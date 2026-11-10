Bulgaria declară zi de doliu național pe 11 noiembrie, în memoria victimelor tragicului accident rutier

Publicat 10 nov. 2026, 16:38 Actualizat 10 nov. 2026, 16:42

Bulgaria declară zi de doliu național pe 11 noiembrie, în memoria victimelor celor două accidente rutiere în lanț produse pe autostrada Trakia. În urma tragediilor petrecute în apropierea nodului rutier Zimnitsa, lângă Yambol, cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața, iar alte aproximativ 60 au fost rănite, potrivit agenție BTA.

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