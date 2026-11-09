Polonia, în doliu după atacul armat din Cracovia. Nawrocki și Tusk, umăr la umăr la marșul tăcerii - VIDEO

Publicat 9 nov. 2026, 23:58 Actualizat 10 nov. 2026, 00:02

Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, şi premierul Donald Tusk, adversari politici ale căror relaţii sunt marcate de tensiuni şi dispute repetate, au participat luni seară, alături de mii de persoane, la un marş al tăcerii organizat în centrul istoric al orașului Cracovia, în memoria victimelor atacului armat în care şase persoane au fost ucise şi alte 15 rănite, relatează TVP World şi Reuters.

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