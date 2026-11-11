Ebola, în Congo: peste 11.000 de cazuri și 5.387 de decese. Cea mai gravă epidemie din istoria țării

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 nov. 2026, 14:18

Republica Democrată Congo se confruntă cu cea mai mare și mai gravă epidemie de Ebola din istoria țării, cu 11.042 de cazuri confirmate și cel puțin 5.387 de decese. Potrivit informațiilor publicate de Al Jazeera, autoritățile sanitare întâmpină dificultăți în limitarea răspândirii virusului, pe fondul diagnosticării întârziate, al conflictelor armate și al sistemului medical suprasolicitat.

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