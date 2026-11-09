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Politica· 1 min citire
Ursula von der Leyen: ”Tocmai am sosit la Bucureşti, pentru a oferi solidaritatea şi sprijinul Europei pentru România”
FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Publicat9 nov. 2026, 17:03
Actualizat9 nov. 2026, 17:05
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit luni la Bucureşti pentru a-şi exprima solidaritatea şi a reafirma sprijinul Uniunii Europene faţă de România, în urma atacurilor cu drone din Marea Neagră.
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