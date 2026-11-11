S-au încheiat negocierile de pace de la Abu Dhabi. Emisarii lui Donald Trump merg la Moscova pentru o întâlnire cu Vladimir Putin

Negocierile internaționale privind încheierea războiului din Ucraina, desfășurate timp de două zile la Abu Dhabi, s-au încheiat fără un progres major, însă reprezentanții Rusiei au anunțat că există mai multe puncte asupra cărora părțile au reușit să ajungă la un consens. Discuțiile vor continua, iar următoarea etapă diplomatică se va desfășura la Moscova, unde emisarii administrației Trump urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin.
Anunțul privind încheierea negocierilor a fost făcut miercuri, 11 noiembrie, de Vladimir Medinski, principalul reprezentant al Moscovei la discuțiile privind conflictul din Ucraina. Acesta a precizat că, deși există subiecte asupra cărora s-a ajuns la o poziție comună, alte chestiuni rămân nerezolvate.
Ce s-a discutat la Abu Dhabi. Rusia vorbește despre un nou sistem de securitate
Potrivit declarațiilor lui Vladimir Medinski, una dintre temele importante abordate în cadrul întâlnirilor a vizat viitoarea arhitectură de securitate a Europei.
Negociatorul rus a susținut că reprezentanții Moscovei și cei americani au analizat mai multe perspective, reușind să găsească puncte comune în anumite privințe. Alte divergențe urmează însă să fie discutate în cadrul unor viitoare întâlniri.
Medinski a afirmat că este nevoie de un sistem internațional de securitate adaptat realităților actuale, care să ofere garanții echitabile tuturor statelor și să nu favorizeze o anumită țară în detrimentul alteia.
În ceea ce privește o eventuală implicare a Uniunii Europene în negocierile viitoare, reprezentantul Rusiei a manifestat rezerve. Acesta a pus sub semnul întrebării utilitatea participării europenilor, susținând că Moscova nu a primit până acum propuneri concrete din partea acestora.
Oficialul rus a transmis că orice inițiativă europeană va putea fi analizată atunci când va fi prezentată și a sugerat că reprezentanții UE ar putea prelua din abordarea delegației americane, pe care a descris-o drept pragmatică și orientată către obținerea păcii.
Rusia și Ucraina au convenit asupra unui nou schimb de prizonieri
Unul dintre rezultatele concrete ale întâlnirilor de la Abu Dhabi îl reprezintă înțelegerea privind organizarea unui schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina.
Vladimir Medinski a confirmat existența acestui acord, precizând că detaliile operațiunii urmează să fie comunicate în perioada următoare.
Schimbul ar urma să se înscrie într-o serie de astfel de operațiuni desfășurate de cele două state de la începutul invaziei rusești, reprezentând unul dintre puținele rezultate concrete obținute prin intermediul negocierilor dintre părți.
Jared Kushner și Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin
La scurt timp după încheierea reuniunilor din Emiratele Arabe Unite, Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, a anunțat că va merge la Moscova împreună cu Steve Witkoff, emisarul special al liderului de la Casa Albă pentru Orientul Mijlociu.
Cei doi urmează să aibă o întrevedere cu președintele rus Vladimir Putin, pentru a continua discuțiile începute la Abu Dhabi și pentru a identifica posibile soluții în privința punctelor asupra cărora există încă neînțelegeri.
Potrivit acestuia, discuțiile de la Moscova vor urmări inclusiv definitivarea unor înțelegeri referitoare la sprijinul umanitar și eliberarea persoanelor aflate în captivitate.
Un alt obiectiv al reprezentanților americani este identificarea unei formule prin care statele europene să poată participa la viitoarele negocieri. Această posibilitate rămâne însă controversată, în condițiile în care Moscova s-a opus până acum unui format de discuții extins, care să includă și reprezentanții Europei.
Negocierile au loc într-un moment delicat pentru relațiile dintre SUA și Europa
Întâlnirile de la Abu Dhabi au reunit, timp de două zile, reprezentanți ai Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite, într-un nou efort diplomatic pentru identificarea unei soluții care să pună capăt conflictului.
Deși nu a fost anunțată o înțelegere decisivă privind încetarea războiului, deplasarea emisarilor americani la Moscova arată că Washingtonul încearcă să mențină deschise canalele de comunicare cu Kremlinul.
Demersurile administrației Donald Trump sunt urmărite cu atenție de capitalele europene. În ultimele săptămâni, pozițiile și concesiile atribuite liderului american în raport cu Moscova au alimentat îngrijorările aliaților europeni, care se tem că interesele de securitate ale Ucrainei și ale Europei ar putea fi afectate de eventualele înțelegeri dintre Washington și Kremlin.
Următoarea întâlnire dintre emisarii americani și Vladimir Putin ar putea aduce noi clarificări privind direcția negocierilor și șansele obținerii unui acord de pace.