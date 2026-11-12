Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice după negocierile de pace de la Abu Dhabi: capitala ucraineană, zguduită de explozii puternice VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 12 nov. 2026, 07:46

Rusia a lansat un atac cu rachete balistice asupra capitalei Ucrainei, Kiev, în noaptea de miercuri spre joi, 11 spre 12 noiembrie, la doar câteva ore după încheierea celei de-a doua runde de negocieri de pace mediate de Statele Unite, la Abu Dhabi. Mai multe explozii puternice au fost auzite în diferite zone ale orașului. Până la ora transmiterii acestei știri, autoritățile ucrainene nu au anunțat dacă există victime sau care este amploarea pagubelor.

Distribuie articolul