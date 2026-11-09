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Politica· 1 min citire

Ursula von der Leyen: ”Tocmai am sosit la Bucureşti, pentru a oferi solidaritatea şi sprijinul Europei pentru România”

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat9 nov. 2026, 17:03
Actualizat9 nov. 2026, 17:05

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit luni la Bucureşti pentru a-şi exprima solidaritatea şi a reafirma sprijinul Uniunii Europene faţă de România, în urma atacurilor cu drone din Marea Neagră.

Ursula von der Leyen: ”Tocmai am sosit la Bucureşti, pentru a oferi solidaritatea şi sprijinul Europei pentru România”

Tocmai am sosit la Bucureşti, pentru a oferi solidaritatea şi sprijinul Europei pentru România. Ameninţările, atacurile şi incursiunile se înmulţesc în largul Mării Negre. Însă România şi Bulgaria pot conta pe un răspuns european puternic şi unit

a scris luni, pe platforma X, Ursula von der Leyen.,

Totodată, preșdinta Comisiei Europene a publicat pe platforma X imagini cu momentul în care a fost întâmpinată de preşedintele României, la Palatul Cotroceni.

Ursula von der Leyen efectuează o vizită în România, unde s-a întâlnit deja cu preşedintele Nicuşor Dan, urmând să aibă o întrevedere şi cu premierul Luca Niculescu.

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