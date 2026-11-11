Alertă în Europa: după atacurile asupra frigiderelor, hackerii au „pus ochii” pe electrocasnice

După ce au devastat aparatele frigorifice din mai multe hypermarketuri din Uniunea Europeană, hackerii pare să își „îndrepte atenția” către aparatura electrocasnică. Cel puțin așa sună avertismentul șefului Agenției Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA), Juhan Lepassaar.
După recentele atacuri cibernetice care au vizat frigiderele din supermarketuri, următoarele ținte ar putea fi electrocasnicele din locuințe, a avertizat marți șeful agenției de securitate cibernetică a Uniunii Europene (ENISA), într-un interviu acordat AFP. Acesta a făcut apel la investiții mai mari pentru combaterea amenințărilor cibernetice tot mai numeroase.
Supermarketurile din cel puțin 12 țări europene au fost vizate de atacuri cibernetice în lunile octombrie și noiembrie, Franța fiind cea mai afectată.
Lepassaar a acordat interviul la Bruxelles, unde a prezentat cel mai recent raport bienal al agenției cu sediul la Atena privind situația securității cibernetice în Uniunea Europeană.
Potrivit lui Lepassaar, securitatea cibernetică este esențială deoarece „fiecare serviciu de care depinde un cetățean, fiecare serviciu necesar vieții de zi cu zi, are o componentă digitală, un fragment de cod care, dacă nu este protejat, poate fi piratat”.
Într-un scenariu extrem, atacurile informatice ar putea duce la întreruperea unor servicii esențiale, de care oamenii depind în fiecare zi.
Sute de supermarketuri din Franța au fost afectate de atacuri cibernetice în zilele de 11 și 12 octombrie. În urma incidentelor, sistemele de refrigerare au crescut temperatura din frigidere și congelatoare, obligând magazinele să arunce stocuri întregi de produse perisabile.
Luni, autoritățile franceze au anunțat că atribuie atacurile asupra supermarketurilor Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC).
Juhan Lepassaar nu a dorit să comenteze direct acuzațiile formulate de Franța, însă a precizat că actori cibernetici afiliați statului iranian și celui rus vizează în mod cunoscut Europa.
Oficialul a atras atenția și asupra „numeroaselor forme de colaborare” dintre aceste grupări.
Lepassaar a salutat noile norme europene în domeniul securității cibernetice, care vor intra integral în vigoare anul viitor, precum și planurile Uniunii Europene de a dubla dimensiunea ENISA și resursele de care dispune agenția.
Chiar dacă aceste măsuri nu vor fi niciodată suficiente, ele reprezintă „un prim pas bun”, a concluzionat directorul agenției.