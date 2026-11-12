Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice după negocierile de pace de la Abu Dhabi: capitala ucraineană, zguduită de explozii puternice VIDEO

Rusia a lansat un atac cu rachete balistice asupra capitalei Ucrainei, Kiev, în noaptea de miercuri spre joi, 11 spre 12 noiembrie, la doar câteva ore după încheierea celei de-a doua runde de negocieri de pace mediate de Statele Unite, la Abu Dhabi. Mai multe explozii puternice au fost auzite în diferite zone ale orașului. Până la ora transmiterii acestei știri, autoritățile ucrainene nu au anunțat dacă există victime sau care este amploarea pagubelor.
Capitala Ucrainei a fost vizată de un atac de amploare al forțelor ruse în noaptea de miercuri spre joi, potrivit publicației The Kyiv Independent. Atacul cu rachete balistice a început la câteva ore după încheierea celei de-a doua runde de negocieri de pace desfășurate la Abu Dhabi, sub medierea Statelor Unite.
Primele explozii puternice au fost auzite în Kiev în jurul orei locale 1:00, potrivit jurnaliștilor aflați în capitala ucraineană. Cu doar câteva minute înainte, Forțele Aeriene ale Ucrainei avertizaseră că rachete balistice rusești se îndreaptă spre regiune. La aproximativ 30 de minute după primele deflagrații, martorii au raportat o nouă serie de explozii puternice în partea de nord-vest a orașului.
Potrivit informațiilor publicate de The Kyiv Independent, atacurile erau în continuare în desfășurare la momentul redactării acestor informații.
Deocamdată, autoritățile ucrainene nu au furnizat informații oficiale privind eventualele victime, țintele vizate de rachetele rusești sau pagubele produse în Kiev. Situația rămâne în evoluție, în condițiile în care exploziile au fost raportate în mai multe zone ale Kievului, fapt ce indică continuarea atacurilor.
Atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene continuă
În ultimele săptămâni, Rusia a lansat în mod repetat atacuri asupra Kievului și altor orașe din Ucraina, vizând în special infrastructura energetică și de transport. Noile lovituri asupra capitalei ucrainene au avut loc în contextul eforturilor diplomatice de identificare a unei soluții pentru încheierea războiului.
Negocierile de la Abu Dhabi, mediate de Statele Unite, reprezentau o nouă încercare de reducere a tensiunilor dintre Moscova și Kiev. Cu toate acestea, în urma discuțiilor, singurul rezultat concret anunțat a fost convenirea unui nou schimb de prizonieri.
Atacul cu rachete balistice asupra Kievului, produs la doar câteva ore după încheierea negocierilor, readuce în prim-plan dificultățile procesului diplomatic și continuarea operațiunilor militare rusești împotriva Ucrainei.