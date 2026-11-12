Un politician din Comisia SUA de informații nu este sigur dacă amanta șefului Nvidia este spion chinez sau un „idiot util”

Publicat 12 nov. 2026, 11:47 Actualizat 12 nov. 2026, 11:52

Jim Himes, congresman democrat și posibil viitor președinte al Comisiei pentru Informații din Camera Reprezentanților a SUA, declară că nu știe dacă presupusa amantă a șefului Nvidia, chinezoiaca Alice Hunag, este spion sau doar o persoană care a fost manipulată și nu a realizat amploarea scandaluui economico-diplomatic în care s-a implicat.

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