Ursula von der Leyen: ”Tocmai am sosit la Bucureşti, pentru a oferi solidaritatea şi sprijinul Europei pentru România”

Publicat 9 nov. 2026, 17:03 Actualizat 9 nov. 2026, 17:05

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit luni la Bucureşti pentru a-şi exprima solidaritatea şi a reafirma sprijinul Uniunii Europene faţă de România, în urma atacurilor cu drone din Marea Neagră.

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