Fraudă uriașă în Austria! Șapte români ar fi returnat 600.000 de sticle contrafăcute la automatele de reciclare

Publicat 12 nov. 2026, 17:45 Actualizat 12 nov. 2026, 17:46

O grupare formată din șapte cetățeni români este suspectată că a pus la cale o înșelătorie de proporții în Austria, folosind sute de mii de sticle contrafăcute pentru a obține ilegal banii din sistemul de garanție-returnare. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi reușit să introducă în automatele de reciclare aproximativ 600.000 de recipiente falsificate, încasând sume de ordinul sutelor de mii de euro.

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