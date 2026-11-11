Ebola, în Congo: peste 11.000 de cazuri și 5.387 de decese. Cea mai gravă epidemie din istoria țării

Republica Democrată Congo se confruntă cu cea mai mare și mai gravă epidemie de Ebola din istoria țării, cu 11.042 de cazuri confirmate și cel puțin 5.387 de decese. Potrivit informațiilor publicate de Al Jazeera, autoritățile sanitare întâmpină dificultăți în limitarea răspândirii virusului, pe fondul diagnosticării întârziate, al conflictelor armate și al sistemului medical suprasolicitat.
Datele au fost publicate pe 10 noiembrie de autoritățile din Republica Democrată Congo, în contextul în care epidemia continuă să se extindă. Opt dintre cele 26 de provincii ale țării au fost afectate, iar numeroase decese s-au produs în afara centrelor de tratament, relatează Aljazeera.
Epidemia este provocată de tulpina rară Bundibugyo a virusului Ebola. Aceasta este considerată în prezent a doua cea mai mare și a doua cea mai mortală epidemie de Ebola înregistrată vreodată, fiind depășită doar de epidemia din Africa de Vest din perioada 2014-2016. În timpul acelei epidemii, peste 28.600 de persoane au fost infectate, iar mai mult de 11.000 au murit.
De ce este atât de greu de oprit epidemia de Ebola
Răspândirea virusului în Republica Democrată Congo este favorizată de mai mulți factori. Detectarea întârziată a cazurilor, conflictele armate și serviciile medicale suprasolicitate au contribuit la o transmitere mai rapidă a virusului decât în cazul epidemiilor anterioare.
O altă dificultate majoră este lipsa unui vaccin sau a unui tratament dezvoltat special pentru tulpina Bundibugyo. Aceasta are o rată de mortalitate de aproximativ 50% în rândul persoanelor infectate.
Potrivit Al Jazeera, virusul a fost identificat în prezent în regiuni din Africa de Est, Centrală și de Vest, epidemia având cea mai extinsă răspândire geografică înregistrată până acum pe continent.
OMS a aprobat testarea a două vaccinuri împotriva Ebola
Există totuși perspective pentru dezvoltarea unor noi instrumente de combatere a bolii. La începutul acestei luni, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a aprobat testarea clinică a două noi vaccinuri împotriva Ebola. Rezultatele studiilor sunt așteptate la începutul anului 2027.
Până atunci, autoritățile sanitare din Republica Democrată Congo trebuie să gestioneze o epidemie de amploare, într-un context complicat de insecuritate, capacitate medicală limitată și dificultăți în identificarea rapidă a persoanelor infectate.