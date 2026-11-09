Polonia, în doliu după atacul armat din Cracovia. Nawrocki și Tusk, umăr la umăr la marșul tăcerii - VIDEO

Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, şi premierul Donald Tusk, adversari politici ale căror relaţii sunt marcate de tensiuni şi dispute repetate, au participat luni seară, alături de mii de persoane, la un marş al tăcerii organizat în centrul istoric al orașului Cracovia, în memoria victimelor atacului armat în care şase persoane au fost ucise şi alte 15 rănite, relatează TVP World şi Reuters.
Nawrocki și Tusk, umăr la umăr la marșul tăcerii în memoria victimelor din Cracovia
Prezenţa comună a celor doi lideri la manifestaţie a reprezentat un gest de solidaritate naţională, în contextul în care Polonia a marcat ultima zi de doliu naţional. Înaintea marşului, Nawrocki şi Tusk au semnat în cartea de condoleanţe dedicată victimelor.
Manifestaţia a început la ora locală 20:00, în Piaţa Principală din Cracovia, unde a avut loc sângerosul atac, iar printre participanţi s-au numărat cardinalul Grzegorz Ryś, arhiepiscopul mitropolit al Cracoviei, şi primarul oraşului, Łukasz Gibała.
Atacul a avut loc sâmbătă după-amiază, când un tânăr identificat drept Michał Oksiński, în vârstă de 24 de ani, a deschis focul în centrul oraşului. Şase persoane au fost ucise: patru cetăţeni polonezi, un britanic şi o femeie austriacă, iar alte 15 persoane au fost rănite, printre care doi poliţişti care au intervenit pentru oprirea agresorului.
Atacatorul a fost împuşcat de poliţişti şi a murit luni dimineaţă, la spital, după mai multe intervenţii chirurgicale. Anchetatorii suspectează că, înainte de a ajunge la Cracovia, acesta şi-ar fi ucis părinţii şi sora, ale căror trupuri au fost descoperite în locuinţa familiei din Ostrowiec Świętokrzyski, în sud-estul Poloniei.
Motivul atacului este încă necunoscut
Autorităţile nu au stabilit deocamdată motivul atacului şi nici dacă tânărul a acţionat singur sau a fost influenţat de o organizaţie ori de o anumită ideologie.
Ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, a declarat că primele indicii sugerau că agresorul avea opinii radicale şi era fascinat de ideologiile de extremă dreapta. Opoziţia naţionalistă a respins această interpretare.
Purtătorul de cuvânt al Parchetului Naţional, Przemysław Nowak, a precizat că anchetatorii au descoperit în camera tânărului un steag Gadsden, cu imaginea unui şarpe şi mesajul „Don't tread on me” („Nu călca pe mine”). Simbolul, apărut în timpul Revoluţiei Americane, este asociat în principal cu libertatea individuală şi opoziţia faţă de autoritate.
Procurorii au anunţat că au fost descoperite patru arme de foc şi câteva sute de cartuşe în vehiculul, dar și asupra atacatorului. Potrivit anchetatorilor, în timpul incidentului au fost trase cel puţin câteva zeci de focuri de armă.
Ministrul Justiţiei, Waldemar Żurek, a declarat că ancheta va continua, în pofida decesului suspectului, pentru a clarifica toate circumstanţele tragediei. Guvernul intenţionează, de asemenea, să revizuiască reglementările privind acordarea şi deţinerea permiselor de port-armă.
Doi polițiști, eroi naționali
Cei doi poliţişti care au intervenit pentru oprirea atacatorului, Artur Morański, în vârstă de 27 de ani, şi Jakub Kulik, de 24 de ani, sunt consideraţi eroi pentru curajul de care au dat dovadă. Ambii şi-au recăpătat cunoştinţa duminică şi rămân internaţi în spital, unul în stare gravă, iar celălalt în stare stabilă. După o operaţie de 12 ore, Morański, rănit la plămân şi la braţ, a întrebat imediat dacă partenerul său este în viaţă.
În urma atacului, autorităţile au sporit măsurile de securitate în mai multe oraşe din Polonia. Biroul Central pentru Combaterea Criminalităţii Cibernetice a anunţat reţinerea a şase persoane, cinci cetăţeni polonezi şi unul ucrainean, cu vârste între 15 şi 36 de ani, suspectate că au publicat pe internet mesaje de ameninţare sau alarmante după tragedie.
Cracovia, fostă capitală regală şi una dintre principalele destinaţii turistice ale Poloniei, se află în doliu până pe 11 noiembrie, în urma atacului armat care a şocat întreaga ţară.