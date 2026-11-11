S-au încheiat negocierile de pace de la Abu Dhabi. Emisarii lui Donald Trump merg la Moscova pentru o întâlnire cu Vladimir Putin

Publicat 11 nov. 2026, 16:23 Actualizat 11 nov. 2026, 16:24

Negocierile internaționale privind încheierea războiului din Ucraina, desfășurate timp de două zile la Abu Dhabi, s-au încheiat fără un progres major, însă reprezentanții Rusiei au anunțat că există mai multe puncte asupra cărora părțile au reușit să ajungă la un consens. Discuțiile vor continua, iar următoarea etapă diplomatică se va desfășura la Moscova, unde emisarii administrației Trump urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin.

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