Bulgaria declară zi de doliu național pe 11 noiembrie, în memoria victimelor tragicului accident rutier

Bulgaria declară zi de doliu național pe 11 noiembrie, în memoria victimelor celor două accidente rutiere în lanț produse pe autostrada Trakia. În urma tragediilor petrecute în apropierea nodului rutier Zimnitsa, lângă Yambol, cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața, iar alte aproximativ 60 au fost rănite, potrivit agenție BTA.
Bulgaria declară miercuri, 11 noiembrie, zi de doliu național, în memoria victimelor celor două accidente în lanț produse pe autostrada Trakia. Cel puțin 11 persoane au murit, iar alte aproape 50 au fost rănite în urma coliziunilor în care au fost implicate 86 de vehicule, relatează agenția bulgară de presă BTA.
Tragedia rutieră a avut loc în apropierea nodului rutier Zimnitsa, lângă orașul Yambol, pe fondul ceții dense, care a redus considerabil vizibilitatea în zonă. Cele două accidente în lanț au provocat un bilanț grav, cu numeroase victime și pagube materiale importante.
Accidente în lanț pe autostrada Trakia, în Bulgaria. 86 de vehicule au fost implicate
Potrivit informațiilor transmise de BTA, cele două coliziuni s-au produs în condiții de vizibilitate redusă, din cauza ceții dense. În total, 86 de vehicule au fost implicate în accidentele rutiere din apropierea intersecției Zimnitsa.
Bilanțul provizoriu indică cel puțin 11 persoane decedate și aproape 50 de răniți. Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru gestionarea situației și acordarea ajutorului victimelor.
Premierul Bulgariei a anunțat ziua de doliu național
Anunțul privind declararea zilei de doliu național a fost făcut de premierul Rumen Radev, care s-a deplasat la locul accidentelor de pe autostrada Trakia.
Într-o declarație susținută în fața jurnaliștilor, în apropierea nodului rutier Zimnitsa, acesta a precizat că miercuri, 11 noiembrie, Bulgaria va marca o zi de doliu național în memoria persoanelor care și-au pierdut viața în cele două accidente grave.
Decizia guvernului vine în urma uneia dintre cele mai grave tragedii rutiere recente din Bulgaria, soldată cu numeroase victime și zeci de persoane rănite.