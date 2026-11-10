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ExclusivExtern· 1 min citire
Anamaria Păcuraru: „Primele negocieri de pace din ultimele nouă luni între Rusia și Ucraina au loc azi, cu medierea SUA”
Publicat10 nov. 2026, 10:24
Actualizat10 nov. 2026, 10:25
SursăRealitatea PLUS
Rusia și Ucraina revin la masa negocierilor după nouă luni de pauză, într-o nouă încercare de a găsi o soluție diplomatică pentru încheierea războiului. Discuțiile au loc cu medierea Statelor Unite, iar reprezentanții Kievului urmează să aibă ulterior o întâlnire separată cu liderii europeni. Miza negocierilor este uriașă, în condițiile în care conflictul continuă să afecteze securitatea întregii regiuni, spune Anamaria Păcuraru.
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