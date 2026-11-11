Alertă în Europa: după atacurile asupra frigiderelor, hackerii au „pus ochii” pe electrocasnice

Scris de Iulian Budusan Publicat: 11 nov. 2026, 10:02

După ce au devastat aparatele frigorifice din mai multe hypermarketuri din Uniunea Europeană, hackerii pare să își „îndrepte atenția” către aparatura electrocasnică. Cel puțin așa sună avertismentul șefului Agenției Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA), Juhan Lepassaar.

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