelor
Potrivit investigației, gruparea ar fi pus la punct un mecanism bine organizat pentru a transporta și returna cantitățile impresionante de ambalaje falsificate.
Sticlele ar fi fost aduse cu un camion într-un spațiu de depozitare închiriat în districtul Bruck an der Leitha. Ulterior, suspecții le-ar fi încărcat în autoutilitare închiriate și le-ar fi distribuit către diferite automate de colectare din Austria.
Prin această metodă, membrii grupării ar fi reușit să returneze aproximativ 600.000 de sticle, solicitând pentru fiecare recipient contravaloarea garanției.
Prejudiciul provocat prin această operațiune este estimat de autorități la câteva sute de mii de euro. Ancheta vizează atât amploarea fraudei, cât și identificarea tuturor persoanelor care ar fi participat la activitatea ilegală.
Doi români, arestați în România. Alți trei sunt căutați
În urma investigațiilor, polițiștii au identificat încă șase persoane suspectate că ar fi făcut parte din rețea. Parchetul din Wiener Neustadt a emis mandate europene de arestare pentru cinci dintre acestea.
La sfârșitul lunii octombrie, doi dintre suspecți au fost găsiți și arestați în România. Ceilalți trei sunt în continuare căutați de autorități.
Primul român prins în acest dosar, în vârstă de 29 de ani, fusese deja condamnat în luna august la închisoare, potrivit informațiilor publicate de presa austriacă.
Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a responsabilităților fiecărui membru al grupării.