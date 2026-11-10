Harry și Meghan, la Bruxelles pentru siguranța copiilor online. Vizita, umbrită de cazul Thomas Markle

Prințul Harry și Meghan au ajuns marți, 10 noiembrie, la Parlamentul European din Bruxelles, pentru a participa la un eveniment dedicat protecției copiilor în mediul online. Vizita celor doi a avut loc la doar câteva zile după arestarea lui Thomas Markle, tatăl înstrăinat al ducesei de Sussex, într-un dosar din Statele Unite privind presupusa deținere de materiale cu abuz sexual asupra copiilor.
Apariția publică a cuplului a atras atenția presei internaționale, fiind prima după ce Thomas Markle, în vârstă de 82 de ani, a fost pus sub acuzare. Meghan a renunțat să susțină discursul programat alături de soțul ei, însă a fost prezentă la eveniment.
Prințul Harry a susținut singur discursul la Parlamentul European
Ducele de Sussex a participat la deschiderea expoziției „Lost Screen Memorial”, o instalație artistică dedicată copiilor și adolescenților care au murit după ce au fost afectați de experiențe nocive în mediul online. Memorialul prezintă telefoane mobile supradimensionate, pe ale căror ecrane sunt afișate fotografii ale copiilor comemorați.
Harry a cerut companiilor de tehnologie să își asume o responsabilitate mai mare pentru siguranța minorilor și să fie mai transparente atunci când apar probleme legate de utilizarea platformelor digitale.
„Nu sunt aici ca expert sau politician. Sunt aici ca tată, iar soția mea, ca mamă”, a transmis prințul în fața participanților, subliniind că părinții afectați de tragedii provocate de mediul online trebuie ascultați și sprijiniți.
Acesta a criticat și dificultățile întâmpinate de familiile care încearcă să obțină acces la telefoanele și conturile copiilor decedați. Potrivit lui Harry, unii părinți au așteptat ani întregi pentru a putea consulta informații care i-ar fi ajutat să înțeleagă circumstanțele morții copiilor lor.
De ce Meghan a renunțat să mai vorbească la eveniment
Meghan urma să susțină un discurs alături de Harry, însă reprezentanții cuplului au confirmat că aceasta nu va mai lua cuvântul. Potrivit informațiilor publicate de presa britanică și americană, ducesa nu s-ar fi simțit suficient de puternică din punct de vedere emoțional pentru a susține intervenția programată.
Chiar dacă nu a vorbit de la tribună, Meghan a fost prezentă în sală și a participat la întâlnirile cu familiile afectate de abuzurile și pericolele din mediul online. La sosirea la Parlamentul European, cei doi au fost întâmpinați de oficiali și de numeroși jurnaliști. Meghan a fost văzută ținându-și strâns soțul de mână, în timp ce întrebările reporterilor despre situația tatălui ei au rămas fără răspuns.
Thomas Markle, arestat în Statele Unite și pus sub acuzare
Thomas Markle, tatăl lui Meghan, a fost arestat de agenți FBI în Florida, pe 6 noiembrie, după ce procurorii federali au formulat acuzații privind deținerea de materiale cu abuz sexual asupra copiilor.
Bărbatul, în vârstă de 82 de ani, a apărut în fața unei instanțe din Florida și a fost pus sub acuzare pentru deținerea unor astfel de materiale. El a negat acuzațiile, pe care le-a descris anterior drept neadevărate.
Meghan declarase anterior că este profund afectată de acuzațiile apărute în legătură cu tatăl său. Relația dintre cei doi este ruptă de mai mulți ani, iar ducesa a vorbit în trecut despre motivele pentru care a păstrat distanța față de acesta.
O campanie pentru siguranța copiilor în mediul digital
Evenimentul de la Bruxelles face parte din demersurile publice ale lui Harry și Meghan pentru creșterea protecției copiilor pe internet. Prin intermediul fundației Archewell, cei doi au susținut inițiative dedicate familiilor afectate de efectele negative ale rețelelor sociale și ale platformelor digitale.
„Lost Screen Memorial” a fost lansat inițial la New York și a ajuns acum la Parlamentul European. Instalația aduce în atenție poveștile unor familii care și-au pierdut copiii după experiențe traumatizante asociate mediului online.
Astfel, o vizită pregătită pentru a atrage atenția asupra siguranței copiilor pe internet s-a desfășurat într-un context personal dificil pentru Meghan. Ducesa a ales să fie prezentă alături de Harry, dar a renunțat la discursul public, în timp ce soțul ei a continuat să susțină mesajul campaniei.